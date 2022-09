Detienen al jefe de seguridad del presidente de Uruguay por falsificación de documentos para ciudadanos rusos

Getty Images

El presidente uruguayo se mostró sorprendido por el arresto de su custodio.

Alejandro Astesiano, jefe de la custodia del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, fue arrestado en el marco de un escándalo que involucra a ciudadanos rusos y uruguayos, y que ha sorprendido al mandatario y a todo el país sudamericano.La Fiscalía de Uruguay prepara la acusación por delitos de suposición de estado civil y asociación para delinquir contra Astesiano, detenido el domingo en la residencia presidencial.La fiscal a cargo de la detención, Gabriela Fossati, explicó en las últimas hora que lo investiga por la adulteración de partidas de nacimiento rusas para que personas de ese país pudieran simular que sus padres habían nacido en Uruguay, para luego tramitar documentos de identidad uruguayos."Hablamos de decenas de personas, cientos", explicó la fiscal, según informa la agencia Reuters.El presidente dijo desconocer por qué fue detenido su custodio y recalcó que Artesiano "no tiene antecedentes penales", aunque esto fue cuestionado por medios locales, que informaron que el detenido contaba con anotaciones en su legajo por una veintena de asuntos policiales que incluían estafa, apropiación indebida y hurto, entre otras. "Si ustedes se sorprendieron de la noticia imagínense quien habla, cuando estos últimos días estaba afuera con mis hijos y con la persona que ayer fue detenida", dijo este lunes en conferencia de prensa Lacalle Pou, tras el arresto de su jefe de seguridad, Alejandro Astesiano.

Figura polémica

Getty Images Luis Lacalle Pou conocía al custodio detenido desde 1999.

"Me cuida a mí y a mi familia. Yo no le entrego lo más preciado que tengo que es mi familia a una persona de quien tengo un indicio de que actúa fuera de la ley", dijo Lacalle Pou en la conferencia de prensa de este lunes en la sede de la presidencia uruguaya, donde recalcó la profesionalidad de Astesiano.Sin embargo, el diario El País de uruguay publicó este martes que "la polémica sobre este hombre ya estaba instalada desde al menos 2020, cuando se había hecho público su legajo policial. En agosto de aquel año se difundió que el jefe de la custodia presidencial poseía un legajo con más de 20 anotaciones".Según Lacalle Pou, conoce a Astesiano desde 1999, cuando este trabajaba para Sergio Abreu, el excanciller del gobierno de su padre -Luis Lacalle Herrera- y actual secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi)."Me imagino que la fiscal tiene indicios, no sé de qué involucramiento, lo desconozco, veremos después de las próximas horas cuál es el dictamen primario que hace la fiscal y uno tomará las medidas en consecuencia", respondió el mandatario ante las preguntas de los periodistas sobre si removerá del cargo a su jefe de seguridad.El diario El País informó quehasta el momento por esta investigación que comenzó en 2019, se cerró dos años más tarde sin imputados y se volvió a activar tras una información que llegó proveniente de México sobre nuevos casos de falsificaciones de documentos.