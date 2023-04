Douyin: cómo es la versión de TikTok en China (y en qué se diferencia de la occidental)

Getty Images

Es el verano boreal de 2016 y una revolución se cocina en las oficinas de ByteDance en China.Un grupo de desarrolladores, liderados por el empresario Zhang Yiming, pone a punto una app con la que esperan conquistar el incipiente mercado de plataformas de videos cortos. En septiembre se produce el esperado lanzamiento. La hanllamado Douyin y en menos de un año alcanzará más de 100 millones de usuarios. ¿No te suena su nombre? Sigue leyendo.Douyin es la versión para China de TikTok, su "hermana gemela". ByteDance decidió lanzar la aplicación con el nombre de TikTok en Occidente.Solo TikTok se ha descargado más de 3.500 millones de veces, impulsada por un algoritmo habilidoso -y que genera recelo- que nos engancha sin remedio a la pantalla.La herramienta recoge mucha información: tu edad, localización, dispositivo y hasta ritmo de tecleo. No es de extrañar que esto suscite sospechas de varios gobiernos, especialmente por supuestos vínculos de la compañía con el Partido Comunista chino y las acusaciones de que este usa TikTok para espiar y "lavar cerebros". Esas preocupaciones se ven agravadas por lo que pasa con la versión china de TikTok -Douyin-, una aplicación fuertemente censurada y, según diversos reportes, diseñada para alentar la viralización de material educativo y no conflictivo.Pero ¿qué más sabemos sobre Douyin?, ¿y cómo se diferencia de TikTok?

Douyin, de retos virales a app todo en uno

Getty Images ByteDance es uno de los desarrolladores de aplicaciones más potentes del mundo. Douyin y TikTok fueron desarrolladas bajo el mando de Zhang Yiming como director ejecutivo.

"Dos gemelas separadas al nacer"

Getty Images Los live streamings han sido una constante en Douyin desde el lanzamiento de la aplicación, algo que TikTok no implementaría hasta años más tarde.

¿En qué más se diferencian TikTok y Douyin?

Getty Images Una de las peculiaridades de Douyin con respecto a TikTok es su multifuncionalidad, incluyendo la posibilidad de realizar compras directamente en la aplicación.

Censura y control de edad

BBC En 2019, la creadora de contenido Feroza Aziz fue censurada en TikTok tras publicar un video sobre la situación de los musulmanes uigures en China.

Dos aplicaciones en el punto de mira

Getty Images TikTok y Douyin han sido criticadas, entre otras cuestiones, por supuestas censuras de contenido.

