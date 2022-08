Dragon Ball: cómo Akira Toriyama creó la saga más reconocida en el mundo del animé

Getty Images

Son Goku, el personaje principal de la saga Dragon Ball, ha crecido junto a sus fanáticos.

"Hasta la vista, baby"; Yippie ka-yay,motherfucker; I'll never let go,Jack. Tres frases emblemáticas de la cultura popular de los años 90 que, si te interesan el cine y la televisión, habrás repetido hasta el cansancio.Todas vienen de Hollywood y todas te traerán recuerdos.Recuerdos de Arnold Schwarzenegger con chaqueta de cuero y una escopeta recortada montado en una Harley Davidson mientras escapa de un camión en Terminator 2.O recuerdos de múltiples debates con amigos y familiares sobre si Die Hard ("Duro de matar" o "La jungla de cristal") es una película navideña o no.O recuerdos de la primera vez que oíste a toda una sala de cine llorar al unísono, cuando a Rose finalmente le tocó "dejar ir" a Jack en Titanic.Hoy, en BBC Mundo, decidimos recordar una frase igual de emblemática, que no es Made in Hollywood y que, especialmente para toda esa generación que creció en Latinoamérica durante la década de los 90 y 2000, nos trae recuerdos de los sábados en la mañana pegados al televisor. Kame-Hame-Ha!

WIP :



Son Goku Kaioken Kamehameha VS Vegeta Garrick Ho

(Dragon Ball Z EP 31)#DOKKANBATTLE pic.twitter.com/4MKtC6mYER— Piccolo Damayonnaiz (@PiccoDamayonaiz) August 13, 2022

Si leíste esa frase y no sabes de qué estamos hablando, es posible que debas leer más manga, el equivalente japonés a los cómics en EE.UU.: el kame-hame-ha es el ataque de energía de Son Gokú, el protagonista de la saga Dragon Ball.Con el estreno en salas este fin de semana de la última película de la saga, Dragon Ball Super: Super Hero, se celebran 30 años desde que Akira Toriyama, un publicista japonés, creara el manga que muchos expertos ven como el responsable de popularizar este formato en Occidente.Pero su creador no siempre fue un exitoso "mangaka"…

Los inicios

Akira Toiriyama nació en 1955, en la pequeña ciudad de Kiyosu, en la prefectura Aichi en el oriente de Japón.

Según ha dicho Toriyama mismo, desde el colegio estuvo interesado por el manga, y fue entre sus compañeros que tuvo su primera audiencia. "Siempre me ha gustado dibujar", le dijo hace unos años al sitio web Stormpages."Cuando era pequeño, no teníamos tantas formas de entretenimiento como las que hay hoy, así que todos dibujábamos. En la primaria, todos estábamos dibujando mangas o personajes animados y mostrándolos entre nosotros".Fue en esta época en la que Toriyama también comenzó a expandir su horizonte de influencias.El creador de Dragon Ball se autoproclama gran seguidor de las películas animadas de Disney en su niñez (tuvo una particular fijación con "101 dálmatas"), los westerns (que en la época de Toriyama estaban llegando a su máxima expresión con Sergio Leone), la ciencia ficción (Toriyama ha hecho muchos guiños a Star Wars en sus historias) y la acción (desde Bruce Lee y Jackie Chan hasta Aliens, de James Cameron).

Su primera oportunidad de escribir manga de manera profesional llegaría en 1977, luego de que uno de los editores de Shueisha -la editorial de manga más importante de Japón- lo contratara al ver su trabajo durante un concurso anual de la revista Monthly Shonen Jump para encontrar nuevos talentos.

Getty Images

Uno de los primeros concursos de dibujo que ganó el pequeño Akira Toriyama fue por un dibujo de "101 dálmatas".

Los mangas del joven Akira fueron rechazados durante dos años consecutivos. Y el primer manga suyo en ser publicado en la revista Shonen, Wonder Island, pasó desapercibido con sus lectores.

Getty Images

La revista Shonen Jump de Japón sigue siendo de las más importantes en el mundo del animé

Dr. Slump y Dragon Ball

Getty Images El primer éxito de Akira Toriyama llegó con la saga Dr. Slump.

