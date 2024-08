Getty Images Profesionales médicos se manifestaron en las calles después del asesinato.

“Creo que ya es suficiente. Ahora es el momento de alzarse en protesta, en nombre de la rabia, porque esto no puede continuar”, dice Anushna Das, una estudiante de la ciudad de Calcuta, en el este de India, capital del estado de Bengala Occidental.

Das se unió a miles de mujeres y hombres que salieron recientemente a las calles para protestar por la violación y el asesinato de una médica practicante ocurrido durante un turno nocturno en un hospital estatal la semana pasada.

La médica de 31 años se había ido a descansar a una sala de seminarios después de un día agotador en uno de los hospitales más antiguos de India: la Facultad de Medicina RG Kar de Calcuta es una institución con más de 130 años de antigüedad.

A la mañana siguiente, sus colegas descubrieron su cuerpo semidesnudo con múltiples heridas.

La policía arrestó más tarde a un trabajador voluntario del hospital en relación con lo que se considera hasta el momento un caso de violación y asesinato.

Los manifestantes de la marcha conocida como "Reclaim the Night" (Recuperar la noche) han exigido justicia para la joven médica y seguridad para millones de mujeres en todo el país.

Los organizadores eligieron la víspera del Día de la Independencia porque, dicen, querían preguntar cuándo las mujeres de India lograrían su verdadera independencia.

“Queremos noches seguras, para las mujeres, los hombres y todos”, exigió otra manifestante, un sentimiento que se repitió varias veces cuando periodistas de la BBC visitaron los principales hospitales gubernamentales en varias partes de India y conversaron con empleadas que trabajan en turnos de noche.

El incidente trajo a la memoria un caso notorio ocurrido en 2012, en el que una becaria de fisioterapia de 22 años fue violada en grupo durante un viaje en autobús en Delhi y murió a causa de sus heridas.

La violencia contra las mujeres es un problema grave en India: en 2022 se denunciaron una media de 90 violaciones al día, según datos del gobierno.

S. Abarna, una becaria que hace guardias nocturnas en un hospital de la ciudad sureña de Chennai, dice que la tragedia de Calcuta ha provocado miedo entre el personal femenino.

Abarna cuenta que a quienes hacen prácticas les han pedido que utilicen las salas del personal y que cierren las puertas con llave.

También les han recomendado utilizar una aplicación de la policía de la ciudad llamada Kavalan para enviar una alarma de emergencia si es necesario, pero teme que "cualquier cosa pueda pasar en cualquier momento".

"Sería útil tener un sistema de intercomunicación y un botón de emergencia en las salas", comenta.

Las leyes contra la violencia sexual se endurecieron después de la violación en grupo de Delhi, pero los casos denunciados de violencia sexual han aumentado y el acceso a la justicia sigue siendo un desafío para las mujeres de India, señalan expertos.

Getty Images Muchas médicas señalan que no se sienten en absoluto seguras en su lugar de trabajo.

La última violación y asesinato en Calcuta ha vuelto a poner la atención sobre los desafíos que enfrentan los trabajadores de la salud, que han exigido una investigación exhaustiva e imparcial y una ley federal para protegerlos en el lugar de trabajo, especialmente a las mujeres.

El ministro federal de Salud de India, J. P. Nadda, aseguró a los médicos que el gobierno adoptará medidas estrictas para garantizar la seguridad en el lugar de trabajo.

Esta semana, la Comisión Médica Nacional, un organismo gubernamental que regula la educación médica, también emitió un aviso para todas las facultades e instituciones médicas sobre cómo garantizar un entorno de trabajo seguro.

Según un informe de la revista The Lancet, entre 2007 y 2019 se denunciaron 153 incidentes de agresiones violentas contra trabajadores sanitarios en India. El informe también destacó la existencia de leyes federales y estatales para castigar la violencia contra los trabajadores sanitarios.

Lugares oscuros, sin iluminación

“Me da miedo ir de la residencia a la sala médica por la noche cuando estoy de guardia”, dice una médica de Bombay.

Las zonas oscuras y sin iluminación de los hospitales son una fuente de ansiedad y preocupación para muchos. Algunos trabajadores tienen miedo incluso de salir a comprar comida y, en su lugar, hacen pedidos por internet.

“Como trabajamos en el turno de noche, tenemos que ir de un edificio a otro. En esos edificios y en sus pasillos no hay guardias ni ningún tipo de seguridad”, comenta una médica de la ciudad de Hyderabad.

