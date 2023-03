Directora de escuela en EEUU forzada a renunciar luego de que mostraran foto de El David de Miguel Ángel a estudiantes

Getty Images

El David de Miguel Ángel ha sido considerada una obra maestra desde su creación.

La rectora de una escuela en Florida, Estados Unidos, fue forzada a renunciar después de que el padre de un escolar se quejara de que los estudiantes de sexto grado elemental estaban siendo expuestos a pornografía.La queja fue en torno a una clase de arte renacentista donde los estudiantes fueron mostrados una foto de la estatua de El David de Miguel Ángel. La icónica estatua es una de las esculturas más famosas en la historia del arte occidental.No obstante, un padre de familia argumentó que el material era pornográfico y otros dos expresaron que querían saber más sobre la clase antes de que fuera dictada.La estatua de 5,17 metros de altura representa a un David, la figura bíblica que dio muerte al gigante Goliat, completamente desnudo.La clase, dictada a alumnos de 11 y 12 años, también incluyó referencias a la "Creación de Adán", parte del fresco de la Capilla Sixtina pintado por Miguel Ángel, y el "Nacimiento de Venus" de Botticelli.La rectora Hope Carrasquilla dijo que había renunciado a su cargo después de recibir un ultimátum de parte de la junta escolar de dimitir o ser despedida.Los medios locales reportaron que Carrasquilla no sabía la razón por la que se le solicitó la renuncia, pero creía que estaba relacionada a las quejas sobre la clase.Pero en una entrevista con el Huffington Post, Carrasquilla señaló que después de una década en educación clásica, ella sabía que "de vez en cuando hay un padre que se molesta con el arte renacentista". Sin embargo, nunca pensó que terminaría perdiendo su empleo por eso. Los medios también informaron que Carrasquilla había ocupado el puesto de rectora por menos de un año, y ella es la tercera rectora que ha pasado por las aulas desde la inauguración de la escuela en 2020.

En el siglo XIX, un museo en Londres confeccionó una hora de parra en yeso para cubrir los genitales de El David y no ofender el pudor del la reina Victoria cuando fuera a ver una copia de la estatua.

Institución conservadora

Getty Images El gobernador Ron DeSantisha promulgado leyes contra la ensañaza de la educación sexual en Florida.

La escuela en Tallahassee, se jacta en su página internet de ser una institución que se enfoca en la civilización clásica occidental, por ende su nombre Classical School. Según el director de la junta escolar, se fundó en respuesta a el "adoctrinamiento woke que está ocurriendo actualmente". La institución está afiliada a Hillsgate College, un colegio conservador privado en Michigan, que aboga por elEn una entrevistas con el medio estadounidense Slate, el director de la junta escolar, Bareny Bishop III, dijo que el año pasado la rectora había enviado una nota a los padres de familia advirtiéndoles que los estudiantes estarían viendo El David de Miguel Ángel, pero que no hizo lo mismo este año.Bishop cy dijo que "los padres tienen el derecho de saber a todas horas que sus hijos están siendo enseñados temas e imágenes polémicas"."No vamos a mostrarles la estatua completa de David a preescolares. No vamos a mostrarlo a los de segundo grado. Mostrar la estatua completa de David es apropiado en alguna edad. Vamos a determinar cuál de esas es", declaró Bishop.La situación sucede en un momento en el que el estado de la Florida es el foco álgido de una nueva legislación educativa conservadora, bajo el actual gobierno.El jueves, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, tomo la iniciativa para ampliar.Los maestros de violen esa ley enfrentan ser suspendidos o perder la licencia de enseñanza.El David fue completado por Miguel Ángel entre 1501 y 1504. Fue inmediatamente elogiada como una obra maestra, con el artista renacentista Giorgio Vasari declarando que El David "En 1857, la reina Victoria de Inglaterra donó una copia de El David al museo en Londres que llevaría su nombre; Victoria & Albert Museum. Cuando vio la copia por primera vez, quedó tan perturbada por la desnudez que se comisionó.El sitio web del museo dice que tenían la hoja "lista en caso de cualquier visita real, cuando la colgaban sobre la figura usando dos ganchos estratégicamente colocados".