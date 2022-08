El blob, la extraordinaria criatura que nos obliga a cuestionarnos si somos la especie más inteligente

Science Photo Library

Una criatura amarilla que habita en la madera y que no tiene cerebro pero es capaz de pensar.

Qué tal si empezamos con un rápido cuestionario.Estás perdido en una enorme tienda que parece un laberinto y no sabes cómo salir de ella. ¿A quién le pides ayuda? Pregunta 2. Estás escribiendo un documento de política para asesorar al gobierno de Estados Unidos sobre cómo gobernar sus fronteras nacionales, ¿dónde acudes en busca de consejo? Pregunta final. Necesitas dibujar un mapa de la red cósmica, ¿cómo lo haces? Hay, por supuesto, varias respuestas para estas preguntas pero en todos los casos te iría muy bien si consultaras a un organismo que tiene muchos nombres: moho mucilaginoso, moho del fango, moho del limo, moho deslizante, hongo mucoso y moho acuático.A pesar de lo que la mayoría de sus nombres indican, siendo científicamente precisos, no es en realidad moho... pero al menos una de sus especies sí es extraordinaria. "El moho es una división del mundo fúngico, pero el moho de limo es en realidad protista (no es animal, planta ni hongo); esencialmente es una célula gigante", precisó el biólogo Merlin Sheldrake, autor de Entangled Life.El moho de limo es un plasmodium, es decir, una célula que contiene muchos núcleos. Por eso, a diferencia de la mayoría de los organismos unicelulares, no se necesita un microscopio para verlo.Y esa única célula es capaz de tejer grandes redes exploratorias formadas por tentáculos como venas que pueden extenderse hasta un metro.

La estrella entre todas

Getty Images

¿Cómo lo hace?

Science Photo Library En un experimento memorable, el blob aprendió a "ignorar" los químicos colocados para bloquear su camino hacia la comida. Ese comportamiento sugiere una forma primitiva de memoria, y nadie sabe cómo logra esta hazaña.

Asombroso

Tim Tim / Wikipedia Adaptación de la ilustración del estudio del profesor Toshiyuki Nakagaki sobre la creación y optimización de redes por parte de P. polycephalum.

El blob en el cosmos

NASA, ESA y J. Burchett y O. Elek (UC Santa Cruz) Los astrónomos apelaron a la creatividad para tratar de rastrear la escurridiza red cósmica, la columna vertebral del cosmos. Los recuadros muestran algunas de las galaxias de las que se "alimentó" el blob (representadas en amarillo) y los hilos de conexión de la red cósmica (púrpura) superpuestos.

Los blobs eruditos

BBC ¡Increíble pero cierto!

El muro de Trump

Science Photo Library El blob con su plato favorito: avena.

¿Absurdo?

Science Photo Library Desde lo más bajo de nuestras jerarquías, las desafía.