Algunas trabajadoras le dijeron a la BBC que les preocupa la falta de iluminación adecuada en las calles, por ejemplo, en las rutas entre los hospitales y sus residencias.

“No hay luces en algunas partes del hospital. Muchos asistentes duermen en el suelo de las instalaciones”, dice una estudiante de posgrado de primer año de un hospital público de Delhi.

Getty Images Los médicos dijeron que también temen por su seguridad.

Pero las autoridades insisten en que están haciendo todo lo posible para garantizar la seguridad.

Un decano de un hospital nos dijo que se estaba aumentando el número de cámaras de CCTV en su campus y que había una persona designada disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para tratar cualquier problema.

Otro alto funcionario del hospital explicó que contaba con medidas de seguridad adecuadas y cámaras de CCTV, y que si los médicos tenían preocupaciones, se abordarían debidamente.

Falta de un lugar de descanso

Varias médicas dicen que encontrar un lugar para descansar durante un turno de noche es un gran desafío. Según una doctora de Hyderabab le contó a la BBC, no hay habitaciones de descanso separadas para médicos hombres y mujeres.

"Las camas para médicos hombres y mujeres están una al lado de la otra. No me siento cómoda con eso y no me siento segura. Entonces, por la noche, voy a mi albergue cercano", dice.

"Una vez, mientras conducía mi bicicleta hacia el albergue temprano en la mañana, unos chicos me siguieron. Fue una experiencia que me dio pánico".

Algunos trabajadores también le explicaron a la BBC que los baños estaban sucios y que no había información adecuada sobre los comités de Prevención del Acoso Sexual.

La Ley de Prevención del Acoso Sexual en el lugar de trabajo (PoSH) de India obliga a todas las organizaciones a definir sus políticas de acoso sexual, sistemas de prevención, procedimientos y reglas de servicio para sus empleados.

"Y, sin embargo, varios estudios de investigación, noticias e informes de campo han destacado que el cumplimiento de los requisitos de la Ley PoSH sigue siendo deficiente", señaló un análisis del Centro de Datos y Análisis Económicos (CEDA) de la Universidad Ashoka.

“La mayoría de los casos están siendo denunciados por un pequeño grupo de empresas, lo que genera preocupación por una posible falta de concienciación y cumplimiento a nivel general”.

Amenaza de familiares de pacientes

La violencia verbal y física por parte de los familiares de pacientes también es un problema grave en India.

Un estudio de 2023 sobre la violencia contra los trabajadores sanitarios indicó que los incidentes eran más comunes en los hospitales públicos que en los privados.

Getty Images El caso provocó marchas multitudinarias en India.

El informe también reveló que la causa percibida más común de los incidentes violentos era "la falta de moralidad y alfabetización entre los pacientes y sus familiares" (83,2%), seguida de la falta de instalaciones adecuadas y la falta de confianza en los trabajadores sanitarios.

"Cuando los familiares de los pacientes vienen de visita, utilizan a veces un lenguaje abusivo, a veces están borrachos", dice una enfermera de Bombay.

Otra enfermera de la ciudad recuerda una ocasión en la que los familiares de un paciente que había fallecido se pusieron agresivos y el personal de turno sintió que tenía que cerrar la habitación con la esperanza de calmar la situación.

Un médico de Mohali recuerda que un pediatra fue atacado cerca de Patiala a principios de este mes por la familia de un paciente.

Los trabajadores sanitarios siguen exigiendo una mayor seguridad en sus lugares de trabajo para abordar el problema.

En un hospital de Delhi, hay detectores de metales en la entrada, pero un médico de alto rango le comentó a la BBC que "no funcionan" y "cualquiera puede entrar".

Aunque en muchos hospitales las medidas de seguridad son estrictas, no es así en todos lados. Algunos trabajadores dijeron a la BBC que la seguridad tiende a ser menos estricta por la noche, lo que hace que las trabajadoras de la salud se sientan vulnerables.

Un portavoz del hospital señaló que sus instalaciones contaban con guardias de seguridad y que se monitoreaban las cámaras de seguridad de forma regular.

“Contamos con un aparato de seguridad adecuado en el campus y dentro de los albergues y las salas”, afirmó.

*Con reporteo de Umang Poddar y Saiyed Moziz Imam de BBC Hindi, Saradha Venkatasubramanian de BBC Tamil, Balla Satish de BBC Telugu, Sarabjit Singh Dhaliwal de BBC Punjabi, Laxmi Patel de BBC Gujarati y Dipali Jagtap de BBC Marathi.

