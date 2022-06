El chofer se hizo pasar por migrante para evitar ser detenido: los nuevos detalles de la investigación sobre la muerte de más de 50 migrantes en un camión en Texas

Reuters

El gobierno mexicano identificó al conductor como Homero Zamorano, de 45 años.

Este miércoles se conocieron nuevos detalles sobre la muerte de más de 50 migrantes en un camión que se halló abandonado en San Antonio, en Texas, cerca de la frontera entre México y Estados Unidos.El gobierno mexicano señaló que, según su investigación, el vehículo de carga pasó por al menos un punto de revisión de las autoridades fronterizas de EE.UU. en su trayecto entre las ciudades texanas de Laredo y San Antonio.También indicó que el conductor del vehículo, identificado como Homero Zamorano, de 45 años, presuntamente "sehizopasar por migrante para evitar ser detenido".Ya son 53las personas muertas en la tragedia.

El paso por un punto de revisión

INAMI

El conductor "se hizo pasar por víctima"

INAMI Al pasar por el filtro de revisión del CBP en Encinal, el conductor fue captado por las cámaras de seguridad, según el gobierno mexicano.

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador en Ciudad de México, el jefe del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, ofreció detalles sobre el trayecto que realizó el vehículo.Según esa información, el camión circuló desde la ciudad fronteriza de Laredo hacia San Antonio por la autopista interestatal 35, una conocida ruta "de trasiego de migrantes irregulares".El trayecto entre ambas ciudades es de unos 235 km.Garduño aseguró que el conductor fueen el punto de revisión de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) cerca de la localidad de, a unos 56 km de la frontera.El funcionario aseguró que el vehículo pasó por otro "filtro de migración" del CBP cercano a Cotulla, a 109 km de la frontera. Sin embargo,anexa a la autopista en la queLos detalles de la investigación compartidos por las autoridades de Méxicoen el momento en el que este pasó por esos dos puntos.Garduño aseguró que presumen que el tráiler estuvo estacionado previamente en la región del Valle del Río Grande, donde se ubica la ciudad de McAllen, a unos 250 km de Laredo.Aparentaba pertenecer a la empresa Trucking and Harvesting, de la ciudad de Álamo, Texas,Pero la empresa ha asegurado a la prensa en Texas que el vehículo no les pertenece.Según Garduño, que citaba a la compañía texana,Sobre el conductor, Homero Zamorano, el gobierno mexicano dijo que "intentó hacerse pasar por uno de los sobrevivientes" de la tragedia.Fue fotografiado a las 14:50 horas del lunes en el punto de revisión del CBP en Encinal. Una vez que se dio el reporte del hallazgo de los migrantes, alrededor de las 18:20 horas, fue atendido por los servicios de emergencia.Pero fue detenido por las autoridades estadounidenses junto a otros dos sospechosos. Garduño los identificó como.La agencia Reuters y medios de Texas indicaron que ambos compartían ely que enfrentarán una primera audiencia ante un juez este viernes."Estos dos de origen mexicano se encontraban irregularmente [en EE.UU.] y, por lo tanto, es un delito que portaran armas", señaló Garduño.Sobre las víctimas,. También había. Trece de los fallecidos eran mujeres.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.