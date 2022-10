El ascenso y la rápida caída de Liz Truss, la primera ministra más breve del Reino Unido

Reuters

Liz Truss renunció como primera ministra después de haber ocupado el cargo hace solo 45 días, el mandato más corto de cualquier líder del Reino Unido.Truss fue elegida por los miembros del partido Conservador en septiembre, pero pronto perdió la autoridad después de retractarse de una serie de decisiones que hundieron al país en semanas de turbulencia política y económica.El anuncio de su salida surge días después de que su ministro de Finanzas renunciara y de que su reemplazo prácticamente eliminara la agenda fiscal de libre mercado de Truss.El miércoles, su ministra del Interior también dimitió, lo que condujo a que muchos parlamentarios conservadores urgieran a Truss a dejar el cargo."No puedo cumplir el mandato por el que fui elegida", dijo Truss al anunciar que dejaba el cargo en un breve discurso frente a la residencia oficial de Downing Street.Indicó que había informado al rey Carlos III de su renuncia como líder del partido Conservador y que seguiría siendo primera ministra hasta que se elija un sucesor dentro de una semana.Truss se convierte así en la primera ministra con menos tiempo en el cargo en la historia de Reino Unido.Y su partida crea una crisis aún más profunda dentro de su partido Conservador, que ya estaba enfrentando problemas tras la caótica salida del antecesor de Truss, Boris Johnson, en septiembre.Pero quién es Liz Truss, y cómo ascendió en las filas del partido Conservador.

Tras los pasos de Thatcher

Edad: 47

Lugar de nacimiento: Oxford

Hogar: Londres y Norfolk

Educación: Escuela Roundhay en Leeds, Universidad de Oxford

Familia: Casada con el contador Hugh O'Leary, tienen dos hijas adolescentes

Distrito electoral: suroeste de Norfolk

BBC Liz Truss, aquí siendo adolescente, ha descrito a su familia como "gente de izquierda".

Ambiciones políticas

Getty Images Liz Truss sucedió a Boris Johnson en Downing Street número 10, la sede del gobierno británico.

Giro drástico sobre Brexit

Getty Images Truss apoyó inicialmente la opción de que el Reino Unido debía quedarse en la Unión Europea y luego cambió su opinón sobre el Brexit.

Cargas y ayudas

Getty Images Durante el verano boreal se han repetido las protestas en Londres y otras ciudades por el alto costo de la vida.

