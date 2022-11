Ecuador derrota 2 a 0 a Qatar gracias al eterno Enner Valencia

Getty Images

En la inauguración de una de las Copas del Mundo más controvertidas de la historia hubo un hecho que no dejó ninguna controversia: la aplastante superioridad ecuatoriana sobre una selección qatarí que se convirtió en el prime equipo anfitrión en perder el partido inaugural en la historia de los mundiales.Los dirigidos por el técnico argentino Gustavo Alfaro se pusieron en ventaja muy pronto con un gol de Enner Valencia a los tres minutos de juego, pero el referí lo anuló a instancias del VAR por una posición fuera de juego. Sin embargo, esa no sería la última vez en la noche que los qataríes escucharían hablar de Enner Valencia...El delantero del Fenerbache turco entró en el área chica rival a los 15 minutos y fue derribado por el arquero Saad Al Sheeb. El árbitro italiano Daniele Orsato no dudó: marcó penal y amonestó al jugador qatarí. El mismo Valencia pateó la pena máxima y se convirtió en el máximo anotador ecuatoriano en la historia de los mundiales, superando con sus cuatro tantos los tres goles de Agustín Delgado. Valencia, quien es el único jugador de la actual plantilla de Ecuador que ha jugado antes un Mundial (el de 2014), volvió a marcar a los 31 minutos con un cabezazo soberbio que se coló en el palo derecho del arquero qatarí.

Valencia festejó su segundo gol del partido y su quinto en "la Tri".

Sus cinco goles mundialistas son los cinco últimos goles marcados la selección ecuatoriana tanto en Qatar como en Brasil (Ecuador no clasificó para Rusia 2018).

Rodilla con hielo

Niña qatarí vestida con la mascota del Mundial

A esa altura del partido el equipo sudamericano tenía más del 60% de posesión de pelota y Qatar no encontraba ningún camino para asustar al arquero Hernán Galíndez, nacido en Argentina pero nacionalizado ecuatoriano. El único susto para "la Tri", como le llaman los ecuatorianos cariñosamente a su equipo nacional, fueque hizo temer su continuidad en el partido, pero el delantero de 33 años terminó el primer tiempo sobre sus pies y salió a jugar la segunda parte. Pero Valencia no estuvo tan incisivo en la segunda mitad y fue reemplazado al minuto 75 por José Cifuentes.Cuando se sentó en el banco, pensando en el próximo partido con Países Bajos en cinco días. Los europeos jugarán este lunes con Senegal el otro encuentro de este grupo A.Poco importó el fuerte viento y las sacudidas constantes de arena y polvo de hoy en la costa este de Qatar para que la fiesta arrancara pronto en el primer día de Mundial.A 45 kilómetros del centro neurálgico de Doha, el estadio de Al Bayt, donde ocurre la inauguración, se descubre como una carpa rectangular gigante en medio del desierto.Allí disputaron el primer partido Ecuador y Qatar, aunque.Los ecuatorianos animaron la tarde con cánticos y pintaron la tarde con el amarillo, rojo y azul de su bandera.Las familias qataríes aparecieron en masa con sus atuendos típicos, banderas y bufandas, entusiasmados de vivir la fiesta por la que han esperado 12 años, desde que la FIFA les otorgó la sede en 2010."Estamos muy orgullosos, queremos darle la bienvenida a todos ustedes a Qatar, a esta Copa Mundial", dijo a BBC Mundo el qatarí Salem al Kathairi, quien portaba con orgullo una foto del anterior emir Hamad bin Khalifa al Thani.Otros muchos qataríes esperaron casi a última hora para llegar, apareciendo montadosconducidos por sus choferes.En Qatar, como irán descubriendo este mes,.De vuelta en Doha, la zona de fans principal de la capital estaba a rebosar para la hora del partido. Otras pantallas por la ciudad permitieron que más aficionados vivieran la inauguración a lo grande.Puede que la victoria final de Ecuador hayan congelado los ánimos de los simpatizantes de la selección qatarí, pero seguro no les congela la sonrisa. Su sueño de acoger la Copa Mundial es desde hoy realidad.