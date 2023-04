El atraco de Lazarus: el robo de US$14 millones que hackers llevaron a cabo en dos horas en cajeros automáticos alrededor del mundo

Getty Images

Imagina que eres un empleado de bajos ingresos en India a quien se le ofrece un día de trabajo como extra en una película de Bollywood. ¿Tu rol? Ir a un cajero automático y retirar algo de dinero.En 2018, varios hombres en el estado de Maharashtra pensaron que estaban aceptando un papel secundario en una película, pero en realidad los estaban engañando para que se convirtieran en "mulas de dinero", recolectando efectivo en un ambicioso atraco bancario.El asalto tuvo lugar durante un fin de semana de agosto de 2018 y se centró en el Banco Cooperativo Cosmos, con sede en Pune.En una tranquila tarde de sábado, el personal de la oficina central del banco recibió repentinamente una serie de mensajes alarmantes.Eran de la compañía de tarjetas de pago Visa, en Estados Unidos, advirtiendo que podría haber miles de demandas por grandes retiros de efectivo en cajeros automáticos, por personas que aparentemente usaban tarjetas del Banco Cosmos.Pero cuando el equipo de Cosmos revisó sus propios sistemas, no vieron transacciones anormales.Aproximadamente media hora después, solo para estar seguros, autorizaron a Visa para que detuviera todas las transacciones de las tarjetas bancarias Cosmos. Este retraso resultó extremadamente costoso.Al día siguiente, Visa compartió la lista completa de transacciones sospechosas con la oficina central de Cosmos: alrededor de 12.000 retiros separados de diferentes cajeros automáticos en todo el mundo.El banco había perdido casi US$14 millones.Fue un crimen audaz caracterizado por su gran escala y su meticulosa sincronización. Los delincuentes habían saqueado cajeros automáticos en 28 países diferentes, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos y Rusia. Todo sucedió en el espacio de solo dos horas y 13 minutos: una extraordinaria movilización global organizada y criminal.Eventualmente, los investigadores rastrearían sus orígenes hasta un oscuro grupo de piratas informáticos que habían llevado a cabo una sucesión de estafas anteriores aparentemente ordenadas por Corea del Norte.Pero antes de tener una idea más amplia del robo, los investigadores de la unidad de delitos cibernéticos de Maharashtra se sorprendieron al ver imágenes de CCTV de decenas de hombres caminando hacia una serie de cajeros automáticos, insertando tarjetas bancarias y metiendo billetes en bolsas."No sabíamos de una red de mulas de dinero como esta", dice el inspector general Brijesh Singh, quien dirigió la investigación.Un grupo criminal tenía un encargado que estaba monitoreando las transacciones de los cajeros automáticos en tiempo real en una computadora portátil, cuenta Singh. Las imágenes de CCTV mostraron que cada vez que una mula de dinero intentaba quedarse con algo de efectivo, el encargado lo veía y le daba una fuerte bofetada.Usando las imágenes de las cámaras de seguridad y los datos de los teléfonos móviles de las áreas cercanas a los cajeros automáticos, los investigadores indios pudieron arrestar a 18 sospechosos en las semanas posteriores al atraco.La mayoría están ahora en prisión, en espera de juicio.Singh dice que estos hombres no eran ladrones empedernidos. Entre los arrestados había un mesero, un chofer y un zapatero. Otro tenía un título de farmacia. "Eran gente noble", afirma.A pesar de esto, él cree que cuando ocurrió el atraco, incluso los hombres reclutados como "extras" sabían lo que realmente estaban haciendo.¿Pero sabían para quién estaban trabajando?Los investigadores creen que el secreto y aislado estado de Corea del Norte estuvo detrás del atraco.Corea del Norte es una de las naciones más pobres del mundo, pero una parte importante de sus limitados recursos se destina a la construcción de armas nucleares y misiles balísticos, actividad que está prohibida por el Consejo de Seguridad de la ONU. Como resultado, la ONU ha impuesto onerosas sanciones al país, lo que ha hecho que su comercio sea altamente restrictivo.Desde que llegó al poder hace 11 años, el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha supervisado una campaña sin precedentes de pruebas de armas, incluidas cuatro pruebas nucleares y varios intentos provocativos de lanzamientos de prueba de misiles intercontinentales.Las autoridades estadounidenses creen que el gobierno de Corea del Norte está utilizando un grupo de piratas informáticos de élite para entrar en bancos e instituciones financieras de todo el mundo para robar el dinero que necesita para mantener a flote su economía y financiar su programa de armas.Se cree que los hackers, apodados Grupo Lazarus, pertenecen a una unidad dirigida por la poderosa agencia de inteligencia militar de Corea del Norte, la Oficina General de Reconocimiento.Los expertos en seguridad cibernética nombraron a los hackers en honor a la figura bíblica de Lázaro, que regresa de entre los muertos, porque una vez que sus virus ingresan a las redes informáticas, es casi imposible eliminarlos.El grupo saltó a la fama internacional por primera vez cuando el entonces presidente de EE.UU., Barack Obama, acusó a Corea del Norte de piratear la red informática de Sony Pictures Entertainment en 2014. El FBI acusó a los piratas informáticos de realizar el dañino ataque cibernético en represalia por "La entrevista", una película cómica que representaba el asesinato de Kim Jong Un.Desde entonces, el Grupo Lazarus fue sido acusado de intentar robar US$1.000 millones del banco central de Bangladesh en 2016 y de lanzar el ataque cibernético WannaCry que intentó chantajear a organizaciones e individuos en todo el mundo, incluido el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido.Corea del Norte niega enérgicamente la existencia del Grupo Lazarus y todas las acusaciones de piratería informática patrocinada por el Estado.Pero los principales organismos de seguridad afirman que los ataques de Corea del Norte son más avanzados, más descarados y más ambiciosos que nunca.Para el robo del Cosmos, los hackers utilizaron una técnica conocida como "jackpotting", llamada así porque hace que el cajero automático derrame su efectivo como ocurre al ganar en una máquina tragamonedas.Los sistemas del banco fueron inicialmente comprometidos de la manera clásica: a través de un correo electrónico de "phishing" que abrió un empleado e infectó la red informática con un programa maligno. Una vez dentro, los hackers manipularon el software, el llamado interruptor de cajero automático, que envía mensajes a un banco para aprobar un retiro de efectivo.Con esto los piratas informáticos tenían poder para permitir los retiros en cajeros automáticos de sus cómplices en cualquier parte del mundo. Lo único que no podían cambiar era la cantidad máxima para cada retiro, por lo que necesitaban muchas tarjetas y mucha gente en el terreno.En preparación para el atraco, trabajaron con cómplices para crear tarjetas de cajero automático "clonadas", utilizando datos de cuentas bancarias genuinas para crear tarjetas duplicadas que se pueden usar en cajeros automáticos.La compañía de seguridad británica BAE Systems sospechó de inmediato que era obra del Grupo Lazarus. Los había estado monitoreando durante meses y sabía que estaban conspirando para atacar un banco indio. Simplemente no sabía cuál."Hubiera sido demasiada coincidencia que fuera otra operación criminal", dice el investigador de seguridad de BAE, Adrian Nish. El Grupo Lazarus es versátil y muy ambicioso, agrega. "La mayoría de los grupos criminales probablemente estarían suficientemente felices saliéndose con la suya con un par de millones y detenerse ahí".La logística involucrada en el atraco al Cosmos es asombrosa. ¿Cómo encontraron los piratas informáticos cómplices en 28 países, incluidos muchos que los ciudadanos de Corea del Norte no pueden visitar legalmente?