La caída

A la edad de siete años, Liz Trussen una simulación de las elecciones generales de Reino Unido en su escuela.Pero a diferencia de la primera ministra, que obtuvo una gran mayoría en las elecciones de 1983, Truss no tuvo éxito.Muchos años después recordó aquel hecho: "Aproveché la oportunidad y pronuncié un discurso sincero en las 'elecciones', pero terminé sin votos. Ni siquiera yo voté por mí misma".Treinta y nueve años después, Liz Truss tuvo la oportunidad real de seguir el ejemplo de la Dama de Hierro al convertirse en líder conservadora y primera ministra británica.Tras la renuncia de Boris Johnson, los parlamentarios conservadores llevaron a cabo cinco rondas de votación para elegir un nuevo líder.Y Truss, que entonces era secretaria de Relaciones Exteriores se convirtió en la ganadora después de haber pasado años construyendo relaciones con asociaciones de electores y tras permanecer leal a Boris Johnson durante los días más oscuros de su mandato.Pero en muchos sentidos, la nueva primera ministraMary Elizabeth Truss nació en Oxford en 1975. Ella misma ha descrito a su padre, un profesor de matemáticas, y a su madre, una enfermera, como gente "de izquierda".Cuando era niña, su madre participó en marchas de la Campaña por el Desarme Nuclear, una organización que se opuso con vehemencia a la decisión del gobierno de Thatcher de permitir que se instalaran ojivas nucleares estadounidenses en la antigua base de la Real Fuerza Aérea en Greenham Common, al oeste de Londres.La familia se mudó a Paisley, al oeste de Glasgow, Escocia, cuando Truss tenía cuatro años.Su hermano, en declaraciones a Radio 4 de la BBC, dijo que a la familia le gustaban los juegos de mesa, pero que la joveny que a menudo desaparecía antes de tener que arriesgarse a no ganar.Más tarde, la familia se mudó a Leeds, al norte de Inglaterra, donde Liz asistió a Roundhay, una escuela secundaria estatal.Ha dicho que durante el tiempo que pasó allí, vio a "niños que fallaban y eran defraudados por las bajas expectativas".Algunos de los contemporáneos de Truss en Roundhay han cuestionado su versión de la escuela, incluido el periodista de The Guardian, Martin Pengelly, quien escribió: "Tal vez ella está haciendo un uso selectivo de su crianza y denigrando casualmente a la escuela y a los maestros que la educaron, por una simple ganancia política".Independientemente de cómo fue su educación, Truss llegó a la Universidad de Oxford, donde estudió Filosofía, Política y Economía y participó activamente en la política estudiantil,En la conferencia del partido en 1994,y les dijo a los delegados: "Nosotros, los demócratas liberales, creemos en las oportunidades para todos. No creemos que las personas nazcan para gobernar".En Oxford, TrussDespués de graduarse, trabajó como contadora para Shell y Cable & Wireless, y se casó con el también contador Hugh O'Leary en 2000. La pareja tiene dos hijas.Truss se presentó como candidata conservadora de Hemsworth, en Yorkshire, Inglaterra, en las elecciones generales de 2001,Después sufrió otra derrota en Calder Valley, también en Yorkshire, en 2005.Pero, a pesar de las derrotas, sus ambiciones políticas siguieron intactas, y fue elegida miembro del ayuntamiento de Greenwich, en el sureste de Londres,. Desde 2008 también trabajó para el grupo de expertos de centro-derecha Reform.El entonces líder conservador David Cameron colocó a Truss en sude candidatos prioritarios para las elecciones de 2010 y fue seleccionada para presentarse al escaño asegurado de Norfolk suroccidental.Pero pronto se enfrentó a una batalla contra la asociación conservadora del distrito electoral que pidió retirar a Truss después de que se reveló que había tenido una aventura amorosa con el parlamentario conservador Mark Field unos años antes.El esfuerzo por expulsarla fracasó y Truss ganó el escaño por más de 13.000 votos.Fue coautora del libro Britannia Unchained con otros cuatro parlamentarios conservadores elegidos en 2010. En este recomendaban eliminar las regulaciones estatales para impulsar la posición del Reino Unido en el mundo, y el libro mostraba a Truss como unaen las filas conservadoras.Durante un debate en la BBC durante la campaña para el cargo de primer ministro, se le cuestionó por un comentario en Britannia Unchained, en el que describe a los trabajadores británicos como "unos de los peores haraganes del mundo". Ella insistió en queEn 2012, poco más de dos años después de convertirse en diputada, ingresó al gobierno como secretaria de Educación y en 2014 fue ascendida a secretaria de Medio Ambiente.En la conferencia conservadora de 2015, Truss fue objeto de burlas por un discurso en el que dijo, con voz apasionada: "Importamos dos tercios de nuestro queso. Eso. Es. Una. Desgracia".Casi un año después se produjo posiblemente el que ha sido el mayor evento político en una generación: el referéndum sobre la Unión Europea.Truss hizo campaña a favor de permanecer en ella y escribió en el diario Sun que el Brexit sería "una triple tragedia: más reglas, más formularios y más demoras al vender a la UE".Sin embargo, después de que su lado perdió,para "sacudir la forma en que funcionan las cosas".Bajo el mandato de Theresa May, Truss se desempeñó como secretaria de Justicia y posteriormente como secretaria en jefe del Tesoro.Cuando Boris Johnson se convirtió en primer ministro en 2019, Truss pasó a ser secretaria de Comercio Internacional, un trabajo que significaba reunirse con líderes políticos y empresariales mundiales para promover los intereses comerciales de Reino Unido.En 2021, a los 46 años, se trasladó a uno de los puestos de mayor rango en el gobierno:En este cargo, intentó resolver el espinoso problema del Protocolo de Irlanda del Norte, eliminando partes de un acuerdo entre la UE y el Reino Unido posterior al Brexit, una medida que la UE criticó ferozmente.También consiguió la liberación de dos ciudadanos británico-iraníes que habían sido arrestados y detenidos en Irán.Y cuando Rusia invadió Ucrania en febrero,, insistiendo en que todas las fuerzas de Vladimir Putin deberían ser expulsadas del país.Pero enfrentó críticas después de que respaldó a ciudadanos en Reino Unido que querían ir a pelear a Ucrania.La campaña de Truss por el liderazgo del partido Conservador no estuvo exenta de controversia.Cuando se le presionó para responder cómo abordaría la crisis del costo de vida en el país, dijo que centrará sus esfuerzos en "reducir la carga fiscal, no en dar ayuda financiera".También llamó a la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, una "buscadora de atención", y agregó que era mejor "ignorarla".Algunos han sugerido que Truss, con sus atuendos, estaba tratando de emular a otra favorita de los conservadores: Margaret Thatcher.Pero ella lo descartó y como le dijo a GB News: ", mientras que los hombres políticos no son comparados con (el exprimer ministro británico) Ted Heath".Pero la comparación quizás no fue una desventaja cuando estuvo tratando de obtener el apoyo de los miembros del partido Conservador.Ese apoyo, sin embargo,Los problemas comenzaron tres semanas después de asumir el cargo con un desastroso "minipresupuesto" que presentó su ministro de Finanzas.En éste propusoamplios recortes de impuestos que provocaronDespués vinieron más golpes cuando el nuevo ministro de Finanzas, Jeremy Hunt, revocó casi todas las propuestas fiscales de Truss.El anuncio constituyó uno de los cambios más dramáticos en la historia política británica moderna y fue unaEn las últimas semanas, el apoyo al partido Conservador se derrumbó en las encuestas de opinión lo cual intensificó el malestar entre sus legisladores.Con su renuncia, Liz Truss se convierte ahora en la primera ministra con menos tiempo en el cargo en la historia del Reino Unido.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. 