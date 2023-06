El apagón en Chile de la emblemática chimenea de Ventanas, símbolo de las zonas de sacrificio ambientales

Getty Images

Ventanas es la "zona de sacrificio" más emblemática de Chile.

La chimenea que durante décadas fue sinónimo de progreso, pero sobre todo de daño ambiental, se apagó este miércoles en Chile.Desde 1964 fue el símbolo de la fundición de cobre de Ventanas, en la región central del país, Valparaíso, y durante años contaminó el aire de un área que terminó convirtiéndose en la "zona de sacrificio" más emblemática de Chile.Este miércoles se inicio un proceso de cierre gradual impulsado por el presidente Gabriel Boric, que ha hecho de la política medioambiental uno de los ejes de su mandato.El complejo industrial, perteneciente a la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco), es una clara advertencia sobre los urgentes resguardos que demanda el desarrollo de una economía basada en la explotación minera. Capaz de crear el cobre de más alta pureza -imagen de la riqueza de Chile-, el proceso de fundición generó también gases y contaminación. La población local -asentada principalmente en las comunidades de Quintero y Puchuncaví- fue la más afectada, víctima de repetidos episodios de intoxicación.Ventanas combina en su paisaje el mar, las playas y las instalaciones industriales.Es un sábado soleado, el último de mayo, y una decena de familias aprovecha a pasear por la bahía que rodea a la planta cuprífera. La marea está alta, el oleaje es suave. "¿Dónde vas a encontrar una playa más tranquila?", dice un vecino sentado en la arena, apuntando a las olas que se desplazan bajas y apacibles hacia la orilla.Al fondo asoman instalaciones portuarias, portones y construcciones de acero, fierro, concreto y una enorme chimenea. Es una zona industrial donde opera un complejo termoeléctrico y una serie de empresas dedicadas a la distribución o almacenamiento de químicos, hidrocarburos, gas licuado, cemento y otras.

El centro de fundición de cobre Ventanas funcionó por más de medio siglo, desde 1964.

En esta área, se registran emisiones atmosféricas de anhidrido sulfuroso (SO2), monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, material particulado, compuestos orgánicos volátiles e hidrocarburos "entre otros compuestos y contaminantes", según los datos del 27 de mayo que publicó el Ministerio de Salud. Ventanas aportaba el 54% de las emisiones anuales de dióxido de azufre, un componente dañino para la salud de las personas, de acuerdo con el gobierno de Chile.Desde este miércoles se acaba con las operaciones de fundición, que es un proceso esencial en la minería, que purifica el concentrado de cobre proveniente de las minas, y es contaminante. Sin embargo, seguirá operando la refinería,que es el paso siguiente de la fundición y que permite generar los cátodos de cobre de alta pureza y valor. Según Codelco, este proceso no genera emisiones.

El área donde funcionaba Ventanas ha registrado altas emisiones contaminantes. Niños y adultos mayores han sido los más afectados.

Un hito medioambiental

El presidente de Chile, Gabriel Boric, se comprometió a cerrar Ventanas marcando un giro en la política medioambiental del país.

La chimenea es el símbolo de la localidad de Ventanas.

"Queremos que se cierre ya"

Judith Flores (a la derecha) estudió en La Greda, una escuela que se clausuró luego de que encontraran plomo y arsénico en las muestras sanguíneas del alumnado.

La fundición de Ventanas dio empleo a cientos de trabajadores de la región de Valparaíso en Chile.

"El humo era futuro"

Cientos de trabajadores de la fundición Ventanas protestaron por el cierre de la central. En la foto, una manifestación de junio de 2022.

Ventanas y sus zonas aledañas se encuentran hoy bajo alerta sanitaria.

