El cometa verde que pasa cerca de la Tierra cada 50000 años (y cuándo se verá en América Latina)

Dan Bartlett, profesor de ciencias jubilado, captó esta imagen desde su cabaña cerca del Parque Nacional de Yosemite, en California.

Un cometa de color verde brillante recientemente descubierto se podrá ver en el cielo por primera vez en 50.000 años durante el mes de enero y principios de febrero.Según la NASA, el cometa será visible con binocularess para los observadores del hemisferio norte durante la mayor parte de enero y para los del hemisferio sur a principios de febrero.Los habitantes del hemisferio norte podrán verlo con prismáticos como un pequeño resplandor verde a partir del jueves.Esto quiere decir que en países como México se podrá observar ya esta semana, especialmente el 21 de enero, cuando habrá luna nueva. Mientras, en el resto de América Latina habrá que esperar a principios de febrero.

Punto más cercano

Cómo y dónde verlo

Oportunidad única

El cometa verde descubierto por primera vez en marzo de 2022, cuando se encontraba en la órbita de Júpiter, se irá aproximando a la Tierra hasta llegar al, según los expertos de la agencia espacial estadounidense.y recomiendan buscar un sitio lejos de las luces de las ciudades para poder contemplarlo. Además, según medios científicos, el mejor momento para verlo sería a partir de medianoche o en las primeras horas de la mañana antes del amanecer. "Los cometas son notoriamente impredecibles, pero si éste continúa su tendencia actual de brillo, será fácil de detectar", dijo la NASA en su blog a principios de este mes. "Es posible que llegue a ser visible a simple vista bajo cielos oscuros", agregaron. El helado cuerpo celeste -llamado C/2022 E3 (ZTF), un "nombre muy largo", según la NASA- se aproximó al Sol el 12 de enero, antes de acercarse a la Tierra.En ese momento el cometa se encontrará a unos 42 millones de kilómetros de nuestro planeta, según la Sociedad Planetaria."Este cometa ya se ve como una pelotita fofa que avanza por el Universo, a diferencia de las estrellas que siempre están en los mismos lugares formando constelaciones" detalló la investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), Julieta Fierro Gossman."Son descubiertos aunque estén muy lejos porque se van moviendo respecto a las estrellas, y en esta ocasión lo podremos ver a simple vista en lugares muy oscuros", agregó.La autora de "La astronomía en México" aclaró, aunque mientras se acerca al Sol el objeto incrementará su brillo notablemente, debido a su posición no será posible observar la clásica cauda o cola, por lo que las personas deben estar.Dan Bartlett, profesor de ciencias jubilado y astrofotógrafo, ha estado captando imágenes del cometa desde su cabaña cerca del Parque Nacional de Yosemite, en California, y califica la observación del cielo como una experiencia que te hace sentir "humilde"."Te lo digo - binoculares, sitio oscuro - verás algo. Trae a tus amigos y verán algo único en la vida", explica Bartlett a la BBC. Bartlett tiene dos "telescopios impresionantes" en el porche de su casa, en June Lake, y las noches despejadas y los cielos oscuros le permiten tomar fotos muy buenas. "Siempre que haya lagos a tu alrededor, u océanos, se produce una corriente de aire más suave., por lo que se obtienen más detalles", explica.Para los observadores del hemisferio norte que no dispongan de telescopio,, mientras que los que dispongan de uno podrán ver la espectacular cola visible del cometa, según la Sociedad Planetaria. Los observadores del norte podrán ver un resplandor verde brillante en el cielo matutino a medida que el cometa se desplace hacia el noroeste durante el mes de enero. Los observadores del hemisferio sur podrán verlo en febrero, según la NASA. No se espera que el cometa sea tan "espectacular" como el NEOWISE de 2020,visible desde el hemisferio norte desde 1997. Pero sigue siendo "una oportunidad impresionante para establecer una conexión personal con un visitante helado del lejano sistema solar exterior", agregó la NASA. El cometa tarda unos 50.000 años en orbitar alrededor del Sol, por lo que "la oportunidad de verlo sólo se presenta una vez en la vida", según la Sociedad Planetaria.