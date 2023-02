El amistoso elefante cuya fama es una maldición

HADLEE RENJITH

El elefante Padayappa es un héroe local en el estado indio de Kerala.

Padayappa es una figura icónica en el estado de Kerala, en el sur de India.Este elefante salvaje, que vive en las exuberantes selvas del estado, es conocido por sus orejas colgantes, colmillos enormes y carácter amistoso.El vínculo de Padayappa con la gente de Kerala se remonta a décadas.Los habitantes de la ciudad de Munnar, cerca del hábitat de Padayappa, lo llaman un "gigante gentil" que nunca ha lastimado a nadie, aunque ocasionalmente roba comida de sus casas y granjas por la noche.Su nombre proviene de la exitosa película éxito de 1999 "Padayappa", una historia sobre la traición y el honor familiar, protagonizada por la superestrella india Rajinikanth.Padayappa también es un favorito entre los turistas, muchos de los cuales acuden en masa a la ciudad montañosa para tomar fotografías del animal.

Cambio de carácter

HADLEE RENJITH A menudo se ve a Padayappa paseando por Munnar, un pequeño pueblo montañoso en Kerala.

Demasiado contacto humano

HADLEE RENJITH Muchos turistas se acercan al pueblo solo para ver al elefante.

Hábitat reducido

HADLEE RENJITH Padayappa se pasea junto a un grupo de elefantes.

Celebridad local

Getty Images Los elefantes requieren de grandes hábitats libres de perturbaciones.

Pero en los últimos meses, el elefante, que se cree que tiene 50 años, ha desarrollado una imagen deLos lugareños dicen que Padayappa, que antes se paseaba tranquilamente por la ciudad y sus alrededores, se ha vuelto notablementeEn enero, dicen reportes, el elefante rompió los parabrisas de un camión y un tuk-tuk (un triciclo motorizado típico de la región) antes de enloquecer en una granja cercana de frijoles y comerse la cosecha.El incidente fue el último de una serie de episodios en los que Padayappa mostró, lo que generó preocupación sobre los cambios en su comportamiento.Algunos atribuyen los arrebatos de Padayappa a que estaba en celo, un período durante el cual las hormonas reproductivas aumentan en los elefantes machos maduros, haciéndolos propensos a la agresión.Sin embargo, los expertos dicen que es laen el hábitat natural de Padayappa lo que está causando problemas."Incluso los elefantes en celo no se vuelven violentos a menos que sean provocados", dice el Dr. PS Easa, miembro del Grupo de Especialistas en Elefantes Asiáticos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.Y agrega que Padayappa necesita grandes "hábitats libres de perturbaciones" donde pueda vagar y alimentarse a voluntad."Los hábitats de los elefantes deben protegerse y se deben tomar medidas para evitar su fragmentación", dice Easa.Los conflictos entre humanos y animales tienen lugar a menudo en India, ya que la reducción de los hábitats naturales obliga a los animales salvajes a ingresar a los asentamientos humanos en busca de alimento y refugio. En Kerala, los elefantes que se han separado de sus rebaños han matado a 105 personas entre 2018 y 2022.En enero, después de que los funcionarios forestales estatales capturaran vivo a un elefante salvaje en el distrito de Palakkad, descubrieron que su cuerpo tenía más de una docena de marcas de perdigones, posiblemente de armas de aire comprimido. Los lugareños afirmaron que el elefante había estado causando estragos en su aldea durante meses y alegaron que incluso había matado a un hombre.Los vecinos humanos de Padayappa dicen que está diferente.Lalita Mani, que vive en un pueblo cerca de Munnar, dice que Padayappa ha visitado su casa al menos tres veces y ha comido plátanos y bambú.Una vez, dice, Padayappa arrancó diez plátanos de su campo y "se quedó allí y se tomó su tiempo para comer la fruta antes de alejarse lentamente".Aún así, Mani no siente nada más que afecto por él. "La pobre criatura viene cuando tiene hambre. No hace daño", dice ella.Padayappa se encuentra principalmente deambulando por los bosques de Munnar y sus alrededores, aunque hace desvíos ocasionales a otras áreas.Hadlee Renjith, una fotógrafa de vida silvestre que ha estado siguiendo los movimientos de Padayappa desde 2014, lo describe como un animal majestuoso cuyo colmillo izquierdo "es un poco más largo que el derecho".Renjith ve el paquidermo al menos una vez cada dos meses. "Filmo desde una distancia segura. Me ignora, pero parece estar posando para la fotografía", dice, y agrega que Padayappa es el elefante salvaje "más amigable con los humanos" que jamás haya visto.Las historias sobre el comportamiento travieso pero amistoso de Padayappa lo han convertido en una.Si está cruzando la calle, los lugareños detienen sus vehículos para dejarlo pasar. Los turistas vienen a buscarlo para hacer selfies. Y los comerciantes dicen que ni siquiera les importa que el elefante asalte ocasionalmente sus tiendas, ya que atrae a muchos clientes."Padayappa es nuestro embajador", dice Vinod Vattekkat, vicepresidente de Showcase Munnar, una iniciativa que promueve el turismo en la región.Es por eso que el cambio repentino en el comportamiento de Padayappa ha sorprendido a muchas personas.En diciembre, según reportes, Padayappa pisoteó dos bicicletas cuando unos turistas intentaron bloquearle el camino. Aparentemente, los hombres estaban tratando de tomar una fotografía del elefante.En abril, arremetió contra un autobús con alrededor de 50 pasajeros y dañó su parabrisas.Los fanes de Padayappa creen que sus arrebatos son provocados por humanos que quieren "molestarlo".Renjith recuerda un incidente del año pasado, donde Padayappa estaba tratando de cruzar una calle. Un conductor de autobús trató de adelantarlo en lugar de esperar."A Padayappa no le gustó. Empujó su trompa dentro del vehículo y se rompió el parabrisas", dice el fotógrafo, y agrega que el elefante inmediatamente soltó al vehículo.Suresh Palraj, que trabaja en una plantación en Munnar, dice que los conductores de tuk-tuk y tractores a menudo provocan al elefante tocando la bocina continuamente.En diciembre, las autoridades forestales presentaron un caso contra un hombre que trató de asustar a Padayappa para que se alejara de su jardín de té haciendo sonar su bocina.Expertos dicen que elen la pintoresca región, después de una pausa inducida por la pandemia, también podría haber irritado al elefante."No hay nada inusual en el comportamiento de Padayappa. Todos los elefantes salvajes se irritan cuando te acercas a ellos y tratas de sacarles selfies", dice el experto en vida salvaje James Zachariah, que ha observado a Padayappa durante dos décadas."Reaccionan porque. El editorial de un periódico recordó a sus lectores que Padayappa fue "siempre un elefante en la naturaleza, que debe ser tratado con respeto y precaución".