Ventanas fue un símbolo de progreso en Chile, principal exportador de cobre mundial, antes de que la comunidad, las organizaciones ambientales y distintas autoridades locales lograran hacer ver al país y los gobiernos los enormes costos ambientales y sanitarios que pagaban por su operación. La clausura de la fundición que operó por más de medio siglo, desde, marca un hito en la historia de Ventanas y del país, y representa un giro importante en la política medioambiental chilena.La decisión fue aprobada en el directorio de Codelco, cuyo presidente, Máximo Pacheco, fue nombrado por el mandatarioEl propio Boric, que ha hecho de la lucha medioambiental una de las banderas de su mandato, concretó enuna decisión compleja que había sido postergada por diversos gobiernos.Hoy existen cientos de miles de personas que viven en nuestro país expuestas al deterioro ambiental severo que hemos causado o permitido, y que como chileno, me avergüenza", dijo el presidente en aquella ocasión.En ese mismo mes de junio del año pasado, varios habitantes de la zona habían llegado a los centros de salud una vez más con vómitos y mareos, y se registraban altos niveles de dióxido de azufre en el lugar. El episodio fue determinante para una resolución que se estudiaba hace varios años.La decisión debió pasar luego por el Congreso, que, en un país donde los acuerdos políticos son cada vez más difíciles de alcanzar, la aprobó en forma unánime en marzo de 2023., dijo el presidente de Codelco.El cese de las operaciones de esta planta es también emblemático por la dimensión que tuvo para la enorme industria del cobre en Chile.En su discurso de cierre,, gerente general de la división Ventanas, señaló: "En estos 58 años, hemos fundido más dey es un logro que nos debe llenar de orgullo, porque se ha hecho siempre con total apego a la ley"."A medida que la regulación ambiental fue más rigurosa, nosotros también nos fuimos adaptando", agregó el ejecutivo.Según cifras oficiales, la compañía estatal invirtió más deen los últimos 18 años para lograr una operación más eficiente y sustentable. Pero eso no fue suficiente para impedir el cierre.Y aunque se espera que de ahora en adelante la contaminación disminuya en la llamada "zona de sacrificio", seguirá existiendo un cordón industrial que podría complicar la situación. De hecho, el mismo día en que se informó la fecha de cese de la fundición de Codelco, la Superintendencia de Medio Ambiente planteó nuevas medidas de control de contaminantes para otras siete empresas que operan en la zona.En uno de los incidentes que mejor representa la profundidad de la crisis ambiental que afecta a la zona, en 2011, se decidió clausurar La Greda, una escuela ubicada a 500 metros del complejo industrial de Ventanas, tras encontrarestudió en La Greda, cuando las autoridades relocalizaron la escuela a dos kilómetros de su edificio original. Su familia vive en Ventanas hace al menos tres generaciones."Yo estudié en la segunda escuela, la que tuvieron que cambiar de lugar, porque los niños se estaban contaminando mucho. Se tenían que ir a la casa,Y eso sigue pasando ahora, porque la contaminación es muy alta", cuenta en una pausa en el local de comida rápida donde trabaja."Vivo aquí porque el pueblo es tranquilo. Más adelante obviamente me quiero ir a vivir al otro lado,Mi abuela tenía cáncer al cerebro", relata con preocupación.En la zona inquieta la gravedad de la contaminación, pero también pesa el temor aque ofrecen las industrias de la zona."Hace tiempo vienen diciendo que van a cerrar Codelco y las plantas que están ahí. Pero como trabaja tanta gente, es casi imposible que la cierren. Por eso alguna gente de aquí tampoco quiere que la cierren, porque vamos a quedar con menos trabajo, con el poco trabajo que hay", teme la vendedora.Ventanas contaba con poco más de200 de ellos optaron por el plan de egreso especial. Más de 80 van a incorporarse a la refinería, que aún seguirá en marcha, y 61 serán reubicados en otras divisiones de la cuprífera. Más incierto es el futuro para las cerca deque trabajaban como contratistas.Rosa llegó a Ventanas hace unos cinco años. Está terminando su jornada laboral del fin de semana. Cuenta que comenzó a visitar la comuna en días de vacaciones porque tenía familia en la zona. "Me gustó el lugar, pasaba harto (mucho tiempo) acá, pero no tenía idea del tema de la contaminación. Pero desde que llegamos a vivir, sentíamos siempre un olor extraño, comenzaron los dolores de cabeza", relata."Uno va a la plaza estos días y hay mucho olor, es como si uno tuviera encima un tubo de escape", describe."Sabía que se iba a cerrar", dice sobre la fundición. "Pero siempre supe que era a largo plazo. Queremos todos que se cierre ya. Resulta que necesitamos que se cierre porque estamos enfermándonos".La historia de la fundición de Ventanas no comienza con los episodios críticos. Medio siglo atrás, cuando se inauguró como parte de ENAMI, la Empresa Nacional de Minería, la instalacióndijo Ricardo Weishaupt Hidalgo."La comunidad incluso dio una dura pelea para que se instalara en esta zona, disputándose el proyecto con otras ciudades...Veían en la fundición una oportunidad de desarrollo para sus familias y para la zona", dice el directivo. Por elloy se opusieron en forma férrea la clausura por las consecuencias económicas."Hemos llorado harto", le dice a BBC Mundo, que en su papel de dirigente sindical hizo duras críticas al gobierno y fue parte de la movilización de la Federación de Trabajadores del Cobre contra el anuncio.Cruces creció en el ambiente de la fundición, a la que su padre llegó a trabajar en 1976. "Mi padre, obrero, educó a sus siete hijos. No emanaba un dineral, éramos muy humildes, pero éramos millonarios en valores", dice. Ella se incorporó a la misma empresa a mediados de los 80, cuando tenía 18 años."En aquellos años se contaminaba. En un sombrío recordatorio de su fragilidad ambiental, el día que marcó el inicio del cierre de la fundición, Ventanas y sus zonas aledañas estaban bajo alerta sanitaria. Solo en 2023 se han registrado más de 1.000 atenciones de urgencia en la zona. Según información del ministerio de Salud, al menos 80 de ellas ya han sido rotuladas como efectos tóxicos de gases, humos y vapores. Consecuencias de una "zona de sacrificio" que espera empezar a dejar de serlo con el cierre de su emblemática chimenea.