Heritage Images "El rey mono" sirvió de inspiración clave para el Son Goku de Toriyama.

Here are some motorcycle illustrations drawn by Toriyama! pic.twitter.com/D3KLj54SxA— DRAGON BALL OFFICIAL (@DB_official_en) August 19, 2022

La primera prueba del éxito de Akira Toriyama en el mundo del manga llegó en 1980 con Dr. Slump.El manga contaba la historia de una niña androide tan bien fabricada que todos pensaban que era una niña real con superpoderes.Pero Dr. Slump fue el laboratorio perfecto para que el joven autor comenzara a explorar elementos que luego serían clave para crear el mundo de Dragon Ball.En Dr. Slump aparecieron los primeros animales antropomórficos, androides y mundos futuristas que luego darían a Dragon Ball su estilo único.Esta primera saga, que corrió hasta 1984 y que luego fue adaptada a la televisión, obtuvo reseñas como esta de Publisher's Weekly en 2005, refiriéndose a la versión de TV:"El trastocado Plaza Sésamo de Toriyama… ha creado su propia comedia demencial en la que su imaginación fantástica e invención cómica nunca dejan de aparecer". Para su siguiente proyecto, Toriyama dice que contó con la ayuda de su esposa, quien tenía un gran conocimiento de los cuentos tradicionales chinos. Uno en específico, "El rey mono", le llamó la atención.Dragon Ball apareció publicado por primera vez en las páginas de Shounen Weekly en 1985. Contaba la historia de Son Goku, un pequeño niño con cola de mono que se une con sus amigos para emprender un viaje y encontrar las esferas del dragón.El manga original tomaba inspiración de muchas fuentes, incluyendo la comedia de Jackie Chan de 1978 "El maestro borracho", en la que un joven malcriado aprende de su tío la complicada forma de arte marcial del "mono borracho".También adaptó los poderes del rey mono a su personaje principal, incluyendo la habilidad de "surfear" las nubes.

Getty Images

Son Goku, el personaje principal de la saga Dragon Ball, en una exposición en el Museo Británico en Londres en 2019.

En 2001, el año en el que Dragon Ball Z era la serie más vista en el canal estadounidense de dibujos animados Cartoon Network, el buscador web Lycos reveló que Dragonball había encabezado su lista de los términos más buscados del año, superando incluso a Britney Spears. Un analista de Lycos50 en ese momento dijo: "Dragon Ball continúa siendo increíblemente popular en internet con los adolescentes y entre los universitarios fanáticos de la animación en Japón".

Getty Images

Los personajes de Akira Toriyama se han popularizado a nivel global.

Dragon Ball, además, se ha convertido en la puerta de entrada para miles de artistas, fanáticos y escritores alrededor mundo al manga y el animé.

Toriyama, hoy en día

Sammy made me dress up and go watch dragon ball super … I can’t believe it 😂😂 pic.twitter.com/PtWHVHnPfR— TAYNARA MELO GUEVARA (@taymelo) August 19, 2022

En 1996, luego de haber escrito miles de páginas sobre las historias de Son Goku, Toriyama decidió pasar a otros proyectos más cortos. Publicó una serie de mangas cortos que incluían Cowa! (1997), Kajika (1998), Sand Land (2000), y Nekomajin (1999), y rediseñó algunas de las portadas de Dragon Ball Z para su relanzamiento a mediados de los años 2000.

Pero en 2012 regresó al universo de Dragon Ball. Estuvo involucrado en la historia de la película animada "Dragon Ball Z: la batalla de los dioses", y en la que se estrena ahora, "Dragon Ball Super: super héroes", escribió el guión.Hoy en día, Toriyama es muy sincero sobre su trabajo y dice que realmente no entiende el éxito que alcanzó."Realmente no tiene sentido para mí. Hace poco releí la serie por primera vez en años y, aunque la saga de Frieza (un poderoso enemigo de Goku en Dragon Ball Z) tuvo el suspenso suficiente para atrapar mi interés, todavía me preguntaba por qué era tan popular", le dijo a Shounen Weekly en 2018.

Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.