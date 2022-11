El actor Chris Hemsworth hace una pausa en su carrera al descubrir que tiene riesgo elevado de desarrollar Alzheimer

Getty Images

El actor Chris Hemsworth ha anunciado que se va a tomar un descanso en su carrera después de enterarse de que tiene un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer.La estrella de "Thor", de 39 años, hizo el descubrimiento después de someterse a una serie de pruebas como parte de su serie documental de Disney+ "Limitless" (Sin límites).El actor aseguró a la revista "Vanity Fair" que las pruebas confirmaron su "mayor temor", y agregó que ahora intentará tomar "medidas preventivas".La enfermedad de Alzheimer puede desencadenar demencia, lo que resulta en confusión, problemas de memoria y problemas de comunicación.Hemsworth se enteró de que tiene dos copias del gen ApoE4,una de su madre y otra de su padre, lo que lo hace entre 8 y 10 veces más propenso a desarrollar la enfermedad que aquellos que no tienen ambas copias del gen.Alrededor del 2% al 3% de la población porta dos copias del gen."No es que haya entregado mi renuncia", dijo Hemsworth, pero agregó que la noticia "realmente provocó que algo en mí quisiera tomarse un tiempo libre"."Si ves cómo se previene el Alzheimer, el beneficio de esos pasos preventivos te afectará el resto de tu vida", dijo."Se trata de la gestión del sueño, la gestión del estrés, la nutrición, el movimiento, el estado físico. Son las mismas herramientas que deben aplicarse de manera constante".En la serie "Limitless" se ve a Hemsworth poner a prueba su cuerpo, y explorar formas de vivir más tiempo y de manera más saludable.Explicó que no le han diagnosticado la enfermedad de Alzheimer, pero que le han advertido del riesgo elevado que tiene de desarrollarla. "No es un gen determinista, pero es una fuerte indicio", dijo. "Hace diez años, creo que se consideraba más determinante".

En Mad Max

Getty Images Chris Hemsworth participó en la película de Netflix Spiderhead, estrenada a principios de año, y aparecerá próximamenten en Furiosa, de la saga Mad Max.

Hemsworth dijo que, según el plan original de la serie, él habría tenido que recibir todos los resultados de sus pruebas genéticas en cámara en directo, pero que el creador de la serie, Darren Aronofsky, se los dio en privado una vez que se obtuvieron los resultados.Posteriormente, a la estrella de Marvel se le dio la opción de eliminar cualquier referencia al Alzheimer del programa, pero él decidió incluir su riesgo genético de Alzheimer parael actor aseguró que no quiso dramatizarlo en exceso ni convertirlo en entretenimiento.Hemsworth también confirmó a la revista que su abuelo estaba siendo tratado por Alzhéimer.El actor pronto aparecerá en, de George Miller, cuyo rodaje concluyó a principios de este mes.Después de acabar la gira publicitaria de Limitless y los otros contratos que tiene, el intérpete ha decidido hacer una pausa para pasar tiempo con su pareja, la actriz Elsa Pataky, y sus tres hijos en su casa de Byron Bay, en Australia.