Douyin domina el mercado de aplicaciones de videos cortos en China. "A finales de 2022 tenía", dice Zizheng Yu, profesor de publicidad y marketing de comunicaciones de la Universidad de Greenwich, en Reino Unido. Según explica Yu en un artículo en la revista The Conversation , permitiendo ambas que sus usuarios creen, compartan y miren videos cortos. El logo de ambas herramientas es el mismo y comparten empresa matriz, ByteDance.Cuando se lanzó en 2016, Douyin destacó rápidamente con contenido fresco y humorístico. Un juego tan simple como sincronizar labios -el famoso lip syncing- mientras sonaba la canción del momento se esparcía como la pólvora. Luego llegaron cada vez más retos virales y un ascenso meteórico de la popularidad de la app. "Al comienzo, se trataba de jóvenes compartiendo y viendo videos musicales cortos. Ahora se ha ampliado y, como videos de media y larga duración", le cuenta a BBC Mundo Nara Bi, del Grupo Marketing Nanjing en China."La plataforma ofrece una amplia gama de categorías, incluyendo entretenimiento, noticias, comentarios, comida, mascotas, salud y contenido educativo", dice Bi. Contenidos que, a su vez, también se han ido popularizando en TikTok en los últimos tiempos. Al estilo de las apps chinas más populares con múltiples funciones, como también sucede con WeChat, Douyin permite envíos de comida y recomendaciones de restaurantes locales, por ejemplo. Toda una gama de posbilidades que no ofrece TikTok de momento.En su libro TikTok Boom, el periodista británico Chris Stokel-Walker cita a un grupo de académicos para definir el vínculo entre TikTok y su versión china, Douyin."Son como, desarrolladas bajo el mismo techo, pero desplegadas en dos contextos vastamente diferentes".Nara Bi nombra algunas de las particularidades que propiciaron que se lanzara TikTok para los mercados internacionales. "Cada país tiene diferentes políticas y regulaciones, sobre todo China, con mecanismos regulatorios únicos. También existen algunas restricciones para usuarios chinos cuando acceden a sitios web extranjeros", le dice Bi a BBC Mundo."Por lo tanto, Douyin es exclusivo para China, mientras que TikTok es para países extranjeros", continúa la experta en marketing., primero popularizándose en otros mercados asiáticos como Japón, Tailandia, Vietnam e India. Tenba Group, agencia especializada en marketing digital chino, explica que "al tener dos plataformas separadas, ByteDance puede permitir más contenido generado por usuarios en TikTok y cumplir con las restricciones requeridas en Douyin".Navegar por ambas aplicaciones es prácticamente la misma experiencia: diseños idénticos y menús simples que facilitan la creación, reproducción y búsqueda de videos. Pero hay varias diferencias. Lo primero es que son apps distintas. Es decir, abrirse una cuenta en TikTok no es lo mismo que abrírsela en Douyin.Cuando nacieron, los streamings en directo estaban más establecidos en China que en Occidente. Por lo que desde el comienzo Douyin incentivó los lives entre sus usuarios. TikTok no implementaría esta función hasta la llegada de los confinamientos por el coronavirus. Del mismo modo, las donaciones a creadores de contenido en Douyin han sido tradicionalmente más comunes que en TikTok. Otra diferencia clave es. Con TikTok o cualquier otra red social, la mayoría asumimos su uso mediante un pacto nada secreto:. La posibilidad de que los dueños de TikTok compartan los datos recogidos con el gobierno chino es una de las principales preocupaciones que genera la app entre usuarios y gobiernos, especialmente en Occidente.Pero esta conexión entre TikTok y China no se ha comprobado. Supuestamente, los datos de TikTok se almacenan fuera del gigante asiático. En Estados Unidos, por ejemplo, la información se encuentracon un back upen Singapur.Douyin, en cambio, guarda sus datos en China."Del mismo modo, Douyin se adhiere a las leyes chinas de protección de datos, mientras que TikTok cumple con las regulaciones de otros países", explica Bi. Tenba Group también destaca la. "Los de Douyin siguen siendo jóvenes, pero. De ahí que Douyin ofrezca más contenido de estilo de vida, consejos de negocios y hasta videos de autoridades locales".Los hashtags y tendencias de TikTok también varían por la diferencia de localización y cultura. Volviendo a la multifuncionalidad de Douyin,, más allá de subir e interactuar con videos como en TikTok.Por ejemplo, desde 2021, Tenba Group dice que los usuarios pueden directamente comprar productos en tiendas nativas o incluso en un streaming en vivo."El comercio electrónico se está popularizando cada más dentro de Douyin y hasta se pueden reservar hoteles y hacer tours de restaurantes", señala Tenba.Tenba Group destaca la mayor presencia de videos educativos y orientados a los negocios en Douyin, mientras que señala que TikTok se centra más en la música o los bailes, "probablemente debido a la audiencia ligeramente más joven que tiene".En este sentido,, con un ejército de policía en internet que borra contenido crítico con el gobierno o que puede incitar a la inestabilidad política. En 2019, mientras TikTok comenzaba su gran ascenso internacional, la cuenta de la usuaria Feroza Aziz fue suspendida tras hablar sobre el tratamiento de Pekín a los musulmanes uigures de la provincia de Xinjiang.La decisión provocó una fuerte crítica y TikTok pidió disculpas y restableció la cuenta. Desde entonces,, aparte de ciertas decisiones controvertidas de moderación de contenido comunes en todas las plataformas.Los investigadores de Citizen Lab llevaron a cabo una comparación de TikTok y Douyin y concluyeron que.Sin embargo, usuarios han reportado un fenómeno conocido como "shadow banning", una especie de censura encubierta que hace que algunos contenidos tengan menos impacto y sean menos promocionados por la plataforma.Ambas plataformas enfrentan críticas de usuarios, instituciones y medios de comunicación. "Douyin ha sido criticada por material vulgar, mientras que TikTok ha enfrentado críticas por preocupaciones de privacidad, supuestas censuras y divulgación de desinformación", le dice Bi a BBC Mundo. La experta señala que, con un algoritmo que continuamente presenta contenido que les interesa en lugar de que sea bueno para ellos."Esto puede hacer que los usuarios queden atrapados en una cámara expuestos a un rango limitado de ideas y perspectivas. Pueden volverse más susceptibles a la influencia del contenido que ven y", analiza Bi.Estas críticas llevaron a que Douyin habilitara una sección dentro de la pestaña de "Descubre" que tampoco vemos en TikTok. Se llama zheng nengliang, traducida como "energía positiva", y muestra videos que promueven al Partido Comunista chino y sus ideales sociales, según cuenta Stokel-Walker en su libro sobre TikTok. "Académicos y analistas lo llamaron una 'táctica de supervivencia', aplacando a los políticos que podían cerrar el negocio por capricho (...) Esto mostró cómo, a pesar del mismo mecanismo que ejecuta las dos apps, había diferencias fundamentales entre ellas por sus muy distintos entornos de operación", escribe Stokel-Walker. Las preocupaciones sobre el nivel de adicción que la plataforma podría crear en los menores de edad también ha sido objeto frecuente de críticas. En 2019, Douyin limitó el uso del "modo adolescente" a 40 minutos al día y solo accesible entre las 6.00 am y 10:00 pm. Luego, en 2021, este modo para adolescentes se hizo obligatorio para los usuarios menores de 14 años. Este tipo de medidas han tardado algo más en llegar a TikTok. No fue hasta comienzos de marzo de este año que la plataforma anunció que implantaría un. Además, aquellos menores de 13 necesitarían un código introducido por sus padres para usar la app por 30 minutos más. Aunque no termina de quedar claro qué tan factible es cumplir con estas limitaciones.