El blob, la extraordinaria criatura que cuestiona si somos la especie más inteligente

https://www.youtube.com/watch?v=LQmNzl7LecoSi no puedes ver el video, hazclicaquí.El "blob" no deja de sorprender a los científicos por su alta capacidad resolutiva y de adaptarse ante las dificultades. No tiene cerebro, pero hay científicos que se preguntan si quizás es más inteligente que nosotros. Esta criatura amarilla de aspecto viscoso, también conocida como Physarum polycephalum o moho del limo, podría ser útil para tomar decisiones en temas tan dispares como el uso de recursos naturales, la política migratoria o incluso las medidas antidrogas de un país.En este video, te contamos todo lo que debes saber sobre los "poderes" del increíble "blob".

