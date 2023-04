Ecuador autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal

Getty Images

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, rechaza las acusaciones de los asambleístas.

El presidente de Ecuador, Guillemo Lasso, anunció en un mensaje a la nación que se autorizaba la "tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de la ley y el reglamento". En su alocución dijo que esta "medida urgente" es para combatir al "enemigo común" de Ecuador, "la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado".Además, dijo, se establecerán controles y registro informático de las armas y se prohíbe la fabricación, registro y tenencia de armas de fabricación artesanal. También anunció la autorización del uso de aersoles de gas pimientapara defensa personal. Lasso indicó como otra medida más que, desde ahora, "los guardias de seguridad privada apoyarán a la policía nacional en las labores de vigilancia y seguridad, portando sus armas en los alrededores de sus puestos de trabajo". El presidente explicó que todo esto se enmarca en la estrategia "Cruzada por tu seguridad", que "combina todas las fuerzas del orden, fuerzas armadas, policía nacional e inteligencia". "Para el gobierno del Ecuador, su paz y tranquilidad son vitales", dijo.El anuncio se da en medio de la ola de asesinatos, ataques a funcionarios públicos, incremento de casos de extorsiones y secuestros que afectan a ciudadanos de diferentes partes del país, según reportan los medios locales.También se da en medio del juicio político al que se enfrenta Lasso por peculado.Otra de las medidas anunciadas por Lasso fue el decreto de estado de excepción de la Zona 8, que comprende Guayaquil,la ciudad más grande del país y centro económico, así como Durán y Samborondón y que se aplicará con toque de queda desde la 1 a las 5 de la mañana desde este domingo. En el caso de Guayaquil, la tasa de homicidos es de 17.43 por cada 100.000 habitantes, según datos del gobierno. Solo en el primer trimestre de este año, la cifra asciende a 555 homicidios intencionales en la capital.

Reacciones a la medida

El porte de armas en Ecuador está contemplado en la legislación desde los años 80, pero en 2009, siendo presidente Rafael Correa, el porte quedo suspendido de modo indefinido, no así la tenencia de armas, siempre bajo unos requisitos legales.Desde que se aplicó esta medida, en Ecuador ha habido debate sobre la revocación de la misma y se ha intensificado en los últimos años. Tras el anuncio del presidente Lasso, son variasUno de los primeros en responder de modo crítico ha sido, precisamente,: "Según un inepto desalmado como Lasso, la «guerra» es ciudadanos-delincuentes y no ESTADO-delincuencia… ¡Por eso el porte de armas!empezando por los delincuentes, y eso es posible. Ya lo hicimos."En otro tuit, escribió: "Sí, morirán algunos delincuentes, pero ya verán cuántos inocentes…"Otro crítico con esta medida fuey quien fue juez de la Corte Constitucional (2019-2022). "Uso civil de armas me suena a, escribió en redes. Lasso agregó en su alocución que la medida "busca resolver los problemas de raiz", a lo que Ávila Santamaría respondió que "la raíz y la solución está en vincular el uso del poder punitivo estatal, siempre excepcional, con políticas de inclusión social". En cambio, el asambleista del Partido Social Cristiano Esteban Torres Cobo, calificó la."La tenencia y porte de armas para civiles, promesa de campaña incumplida, llega dos años tarde, pero es positiva y necesaria. ¡Por fin se nos da la razón luego de tres años en la lucha", expuso en su cuenta de Twitter. Aunque apuntó que