El confuso caso de 3 venezolanos que fueron detenidos en Kenia con material electoral semanas antes de los comicios generales de ese país

Getty Images

Kenia vuelve a las urnas el próximo 9 de agosto, pero tres venezolanos han desatado una batalla en el país entre la comisión electoral independiente y las autoridades kenianas.

Tres venezolanos fueron detenidos el jueves en Kenia, después de que las autoridades de ese país encontraran en sus maletas material electoral destinado a ser utilizado en miles de centros de votación, a pocos días de los comicios generales que se celebran en ese país el próximo 9 de agosto.Los ciudadanos venezolanos fueron identificados como José Gregorio Camargo Castellanos, Joel Gustavo Rodriguez Garcia y Salvador Javier Sosa Suarez, quienes residen en Panamá, según la policía del país africano. Hasta el viernes pasado, los tres venezolanos estaban arrestados. Sin embargo, el jefe de comunicación corporativa y asuntos públicos de la Dirección de Investigaciones Criminales (DCI), Mike Mugo, le dijo a la agencia Efe que "los venezolanos no están ahora mismo bajo custodia policial". Mugo no precisó cuándo fueron liberados o si se formularon cargos contra ellos.El caso ha confundido a la sociedad keniana que aún se pregunta quiénes son realmente estas personas, por qué fueron arrestadas y cuál podría ser su rol en las eleccionesde ese país.De igual forma, ha desatado una batalla entre la Comisión Electoral e Independiente de Kenia (IEBC, por sus siglas en inglés) y las autoridades locales. El presidente de la IEBC, Wafula Chebukati, denunció la noche del jueves que los tres ciudadanos venezolanos "empleados de Smartmatic International" habían sido arrestados "sin justificación" y habían sido puestos en confinamiento solitario.El funcionario agregó que los tres "son personal clave responsable del despliegue y la gestión de la infraestructura de tecnología electoral".La agencia electoral explicó que tiene un contrato con Smartmatic International BV para el suministro, instalación y puesta en marcha del sistema electoral de Kenia, pero las autoridades kenianas niegan que los venezolanos estén incluidos en dicho contrato establecido el 25 de noviembre de 2021 y afirman que no hallaron ninguna evidencia de que hayan llegado al país invitados por la comisión electoral.Smartmatic fue contratada por la IEBC para soporte tecnológico en los comicios del 9 de agosto. La empresa es conocida en Venezuela por haber organizado más de una decena de elecciones desde 2004, algunas de las cuales han recibido acusaciones de fraude por la oposición venezolana.

Getty Images

Smartmatic organizó más de una decena de elecciones en Venezuela y fue investigada por Estados Unidos por sus supuestos vínculos con el gobierno venezolano.

También ha sido investigada por Estados Unidos por supuestos vínculos con el gobierno venezolano. Smartmatic no ha respondido a la solicitud de comentarios de BBC Mundo. Tampoco se ha pronunciado sobre el caso en otros medios.

El material "sospechoso"

Getty Images Los venezolanos fueron detenidos en el aeropuerto con material electoral "sospechoso", según las autoridades.

Pasaportes vencidos

Getty Images

Clima de desconfianza

Qué es Smartmatic y cómo funciona

Getty Images El director ejecutivo de Smartmatic, Antonio Mugica, y su cofundador, Róger Piñate, son de Venezuela, donde la empresa firmó sus primeros contratos con el gobierno venezolano que le generaron millones de dólares.

