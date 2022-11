Dua Lipa: por qué la estrella del pop británica recibió la ciudadanía albanesa

BBC

Dua Lipa recibió la ciudadanía de Albanian de manos del presidente Bajram Begaj.

Nació en Londres, pero su primera lengua fue el albanés. Y ahora la estrella del pop Dua Lipa ha reforzado más sus raíces familiares al obtener la ciudadanía de Albania.Sus padres son albanokosovares e incluso ella vivió durante su adolescencia en el país de Europa del este.El presidente albanés Bajram Begaj le concedió este lunes la ciudadanía a Lipa por promover al país a través de su fama y su música.Dijo que su carrera y compromiso con importantes causas sociales enorgullecen al país.Para ella, esto representa "una gran alegría indescriptible", según dijo al aceptar la ciudadanía."Gracias, me siento muy orgullosa", escribió en una publicación en inglés y albanés en Twitter.

🇦🇱👐🏼 Thank you President Bajram Begaj and Mayor @erionveliaj for this honour ~ got my Albanian citizenship!! ~ faleminderit, po ndihem shume krenare 🇦🇱❤️👐🏼 pic.twitter.com/bfZzqukKAe— DUA LIPA (@DUALIPA) November 27, 2022

Después de posar para las fotos con el presidente Begaj en el Ayuntamiento de Tirana, Lipa prestó juramento de ciudadanía, tomó sus huellas dactilares y firmó un formulario de solicitud de documento de identidad y pasaporte.

Albania en su infancia

Su vuelta a Reino Unido

Shirlaine Forrest Lipa cerrará su gira mundial en la capital de Albania esta semana.

No ausente de polémicas

au•toch•tho•nous adjective

(of an inhabitant of a place) indigenous rather than descended from migrants or colonists pic.twitter.com/OD9bNmLcZ4— DUA LIPA (@DUALIPA) July 19, 2020

Los padres de Lipa abandonaron Kosovo en 1992, cuando comenzaron a surgir las tensiones que finalmente llevaron a la guerra de 1998-1999.El abuelo de la cantante, Seit Lipa, dirigía el Instituto de Historia de Kosovo cuando la ley serbia decretó su cierre en 1992, una medida que un relator especial de las Naciones Unidas calificó más tarde como una señal de crecientes violaciones de los derechos humanos.Al establecerse en el barrio londinense de Camden,Sus padres siempre tuvieron la intención de regresar a su país, lo cual hicieron después de que Lipa dejara la primaria a la edad de 11 años."Me tomó mucho tiempo situarme allí" , dijo a la cadena estadounidense NPR a principios de este año. "Es interesante hacer eso a los 11 años, pero creo que no lo cambiaría por nada del mundo porque realmente me ayudó a ser quien soy".La cantante decidió regresar a Londres para perseguir sus sueños de una carrera como cantante, por lo que se fue a vivir con un amigo de la familia hasta los 16 años."Supongo que fue aterrador para mis padres", le dijo a la BBC en 2016. "Pero les hablaba constantemente por teléfono para decirles 'Todo bien, desperté. Todo bien, estoy en la escuela. Todo bien, estoy de vuelta en casa'"."Para ellos debe haber sido una montaña rusa de emociones.".Desde que alcanzó la fama con éxitos comoNew Rules, Be The One, Don't Start Nowy Levitating, la cantante se ha esforzado por honrar su herencia.Y esta semana concluirá su gira mundial en la capital albanesa, Tirana, con un espectáculo que marca el 110 aniversario de la independencia del país del Imperio Otomano.Su apoyo a Albania provocó una reacción inesperada en 2020.Ese año publicó un mapa que parecía mostrar a Albania, Kosovo y partes de los países vecinos de los Balcanes como una sola nación, así como una leyenda que sugería que los albaneses son nativos de toda la región.

La controvertida imagen está asociadaalos ultranacionalistasque creen que las fronteras de Albania deberían expandirse.La estrella del pop tuvo que enfrentar rápidamente las críticas y dijo que su publicación "nunca tuvo la intención de incitar al odio"."Me entristece y me enoja que mi publicación haya sido malinterpretada deliberadamente por algunos grupos e individuos que promueven el separatismo étnico, algo que rechazo por completo", escribió en un comunicado."Todos merecemos estar orgullosos de nuestra etnia y de dónde somos. Simplemente quiero que mi país esté representado en un mapa y poder hablar con orgullo y alegría sobre mis raíces albanesas y de mi madre patria".