Hay alrededor de 900 especies de moho de limo, pero nos vamos a enfocar en el Physarum Polycephalu, también conocido como moho de muchas cabezas o(en referencia al film clásico de 1958 The Blob).?"Se ha convertido en un organismo emblemático para la resolución de problemas. Es fácil de cultivar y crece rápido, una de las razones por las que se ha estudiado tan bien", explica Sheldrake."Pero, sobre todo, sus comportamientos son extraordiarios".Puede hacer todo tipo de cosas."Explorar, resolver problemas, adaptarse a nuevas situaciones, tomar decisiones entre cursos de acción alternativos,"."Physarum es sensible al gradiente químico, por lo que puede crecer hacia señales químicas, o mantenerse lejos de las poco atractivas"."Primero, tiende a crecer en todas las direcciones a la vez. Y luego, cuando encuentra comida, se retrae y forma las conexiones entre sus fuentes de alimento".Es un poco como si estuvieras en el desierto y tuvieras que buscar agua. Tienes que elegir una y solo una dirección para caminar.; entonces encoge las ramas que no han encontrado nada y fortalece las que sí lo han hecho, a través de una serie de contracciones químicas., para integrar información sin necesidad de un cerebro. Que su coordinación se lleve a cabo tanto en todas partes a la vez y en ninguna parte en particular".Todos esto significa que el blob es capaz, términos humanos, de resolver problemas, establecer redes, navegar por sistemas y laberintos con una eficiencia increíble.Hay un estudio japonés icónico de 2010, cuando Physarum trazó la red ferroviaria del Gran Tokio, y todo lo que necesitó fue una pequeña placa de Petri y un puñado de avena."A Physarum"Entonces, modelaron el área del Gran Tokio poniendo copos de avena en los centros urbanos, y luego lo liberaron. En el transcurso de unas pocas horas, había formado una red eficiente que conectaba los copos de avena, y esa red se parecía mucho a la red de metro existente en el área del Gran Tokio".Había trazado en cuestión de horas una red efectiva que ha tardado décadas en hacerse en la vida real.Después del estudio de Tokio, los experimentos con Physarum Polycephalum despegaron por todo el mundo, para diseñar nuevas redes de transporte urbano o para encontrar rutas efectivas de evacuación de incendios,.Un equipo de científicos hizo una simulación digital trazando las ubicaciones de las 37.000 galaxias que conocemos. Luego, un algoritmo inspirado en el blob, adaptado de la placa de Petri para trabajar en tres dimensiones, fue liberado en ese banquete virtual en el que las galaxias estaban representadas por pilas de copos de avena digital, por así decirlo.A partir de ahí, el algoritmo produjo un mapa digital en 3D de la red cósmica subyacente, visualizando las hebras de materia en gran parte invisibles que los astrofísicos creen que unen las galaxias del universo.Lo compararon con datos del Telescopio Espacial Hubble, que detecta rastros de la red cósmica, y.Así que parece haber un extraño parecido entre las dos redes, la red de blob elaborada por la evolución biológica y las de las estructuras del cosmos creadas por la fuerza primordial de la gravedad.Volvamos a la cruda realidad de ese pequeño punto azul en el espacio que es nuestro mundo.Physarum también puede ayudarnos con problemas más allá del mapeo y la creación de redes a cosas humanas más complejas, como la formulación de políticas y la gobernanza."En cierto modo, los physarum son economistas, en términos de alcanzar un óptimo universal", dice el filósofo experimental Jonathon Keats.En 2018, se acercó a Hampshire College en Massachusetts, EE.UU., con una idea.", con la idea de tener un grupo de estos expertos en el campus para reflexionar sobre algunos de los problemas más desafiantes del mundo".Fue el primer programa académico del mundo para una especie no humana y se llamó el Consorcio Plasmodium.. "No tiene ventanas, pero a los blobs realmente no le gusta la luz, así que desde su punto de vista era agradable, y una vez que se establecieron allí, pudimos comenzar".Modelaron los problemas humanos de maneras que los blobs pudieran "entenderlos" para obtener su perspectiva imparcial."Los Physarum son superorganismos:. Por lo tanto, son más objetivos que nosotros en lo que respecta a las cuestiones humanas".Empezaron con los problemas habituales de red y mapeo, distribución y transporte, antes de pasar a algunas preocupaciones políticas más grandes, "desde la política de drogas hasta las cuestiones de nuestro uso de los recursos", señala Keats.Quizás los más polémicos de los experimentos fueron aquellos que exploraron la política fronteriza internacional."Creamos un mundo simplificado, que es realmente lo que cualquiera hace cuando está creando cualquier tipo de modelo (los economistas lo hacen todo el tiempo)"."Lo que hicimos fue tomar una de las condiciones más fundamentales:Usamos dos recursos esenciales para los blobs, proteínas y azúcar, y los distribuimos en una placa de Petri, uno en un lado, el otro en el otro lado, y probamos con un muro entre ellos y también sin él, dejando que Physarum resolviera qué hacer con esos recursos. No solo sobrevivieron, sino que prosperaron en el caso de que no hubiera un muro, y"Así que le escribimos una carta a Kirstjen Nielsen, quien en ese momento era la Secretaria de Seguridad Nacional en EE.UU. y también la enviamos a las Naciones Unidas y a muchos otros órganos de gobierno, diciéndoles que las fronteras no son una buena idea y que debemos superar el miedo para reconocer cómo tener fronteras abiertas beneficia a todos".Por supuesto, estos problemas internacionales multifacéticos no pueden reducirse a unas pocas placas de Petri.Pero."El consorcio Plasmodium es, en cierto sentido, absurdo. La gente se ríe cuando escucha que los blobs han establecido un grupo de expertos en colaboración con humanos en una universidad en Estados Unidos porque simplemente no es la forma en que se hacen las cosas. Pero creo que hay algo también muy serio detrás de esto. Physarum Polycephalies tienen una inteligencia excepcional, por eso debemos incorporar algunas de las ideas que obtenemos al observar cómo se comportan, pensar en nosotros mismos de maneras que no lo hemos hecho anteriormente".Ese es el aspecto más atractivo de todo esto. Que un organismo sin cerebro pueda enseñarnos a ser más objetivos, a pensar más a largo plazo, y que pueda abordar un problema de una manera que sencillamente no se nos ocurriría.Y en el caso de algunos enigmas, como el mapeo del cosmos, puede ser más listo que nosotros."Nuestra visión jerárquica de la inteligencia con los humanos en la cima de la Gran Pirámide revela el narcisismo de nuestra especie", afirma Sheldrake. "Pensar en el mundo sin usarnos a nosotros mismos como la vara de medir por la cual todos los demás seres vivos deben ser juzgados puede ayudar a amortiguar algunas de las jerarquías que sustentan el pensamiento moderno".Esas jerarquías ha implicado que nosotros, los Homosapiens, tenemos una opinión increíblemente alta de nosotros mismos, y eso nos ha ayudado a llegar lejos. Pero tal vez ya cumplieron su propósito."Creo que los humanos tenemos la necesidad de creer en una especie de superioridad. Esa alta autoestima ha sido el motor de la dominación. Hemos sido capaces de hacer más como resultado de creer que podemos hacer más", apunta Keats. "Pero estamos llegando a un límite, al punto en que esa forma de pensar está empeorando el mundo para nosotros y para otras especies.".Y un catalizador para este replanteamiento es el Physarum Polycephalum, un protista de una sola célula sin cerebro que se encuentra en la parte inferior de esta jerarquía,.* Este artículo está basado en elepisodio "Slime mould and Problem solving" de la serie NatureBang de la BBC. Si quieresescucharlo, haz clic aquí Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.