Los investigadores de seguridad tecnológica de EE.UU. creen que el Grupo Lazarus conoció a un facilitador clave en la web oscura, donde hay foros completos dedicados a intercambiar habilidades de piratería y donde los delincuentes a menudo venden servicios de apoyo. En febrero de 2018, un usuario que se hacía llamar Big Boss publicó consejos sobre cómo realizar fraudes con tarjetas de crédito. También dijo que tenía el equipo para hacer tarjetas de cajero automático clonadas y que tenía acceso a un grupo de mulas de dinero en Estados Unidos y Canadá.Este era precisamente el servicio que necesitaba el Grupo Lazarus para su ataque al Banco Cosmos, y comenzaron a trabajar con Big Boss.Le pedimos a Mike DeBolt, director de inteligencia de Intel 471, una firma de seguridad tecnológica en los EE.UU., que obtuviera más información sobre este cómplice.El equipo de DeBolt descubrió que Big Boss había estado activo durante al menos 14 años y tenía una serie de alias: G, Habibi y Backwood. Los detectives de seguridad lograron vincularlo con todos estos nombres de usuario, ya que usó la misma dirección de correo electrónico en diferentes foros."Básicamente, está siendo perezoso", afirma DeBolt. "Vemos esto con bastante frecuencia: los actores cambian su alias en un foro, pero mantienen la misma dirección de correo electrónico".En 2019, Big Boss fue arrestado en Estados Unidos y desenmascarado como Ghaleb Alaumary, un canadiense de 36 años. Se declaró culpable de delitos que incluyen el lavado de fondos de presuntos atracos bancarios de Corea del Norte y fue sentenciado a 11 años y ocho meses.Corea del Norte nunca ha admitido ninguna participación en el trabajodel Banco Cosmos, o cualquier otro esquema de piratería. La BBC presentó acusaciones de participación en el ataque del Cosmos a la embajada de Corea del Norte en Londres, pero no recibió respuesta.Sin embargo, cuando contactamos previamente al embajador Choe Il respondió que las acusaciones de piratería informática y lavado de dinero patrocinados por el estado de Corea del Norte son "una farsa" y un intento de los EE.UU. de "manchar la imagen de nuestro estado".En febrero de 2021, el FBI, el Servicio Secreto de EE.UU. y el Departamento de Justicia anunciaron cargos contra tres presuntos piratas informáticos del Grupo Lazarus: Jon Chang Hyok, Kim Il y Park Jin Hyok, quienes dijeron que trabajan para la agencia de inteligencia militar de Corea del Norte. Ahora se cree que están de vuelta en Pyongyang.