Según un comunicado de prensa de la DIC de la policía keniana, publicado el domingo, las autoridades detectaron "material sospechoso" tras escanear el equipaje del venezolano José Gregorio Camargo, quien llegó en un vuelo de Panamá a Nairobi, con escala en Estambul, Turquía.Los agentes de aduana interrogaron a Camargo sobre el contenido de su maleta, pero el venezolano respondió de manera "incoherente y titubeante", según el informe. Al abrir su maleta, las autoridades afirman haber encontradodestinadas a ser utilizadas en aproximadamente 10.000 centros electorales en 10 condados del país, incluido Nairobi, la capital del país. En otra maleta dicen haberle hallado una computadora portátil personal, un monitor personal, cinco discos flash, un teléfono móvil y una variedad de accesorios de computadoras personales, que Camargo aseguró que eran suyos.Las autoridades identificaron los rollos de calcomanías como posiblemente propiedad de la Comisión Electoral e Independiente de Kenia, por lo cual procedieron a arrestar al ciudadano venezolano. Según el comunicado de prensa de la, José Camargo confesó poco después que trabajaba para la empresa Smartmatic International y que le habían dado el material en Panamá para que él se lo entregara a un hombre de nombre Abdulahi Abdi Mohamed en su oficina en Nairobi. Tras una investigación, la policía keniana determinó que el material había sido registrado en Panamá como equipaje personal y no como carga. Y al llegar a Kenia,, como lo requiere la ley del país africano.La policía afirma que Joel Rodríguez García y Salvador Sosa Suárez lograron entrar en el país el pasado 15 de julio con nueve y ocho rollos de etiquetas respectivamente, que no fueron detectados en su momento.Según George Kinoti, director de la DCI, dos de los tres venezolanos arrestados en el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta de Nairobi viajaban con pasaportes vencidos. Kinoti, quien ha acusado a los tres venezolanos de haber infiltrado material electoral en el país, detalló que los documentos de viaje de Joel Gustavo Rodríguez y José Gregorio Camargo Castellanos habían expirado al menos dos años antes de su viaje a Kenia.Dos documentos de identidad vistos por BBC Mundo confirman esta versión. "Joel Gustavo Rodríguez y José Gregorio Camargo Castellanos viajaron con pasaportes vencidos de su país Venezuela. El pasaporte de José Gregorio Camargo Castellanos venció el 11 de febrero de 2020. El pasaporte de Joel Gustavo Rodríguez García venció el 13 de noviembre de 2019", precisó el funcionario.Kenia tiene un. En 2007, enfrentamientos en torno a las elecciones generales de ese año terminaron con más de 1.000 muertos.Según un informe de la Comisión Nacional de Cohesión e Integración de Kenia (NCIC, por sus siglas en inglés), apenas un 26% de los kenianos confían en su comisión electoral y solo un 23% tiene confianza en el poder judicial del país africano.El tira y afloja entre la comisión electoral y las agencias de seguridad ha aumentado la tensión y sembrado dudas sobre la integridad de las elecciones de agosto. También ha puesto en duda la capacidad del organismo electoral para. Los últimos eventos parecen estar dándole fuerza al discurso de la coalición del vicepresidente William Ruto que acusa al estado de intimidar a la comisión electoral. Pero la coalición Azimio La Umoja encabezada por el líder de la oposición, el ex primer ministro Raila Odinga, ha dicho que esta saga es una alerta roja que apunta a un posible esquema para amañar las elecciones. La gente generalmente está aprensiva y confundida al mismo tiempo, tratando de entender quién dice la verdad y cómo esto afectará las elecciones.Smartmatic se describe como una de las principales empresas de votación electrónica del mundo. La empresa fue fundada en el año 2000 en Estados Unidos y su sede desde 2012 se encuentra en Londres, pero sus raíces están.El director ejecutivo de la compañía, Antonio Mugica, y su cofundador y actual presidente, Róger Piñate, son venezolanos.Su primera elección fue el referendo presidencial de 2004 en el que un 58% de venezolanos le dijo "No" a la propuesta de la oposición de revocar el mandato del entonces presidente Hugo Chávez.Y en 2006, como resultado de la entrada de Smartmatic en el mercado estadounidense, el congreso de EE.UU. investigó los, que en ese entonces lideraba Hugo Chávez. Smartmatic cuenta con empleados en oficinas de todo el mundo.Su historial da cuenta de su participación en diferentes tipos de proyectos en México, Colombia, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina, Brasil, Haití, Curazao, Filipinas, Omán, Uganda, Zambia, Sierra Leona, Kirguistán, Reino Unido, Estonia y Armenia.No todos esos proyectos están vinculados a procesos electorales, pero esa es la indiscutible fortaleza de la empresa.Entre su portafolio de servicios figuran sistemas biométricos de registro y autentificación de votantes, identificaciones electorales, software y servicios electorales, computación y transmisión de resultados, administración de jornadas electorales y voto online.