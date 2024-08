Your browser doesn’t support HTML5 audio

29/08/2024 · 05:24 AM

Getty Images Daniel Sancho (segundo desde la izquierda) fue detenido en agosto de 2023.

El chef Daniel Sancho, hijo del reconocido actor español Rodolfo Sánchez, fue declarado culpable por el asesinato premeditado, desmembramiento y ocultación del cuerpo del cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta, en la turística isla de Koh Phangan, en el sur de Tailanda, en agosto de 2023.

Sancho, de 30 años, afirmó que había actuado en defensa propia después de una supuesta agresión sexual en agosto del año pasado.

Pero, durante el juicio, la fiscalía proporcionó pruebas de que Sancho había comprado cuchillos y bolsas de plástico que estaban guardadas en la habitación donde ocurrió el asesinato.

El tribunal también le ordenó el pago de US$119.000 como indemnización a la familia de Arrieta.

"El demandante está satisfecho con la sentencia porque él (Sancho) será encarcelado de por vida y ellos (los demandantes) recibirán una compensación económica", dijo Bussakorn Kaewleeled, abogado de la familia de la víctima, según la agencias de noticias AFP.

Cronología del crimen

A principios de agosto de 2023, la policía descubrió partes del cuerpo de Arrieta en un vertedero en Koh Phangan.

Casi al mismo tiempo, Sancho fue a la policía para informar que Arrieta, que entonces tenía 44 años, estaba desaparecido.

Instagram Arrieta llevaba una exitosa carrera que le permitió cosechar decenas de miles de seguidores en las redes sociales.

Sancho fue detenido el 8 de agosto del año pasado en la isla tailandesa y se declaró culpable ante la justicia de ese país.

De acuerdo con información suministrada al tribunal, la pareja se había conocido por internet y habían quedado en encontrarse en la isla.

En declaraciones a la agencia de noticias española EFE, Sancho aseguró que había sido un "rehén" de Arrieta y lo acusó de estar obsesionado con él.

"Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, dijo.

Sin embargo, los medios tailandeses informaron que las investigaciones habían demostrado que Sancho había comprado, entre otras cosas, un cuchillo, guantes de goma y una botella de detergente, lo que llevó a la policía a concluir que el asesinato fue premeditado.

Más tarde, Sancho llevó a la policía a siete lugares de la isla, donde se deshizo del cuerpo desmembrado de Arrieta en bolsas de plástico.

Conmoción

Edwin Arrieta Arteaga, de 44 años, nació y creció en Lorica, un municipio del departamento de Córdoba, en el Caribe colombiano.

Vivía en en el barrio El Recreo en Montería, la capital del departamento.

LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP via Getty Images El actor Rodolfo Sancho, quien protagonizó "La Señora", al momento de llegar al tribunal en Tailandia donde era juzgado su hijo.

En su localidad natal, hubo conmoción por su asesinato.

Como médico cirujano, era miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (SCCP).

Su hermana lo describió como una persona noble y con un corazón generoso, en declaraciones a la cadena local Caracol.

"Era un excelente hijo, un excelente hermano, tío, amigo. Una persona a quien le gustaba hacer obras de caridad", aseguró Darling Arrieta.

"Su sueño era conocer el mundo entero, por eso Edwin se la pasaba viajando. Mi mamá siempre estaba preocupada y le decía: 'Edwin, deja de estar volando tanto’".

Arrieta estudió Medicina en Barranquilla, antes de continuar sus estudios en Buenos Aires, donde se convirtió en cirujano plástico.

A raíz de su carrera, operando principalmente mujeres en Colombia y Chile, Arrieta cosechó decenas de miles de seguidores en las redes sociales.

