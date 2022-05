Día de la Victoria: por qué el 9 de mayo es tan importante para Rusia

Getty Images

El desfile militar del Día de la Victoria -9 de mayo- tiene un papel clave en el calendario ruso.

El 9 de mayo, Rusia celebra la victoria en la Segunda Guerra Mundial: una fiesta nacional como ninguna otra, profundamente personal para muchas familias, pero también una gran oportunidad para la propaganda estatal.Este año también es una fecha clave para el ejército ruso, ya que se cree que el presidente Putin querrá aprovechar la ocasión para anunciar importantes avances en la guerra de Ucrania.¿Cuál es la importancia de este día?La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto armado más grande del mundohasta la fecha.Empezó con la invasión de Polonia en septiembre de 1939 (aunque no es la fecha que marca Rusia) y finalizó en 1945.Decenas de millones de personas perdieron la vida; millones más se vieron desplazados en todo el mundo.

Hulton Archive/Getty Image

Los alemanes firmaron documentos de rendición dos veces.

La Unión Soviética era uno de los países que pertenecía a la amplia alianza que derrotó a la Alemania nazi en esta guerra y probablemente fue el más afectado, ya que gran parte de la lucha tuvo lugar en su territorio.En mayo de 1945, la Alemania nazi firmó su rendición incondicional en la Segunda Guerra Mundial, aceptando su derrota en Europa.Este documento legal puso fin a las hostilidades en el continente, aunque la guerra contra Japón en Asia continuó hasta agosto de ese año.La rendición oficial y definitiva se firmó cerca de Berlín a última hora del 8 de mayo.Y los alemanes cesaron oficialmente todas las operaciones a las 23:01 hora local, ya pasada la medianoche en Moscú.

Keystone-France/Gamma-Keystone via Getty Images

Firma del acta de rendición de Alemania en el cuartel general ruso de Karlshortst, al noreste de Berlín.

El Día de la Victoria, también conocido como Día VE (Victoria en Europa) se celebra -por lo tanto- el 8 de mayo en la mayoría de los países europeos y en Estados Unidos.Pero en Rusia, Serbia y Bielorrusia se celebra el 9 de mayo.El Día de la Victoria puso fin a una larga y sangrienta guerraen la que muchísimas familias de la Unión Soviética perdieron a algún ser querido.

Herramienta ideológica

Getty Images Fue bajo el líder soviético Leonid Brezhnev cuando el Día de la Victoria empezó a cobrar una importancia cada vez mayor.

Getty Images Vladimir Putin ha jugado un papel clave en la construcción del Día de la Victoria como un espectáculo.

BBC No se sabe exactamente cuántos ciudadanos soviéticos murieron en la Segunda Guerra Mundial, pero las estimaciones oscilan hasta los 28 millones.

BBC Muchos rusos no saben lo que pasó con sus familias durante la guerra.

Apropiación

Getty Images

Getty Images

Pero no fue hasta mucho tiempo después que la fecha empezó alejarse de su propósito de conmemoración y se convirtió en una herramienta ideológica clave para el estado.Durante casi dos décadas después del final de la guerra, el 9 de mayo no fue un feriado nacional en la Unión Soviética ycon fuegos artificiales y eventos festivos locales.En 1963, el entonces líder de la URSS, Leonid Brezhnev, inició una política para, posiblemente para fortalecer la menguante base ideológica del país y el sentimiento patriótico.Esto significó eventos pannacionales, un desfile militar en la Plaza Roja y un día feriado el 9 de mayo.A principios del siglo XXI, el presidente ruso,, intentando convertirlo en una parte inseparable de ser ruso.Las celebraciones del Día de la Victoria crecieron en escala, pero cada año quedaban menos veteranos de guerra y testigos oculares vivos y capaces de participar en las festividades.La narrativa del papel clave de Rusia en la derrota del nazismo también seEntre otros cambios, que enfatizaron los valores conservadores y el nacionalismo,sobre la victoria."El culto a la victoria se regeneró en Rusia en la década de 2000 con un estilo aún mayor que en la época soviética. Es por eso quede las masas", le dijo a la BBC Oleg Budnitsky, director del Centro Internacional para la Historia y sociología de la Segunda Guerra Mundial en la Escuela Superior de Economía de Moscú."Esto tuvo consecuencias positivas: por ejemplo, un mayor enfoque en el estudio de la historia de la guerra. Se hicieron públicos y digitalizaron millones de documentos. Pero, por otro lado, vemos un aumento en", agrega el experto refiriéndose a los lemas "Podríamos hacerlo de nuevo" que comenzaron a aparecer en las celebraciones del Día de la Victoria de Rusia en la última década, muy probablemente insinuando que el ejército ruso podríaLas celebraciones patrióticas masivas no trajeron mayor conocimiento fáctico.Los historiadores señalan que la narrativa de la, como se la conoce en Rusia, a menudo minimiza elementos clave, como las grandes pérdidas humanas que sufrió la Unión Soviética para detener la invasión alemana.Según una encuesta estatal de 2020, la mayoría de los rusos sabía muy poco sobre cómo y dónde pasaron la guerra sus familiares.Menos de un tercio de los jóvenes de 18 a 24 años sabían cuándo comenzó la Gran Guerra Patria (en junio de 1941).Desde 2014 y el inicio de las tensiones en el este de Ucrania, los medios estatales han incrementado su énfasis en elCuando las autoridades rusashabía llegado al poder en Ucrania, enfatizaron el papel histórico de Rusia en la derrota del fascismo.Algunas iniciativas cívicas de conmemoración de los caídos en la guerra fueron asumidas por el Estado.Por ejemplo, en 2011, un grupo de periodistas independientes en la ciudad siberiana de Tomsk inició una iniciativa local paraLa idea era que la gente marchara el Día de la Victoria con fotografías de los caídos en la guerra, creando así un "regimiento" conmemorativo.La iniciativa se extendió rápidamente a otras partes de Rusia.En 2015 se, pero no se incluyó a los fundadores del movimiento original.El "Regimiento Inmortal" se convirtió en una iniciativa gubernamental en la que se involucraron trabajadores del sector estatal, escolares y medios de comunicación estatales, a veces de manera obligatoria.De esta forma, las autoridades rusas parecían querer indicar que soloEn 2020, la celebración del 75 aniversario de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial tuvo que trasladarse de mayo a finales de junio debido a la pandemia de covid-19, pero aun así se convirtió en.Más de 20.000 personas, cientos de aviones y vehículos blindados participaron en el, mostrando el equipo militar más nuevo, con el objetivo de impresionar al mundo con el poderío de Rusia.Menos de dos años después, el país está involucrado en una invasión a gran escala de la vecina Ucrania usando de forma violenta gran parte de ese equipo.Los objetivos de Rusia, expresados por el presidente Putin, eranComo la campaña militar no logró resultados rápidos (la captura de Kiev o el derrocamiento del gobierno ucraniano, por ejemplo), se cree que los comandantes rusos están presionando para que el 9 de mayo sea otra vez una fecha clave.Si para ese día Rusia ha logrado obtener ganancias territoriales significativas, entoncesEs probable que las celebraciones del Día de la Victoria se conviertan en una oportunidad para que las autoridades reafirmen quesino una lucha para erradicar el nazismo.Una afirmación que los acontecimientos diarios sobre el terreno no confirman.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido. https://www.youtube.com/watch?v=dVR9HB4arCs