El brutal video del grupo Wagner que muestra la supuesta ejecución de un mercenario ruso que desertó en Ucrania

"Una muerte de perro para un perro".Esas fueron las palabras que usó el jefe del Grupo Wagner, una compañía militar privada rusa, para defender un brutal video en el que aparentemente se muestra la muerte de uno de sus mercenarios que desertó en Ucrania.El video, cuya autenticidad no ha podido ser verificada de forma independiente por el BBC, fue divulgado el fin de semana en el canal de Telegram Grey Zone, vinculado al Grupo Wagner.En las imágenes se muestra lo que parece ser la ejecución sumaria de Yevgeny Nuzhin, un asesino convicto de 55 años que había sido reclutado para luchar en Ucrania.Yevgeny Prigozhin, jefe del Grupo Wagner y aliado de Vladimir Putin, defendió en una declaración lo que muestra el video, y señaló que Nuzhin había "traicionado a su gente, traicionado a sus camaradas".Echando mano del sarcasmo describió el video como un "excelente trabajo editorial que podía ser visto en una sola sentada"."Creo que la película se llama 'Una muerte de perro para un perro'", apuntó.

Un recluta que cambió de bando

Getty Images Yevgeny Prigozhin dijo que Nuzhin había traicionado a su país y a sus camaradas.

Por su parte, Moscú intentó desvincularse del video y de su contenido. "Eso no es asunto nuestro", dijo al referirse a este asunto el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.El video difundido en Telegram comienza con Nuzhin describiendo cómo fue al frente como miembro del Grupo Wagner, tras ser reclutado en agosto. Dijo que tenía la intención de cambiar de bando y "luchar contra los rusos", y más tarde fue capturado por los ucranianos.Luego indicó que tras ser atacado en Kiev el 11 de noviembre perdió el conocimiento y se despertó en el sótano donde se grababa el video.Después, un hombre no identificado aparece en cámara y ataca a Nuzhin con un mazo, quien cae al suelo y sigue siendo golpeado hasta morir.Sin embargo, no está claro cómo Nuzhin podía estar caminando libremente por Kiev después de haber sido tomado como prisionero de guerra de Ucrania.En septiembre, después de haber sido capturado por Ucrania, Nuzhin ofreció detalles sobre su caso en una entrevista con un periodista ucraniano.Allí dijo que había sido reclutado personalmente por Prigozhin, que es un estrecho colaborador de Putin, consi moría en combate. Añadió que la razón que le dieron para su reclutamiento era que "la patria está en peligro".Sin embargo, afirmó que su intención al sumarse a la guerra era entregarse a las autoridades ucranianas.En agosto, el grupo que había sido reclutado en su prisión llegó a la región ocupada de Luhansk, donde se formaron escuadrones de asalto.Nuzhin describió su papel como "carne de cañón" y dijo que cualquier incumplimiento de las órdenes significaría una ejecución sumaria.Agregó que le fue asignada la tarea de recuperar los cadáveres de los soldados muertos y que fue durante una de esas operaciones cuando pudo escapar y rendirse ante las fuerzas ucranianas.Prigozhin creó el Grupo Wagner en 2014, pero no lo reconoció públicamente hasta septiembre de este año.El grupo surgió por primera vez en el este de Ucrania en 2014, al inicio del conflicto entre las fuerzas ucranianas y grupos pro-rusos en la región del Donbás.Desde entonces,Desde la invasión rusa en febrero, varios de sus miembros han sido acusados por Ucrania de cometer crímenes de guerra.En septiembre, Prigozhin fue visto reclutando convictos para Wagner en una prisión rusa.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.