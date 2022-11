E Jean Carroll demanda de nuevo a Donald Trump: Es también para todas las mujeres que han sido manoseadas y arrastradas por el barro por un hombre poderoso

Getty Images

Carroll también demandó a Donald Trump por difamación, después de que él la acusó de mentir cuando se presentó sobre el presunto asalto.

La columnista E. Jean Carroll demandó al expresidente de Estados Unidos Donald Trump en el estado de Nueva York por violarla presuntamente en la década de 1990.Carroll, de 78 años, es una de las primeras en presentar una demanda bajo la Ley de Sobrevivientes Adultos, que entró en vigor este jueves. La ley estatal permite un período de un año para que las víctimas presenten demandas por agresión sexual en Nueva York por reclamos que de otro modo habrían excedido las limitaciones de los estatutos."Esta demanda no es solo para mí, es para todas las mujeres que han sido manoseadas, agarradas, mutiladas, agredidas, degradadas y arrastradas por el barro por un hombre poderoso", escribió Carroll anunciando la demanda en su cuenta de Twitter.

El expresidente ha negado las acusaciones en su contra.Carroll alega que el ataque tuvo lugar en el vestidor de una tienda por departamentos de lujo de Nueva York hace 27 años.

La Ley de Sobrevivientes Adultos permite que las víctimas se presenten si la agresión sexual ocurrió cuando tenían más dey tuvo lugar en una fecha que excede los límites de tiempo que existen en la mayoría de los delitos graves.La normativa se basa en la reciente Ley de Abuso Infantil del estado, que se aplicó a las víctimas que fueron abusadas cuando eran menores de edad.Laque entró en vigencia en 2019, permitió un período de dos años para que las víctimas se presentasen.Bajo esta ley, se presentaron alrededor de 11.000 demandas en Nueva York contra iglesias, hospitales, escuelas, campamentos y otras instituciones.Carroll también demandó al expresidente Trump pordespués de que él la acusó de mentir cuando hizo públicas sus acusaciones por primera vez en 2019. Trump calificó las afirmaciones de la reconocida columnista como "ficción". Un juicio civil por ese caso está programado para el 6 de febrero.Los defensores de los sobrevivientes de abuso sexual creen que la legislación brinda una oportunidad para que puedan presentarse ahora personas que no lo hicieron anteriormente debido alVarios otros estados también han extendido o eliminado temporalmente sus estatutos de limitación de delitos sexuales a raíz del movimiento #MeToo en 2018, incluidos Nueva Jersey, California, Arizona y Montana.Caroll describió los detalles de lo que sostiene que ocurrió con Trump en su libro, donde dice que no denunció el presunto ataque en la época después de que una amiga le dijera que no tenía posibilidades de ganarle a Trump en un tribunal.Más de una decena de mujeres han hecho anteriormente denuncias de conducta sexual inapropiada contra Trump, acusaciones que él niega.Según explica en el texto, el encuentro con Trump tuvo lugar a finales de, en la exclusiva, en Nueva York. Carroll dice que reconoció al entonces futuro presidente y le dijo "tú eres el magnate inmobiliario", y que él le dijo que estaba comprando un regalo para "una chica".La escritora sostiene que Trump sabía que en ese momento ella tenía un segmento televisivo de consejos en NBC y que los dos empezaron a bromear, animándose mutuamente a probarse algo de lencería.Carroll alega que luego fueron a un probador, que fue donde, según ella,Tanto Trump como Carroll tenían alrededor de 50 años en ese momento, y él estaba casado con la actriz Marla Maples.Carroll dice que le contó a dos amigas sobre el supuesto incidente y que una de ellas le aconsejó que fuera a la policía.Pero la otra le aconsejó que no le dijera a nadie. "¡Olvídalo! Tiene 200 abogados. Te enterrará", asegura que le advirtió.