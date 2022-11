El Consejo de Seguridad de Polonia se reúne de emergencia tras el supuesto impacto de misiles rusos en su territorio

Getty Images

Más de 80 misiles rusos impactaron Kyiv este martes, informaron las autoridades ucranianas.

El Consejo Nacional de Seguridad de Polonia anunció que se reunió y que se expresará en respuesta a reportes según los cuales misiles rusos habrían impactado una granja en la población polaca de Przewodów, cerca a la frontera con Ucrania. Según reportes sin confirmar, en el incidente habrían perdido la vida dos personas.El hecho ocurrió durante una jornada de extensoslanzamientos de misilesrusos sobre territorio ucraniano. Según Kyiv, sus defensas antiaéreas derribaron 73 de los 90 misiles que habría lanzado Rusia. Un portavoz del Pentágono dijo: "Estamos conscientes de los reportes de prensa que aseguran que dos misiles rusos impactaron un lugar dentro de Polonia, cerca de la frontera con Ucrania. Les puedo decir que por el momento no tenemos información para corroborar los reportes y estamos investigando".El Ministerio de Defensa ruso se refirió a los reportes sobre el supuesto impacto de misiles rusos en territorio polaco, diciendo que eran una "provación deliberada" y negó tener nada que ver con ellos.

Mateusz Morawiecki, primer ministro polaco y quien más temprano este martes se reunió con el consejo de seguridad de su país.

El ministerio publicó un comunicado en su cuenta de Telegram, diciendo: "No se han hecho ataques en cercanías a la frontera entre Ucrania y Polonia con material bélico ruso".Varios representantes de gobiernos de socios de la OTAN expresaron su solidaridad con Polonia, incluyendo a la ministra de relaciones exteriores de Alemania, Annalena Baerbock; el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, y el presidente del Consejo Europeo Charles Michel.También lo hicieron los socios de la OTAN vecinos de Polonia al oriente y al sur Estonia, Letonia, Lituania, República Checa y Eslovaquia- a través de sus cuentas en Twitter.

Medios rusos acusan a Ucrania

Los medios estatales rusos están diciendo que los misiles que supuestamente impactaron en Polonia eran de Ucrania y no de Rusia, aseguró el reportero de la BBC en Moscú Will Vernon.El corresponsal dijo que la agencia de noticias había citado a un "experto militar" que dijo que los misiles tipo crucero rusos "no hubieran podido alcanzar territorio polaco, sin embargo, los de el sistema de misiles S-300 de Ucrania funcionando de manera errónea, sí". Varios canales de Telegram a favor del gobierno de Vladimir Putin hicieron publicaciones parecidas.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.