Kim Il, Park Jin Hyok, y Jon Chang Hyok.

Las autoridades estadounidenses y surcoreanas estiman que Corea del Norte tiene hasta 7.000 piratas informáticos capacitados. Es poco probable que todos trabajen desde el interior del país, donde pocas personas tienen permiso para usar internet, lo que dificulta ocultar las actividades de los usuarios. Más bien, a menudo son enviados al extranjero.Ryu Hyeon Woo, un exdiplomático norcoreano y una de las personas más importantes que abandonaron el régimen, brindó información sobre cómo trabajan los piratas informáticos en el extranjero.En 2017, trabajaba en la embajada de Corea del Norte en Kuwait, ayudando a supervisar el empleo de unos 10.000 norcoreanos en la región. En ese momento, muchos estaban trabajando en obras de construcción en todo el Golfo y, como todos los trabajadores de Corea del Norte, debían entregar la mayor parte de sus salarios al régimen.Dijo que su oficina recibía una llamada diaria de un encargado de Corea del Norte que supervisaba a 19 hackers que vivían y trabajaban en espacios reducidos en Dubái. "Eso es realmente todo lo que necesitan: una computadora que esté conectada a internet", afirmó.Corea del Norte niega haber enviado piratas informáticos al extranjero, solo trabajadores informáticos con visas válidas. Pero la descripción de Ryu encaja con las acusaciones del FBIsobre cómo operan estas unidades cibernéticas desde dormitorios en todo el mundo.En septiembre de 2017, el Consejo de Seguridad de la ONU impuso las sanciones más estrictas hasta el momento a Corea del Norte, limitando las importaciones de combustible, restringiendo aún más las exportaciones y exigiendo que los países miembros de la ONU enviaran a los trabajadores norcoreanos a su país para diciembre de 2019.Sin embargo, los piratas informáticos todavía parecen estar activos. Ahora están apuntando a empresas de criptomonedas y se estima que han robado cerca de US$3.200 millones.Las autoridades estadounidenses los han llamado "los principales ladrones de bancos del mundo", que utilizan "teclados en lugar de armas".

