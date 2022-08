El científico francés que tuvo que disculparse por presentar un trozo de chorizo como si fuera una estrella

Un planeta rojizo, de nebulosas blancas y naranjas sobre fondo negro. Esa era la foto de la estrella más cercana al Sol, captada por el telescopio James Webb, que dos semanas antes había hecho los retratos más detallados que conocemos del Universo.Étienne Klein, un científico francés que dirige el departamento de investigación en la Comisión Francesa de Energía Atómica, publicó la imagen en su cuenta de Twitter, que tiene 92.000 seguidores.

Photo de Proxima du Centaure, l’étoile la plus proche du Soleil, située à 4,2 année-lumière de nous.

Elle a été prise par le JWST.

Ce niveau de détails… Un nouveau monde se dévoile jour après jour. pic.twitter.com/88UBbHDQ7Z— Etienne KLEIN (@EtienneKlein) July 31, 2022

El tuit original, compartido aquí arriba, decía:"Foto de Próxima Centauro, la estrella más cercana al Sol, ubicada a 4,2 años luz de nosotros. Fue captada por el JWST. Este nivel de detalle... Un nuevo mundo se revela día tras día".La publicación obtuvo más de 14.000 me gusta y 2.000 retuits. Alcanzó tanta efervescencia en las redes sociales que Klein se sintió obligado a confesar la verdad.En realidad, era la foto de un trozo de chorizo.Aquella broma, por la que el científico se disculpó, era una forma de cuestionar la credibilidad que los internautas atribuyen a las voces expertas y la frágil verificación de los contenidos en las redes sociales. "En vista de algunos comentarios, me siento obligado a aclarar que este tuit que muestra una supuesta instantánea de Próxima Centauro fue una forma de diversión. Aprendamos a desconfiar tanto de los argumentos de autoridad como de la elocuencia espontánea de ciertas imágenes….", publicó."Bueno, a la hora del aperitivo, los sesgos cognitivos parecen estar de moda... Así que ojo con ellos. Según la cosmología contemporánea, no existe ningún objeto perteneciente a la charcutería española sino en la Tierra", añadió.

Objetivo pedagógico

Klein, físico y filósofo de la ciencia, aclaró al portal francés Le Point cuál había sido la intención de su publicación: "Esta es la primera vez que hago unacuando estoy en esta red como una figura de autoridad científica. La buena noticia es que algunos entendieron enseguida el engaño, aunque también hicieron falta dos tuits para aclararlo".Como si se tratara de un experimento, aseguró que la reacción "ilustra el hecho de que en este tipo de redes sociales, las noticias falsas siempre tienen más éxito que las noticias reales". El científico opinó que si no hubiera relacionado la imagen del chorizo con el telescopio James-Webb, "".El telescopio espacial James Webb fue lanzado el 25 de diciembre de 2021 y es considerado como el sucesor del famoso telescopio espacial Hubble.Se espera que haga todo tipo de observaciones del cielo, pero debe cumplir dos objetivos principales: tomar fotos de las primeras estrellas que brillaron en el Universo hace más de 13.500 millones de años, y detectar planetas lejanos para ver si podrían ser habitables.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.