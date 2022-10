El caso de Lola, una niña de 12 años asesinada y encontrada en una caja que conmociona a París

Getty Images

El asesinato de Lola ha conmocionado a Francia.

Los parisinos quedaron impactados con el asesinato de una colegiala de 12 años, cuyo cuerpo fue encontrado el viernes en una caja en el patio de su edificio.La niña, de nombre Lola, había pasado el día en la escuela, pero su padre dio la alarma cuando descubrió que no había vuelto a casa por la tarde.Esa misma noche se informó de la llegada de una caja de embalaje de plástico transparente al pie del edificio donde vivían, un bloque residencial en el distrito 19 donde el padre de Lola trabaja como conserje.El cuerpo estaba aplastado dentro de la caja, oculto por una cubierta de tela. Tenía las manos y los pies atados y se informó que lucía un corte en el cuello, aunque la autopsia de este fin de semana reveló que había muerto por asfixia. También había dos notas escritas en papeles depost-it en sus pies: una decía "0" y la otra "1".El sábado temprano, la policía arrestó a la que es la principal sospechosa del asesinato, una mujer de 24 años nacida en Argelia, llamada Dahbia B. por la prensa.La mujer fue identificada en un video de seguridad grabado en el edificio. En él se la ve entrando por la puerta principal el viernes por la tarde en compañía de Lola.Posteriormente sale del edificio empujando una caja, y luego es grabada actuando de manera incoherente en la calle. Un testigo dijo que pidió ayuda a cambio de dinero de un "asunto de tráfico de órganos".Sin embargo, la policía dijo que no creía que se tratara de una pista seria. Su teoría más plausible es que Dahbia B., que no tiene domicilio fijo, es psicológicamente inestable.También está bajo custodia un hombre de 43 años que se cree que transportó a Dahbia B. y la caja en su automóvil. La policía cree que, después de haberla llevado en coche por los suburbios de París, Dahbia B. regresó al edificio, donde también reside su hermana.

Getty Images

Compañeros de escuela y habitantes de París dejaron ofrendas a las puertas del edificio donde vivía Lola.

Allí, según los informes, las dos hermanas tuvieron unaruidosapelea antes de que Dahbia B. se fuera nuevamente, esta vez sin la caja. Pasó la noche en un piso del suburbio de Bois-Colombes, donde la recogieron al día siguiente.

"No podemos confiar en nadie"

La policía ha abierto una. Se espera que se inicie una investigación judicial contra Dahbia B. y permanezca bajo custodia.En la escuela, los compañeros de Lola y los padres de estos estaban visiblemente angustiados el lunes por la mañana. La escuela recibió la visita del ministro de Educación, Pap Ndiaye, y de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y se enviaron equipos de apoyo psicológico para consolar a los alumnos., dijo Gasmi, padre de dos hijos, al periódico Le Parisien. "No podemos confiar en nadie ahora en nuestro vecindario.El caso "me ha puesto patas arriba", dijo una mujer local al diario. "Esta mañana seguí a mi hijo camino a la escuela, solo unos metros detrás de él. Solo para estar segura."Lo llevaré a la escuela de ahora en adelante e iré a buscarlo también. Si termina a las 4:30, saldré del trabajo a las 4:00. No es negociable".Brigitte Macron, esposa del presidente, dijo que era