El calentamiento global superará el límite crucial de 1,5ºC para 2027, según vaticinan los expertos

Aquí se ve cómo El Niño calentó la superficie del Pacífico en 2015.

El calentamiento del planeta probablemente superará un límite clave de temperatura por primera vez en los próximos 5 años, predicen los científicos.Los investigadores indican que actualmente hayun66% de probabilidades de que superemos el umbral de 1,5ºC de calentamiento entre ahora y 2027.El aumento de probabilidades de que eso ocurra se debe a las emisiones causadas por la actividad humana y al evento meteorológico El Niño, que se espera este verano boreal.Si el mundo sobrepasa ese límite, los científicos resaltan que ese registro, aunque preocupante, sería probablemente temporal. Alcanzar ese umbral significaría que el mundo estaría 1,5ºC más caliente que en la segunda mitad del siglo XIX, antes de que las emisiones de combustibles fósiles de la industrialización empezaran a aumentar. La cifra de 1,5ºC se ha convertido en el símbolo de las negociaciones del cambio climático mundial. Las naciones acordaron "llevar adelante esfuerzos" para mantener el incremento de la temperatura global por debajo de 1,5ºC, según el Acuerdo de París de 2015.Superar los 1,5ºC durante una o dos décadas seguidas traería como consecuencia olas de calor más largas y tormentas e incendios más intensos.Sin embargo, superar ese umbral en uno de los próximos años no significaría que el límite acordado en París se haya violado. Los científicos señalan que todavía hay tiempo parafrenar el calentamiento global recortando fuertemente las emisiones.Desde 2020 la Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha estado estimando las probabilidades de que el mundo supere el límite de 1,5ºC en un año determinado.Cuando empezaron, vaticinaron que había menos de 20% de probabilidades de sobrepasar los 1,5ºC en los próximos cinco años.Pero el año pasado ese pronóstico había subido a 50% y ahora ha saltado a 66%, por lo que los científicos creen que es "más probable que suceda que no". ¿Qué significa sobrepasar 1,5ºC?La cifra no es una medida directa de la temperatura mundial, sino un indicador de qué tanto o qué tan poco se ha calentado o enfriado la Tierra comparado con el promedio global a largo plazo.

Getty Images

Una escolar trata de refrescarse durante una ola de calor en Indonesia este año.

Los científicos utilizan los datos de la temperatura promedio del período entre 1850-1900 como una medida de cuán caliente estaba el planeta antes del aumento del uso del carbón, petróleo y gas en el mundo.Durante décadas pensaron que si el mundo se calentaba en unos 2ºC, ese sería el umbral de los impactos más peligrosos. Sin embargo, en 2018 modificaron ese cálculo, y lo situaron en 1,5ºC.

En las últimas décadas el calentamiento del mundo ha elevado el termómetro de tal manera que en 2016, el año más caliente del que se tienen registro, las temperaturas subieron 1,28ºC por encima de la cifra preindustrial.Los investigadores ahora afirman, con un 98% de certidumbre, que ese registro se romperá antes de 2027.Y que entre 2023 y 2027 es muy probable que el límite de 1,5ºC sea sobrepasado por primera vez."Estamos realmente cerca de alcanzar el exceso temporal de 1,5ºC para la temperatura media anual, y es la primera vez en la historia de la humanidad que hemos estado tan cerca", declaró el profesor Adam Scaife, del Servicio Meteorológico Nacional de Reino Unido.Los investigadores resaltan que las temperaturas tendrían que mantenerse con el aumento de 1,5ºC o por encima durante 20 años para poder decir que el umbral establecido en el Acuerdo de París se ha superado.No obstante, superar el límite aunque sea por un año es una señal preocupante de que el calentamiento se está acelerando y no ralentizando.

¿Qué impacto tendrá El Niño?

Getty Images Un grupo de personas despejan el lodo después de una inundación relacionada a los efectos de El Niño en la costa de Perú.

Hay dos elementos clave: el primero sonque siguen subiendo.El segundo, un fenómeno climático que tiene implicaciones globales.Durante los últimos tres años el mundo ha estado experimentando el evento La Niña, que ha disminuido el calentamiento climático hasta cierto punto.Peroel próximo año.Sin embargo, todavía hay incertidumbre con respecto a cuándo sucederá exactamente el evento y a qué escala.