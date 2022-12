Después del caos de FTX, ¿estamos ante el fin de las criptomonedas?

Getty Images

Si el bitcoin fuera un boxeador, sería uno que se niega a rendirse, pese al derechazo que acaba de recibir.En las últimas semanas la criptomoneda ha recibido una paliza con el colapso del gigante de la industria FTX y el arresto de su fundador, Sam Bankman-Fried, en el Caribe.El bitcoin está acostumbrado a recibir golpes, pero este luchador "antisistema" ya estaba contra las cuerdas después de su año más doloroso hasta el momento.Siguiendo con el símil, si la criptodivisa fuera un boxeador, estaría acostado de espaldas en la lona viendo estrellas.Está tumbado, pero ¿está acabado?

De la pobreza a la riqueza

Getty Images Cuando comenzó en 2009 era vista como algo insignificante, pero hasta no hace mucho bitcoin era considerada una mina de oro.

"Momento decisivo"

Getty Images El colapso de FTX, empresa funddad por Sam Bankman-Fried, ha supuesto el mayor varapalo para Bitcoin en su corta historia, aseguraron expertos a la BBC.

Golpe tras golpe

BBC El fundador de las fallidas criptomonedas terra, el surcoreano Do Kwon, también está siendo buscando para ser enjuiciado.

Getty Images Las autoridades de EE.UU. dijeron que Kim Kardashian recibió US$250.000 por promocionar una controvertida criptomoneda sin declarar que le habían pagado por ello.

¿Reaparecerá el cripto?

Getty Images Los expertos creen que las criptomonedas se levantarán del suelo y recuperarán el espacio que hasta hace unos meses tenían.

El bitcoin tiene una historia que encaja con una trama al mejor estilo de Rocky.Cuando comenzó en el mundo sin ley de los foros de internet en 2009 era solo una prospecto de peso pluma.Hubo una chispa, pero solo dentro de un nicho ruidoso de fanáticos que eran verdaderos creyentes y que no sacaron casi nada:.Sin embargo, a lo largo de los años sus promotores aumentaron, ayudando a desarrollar el bitcoin y luchando contra el sistema.El valor de la criptomoneda subió a miles de dólares y empezó a ser reconocida y bienvenida en ciertos lugares. Empezó a ser aceptada en.Lentamente, y contra todo pronóstico, el bitcoin se convirtió en algo buscado, como un preciado boxeador.También surgieron miles de imitadores como, antes de que en 2021 el bitcoin alcanzara una fama y valor extraordinarios.La gente invertía dinero en ella y en todas las demás criptomonedas. Un bitcoin costaba casi.El sistema convencional también se empezó a abrir a la posibilidad de invertir en ella y en otros proyectos criptográficos.Pero luego, en noviembre de 2021, el bitcoin comenzó a sufrir pérdidas y desde entonces ha seguido empeorando, con continuos golpes y escándalos que lo han dejado en su punto más bajo en años en cuanto a valor, confianza y emoción."Estepara el espacio de las criptomonedas y es posible que veamos días aún peores después del reciente escándalo de FTX. Es un momento decisivo para las criptomonedas", declaró Stefen Deleveaux, presidente de Caribbean Blockchain Alliance.El colapso de FTX el mes pasado ha sido el mayor revés para las criptomonedas en años.Fue el segundo intercambiador más grande del mundo: el punto de entrada para que millones de personas ingresaran en el mundo de las criptomonedas.Fue vista como, pero colapsó días después de que se revelara que sus finanzas eran inestables.El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, ahora está bajo custodia, acusado por Estados Unidos de construir ", mientras les decía a los inversores que era uno de los edificios más seguros en criptografía".Bankman-Fried declaró a la BBC que esperaba no haber matado las criptomonedas.Sin duda, FTX ha supuesto un duro golpe, pero 2022 ha aporreado repetidamente a las criptomonedas., afirmó la profesora Carol Alexander, de la Escuela de Negocios de la Universidad de Sussex.Ella predijo el año pasado que las criptomonedas colapsarían en 2022, pero admitió que se sorprendió por la secuencia de eventos.El primer gran golpe se produjo en mayo con el repentino colapso de dos monedas digitales populares que provocaron la eliminación dedel valor de bitcoin y el ecosistema criptográfico.Do Kwon, el fundador de las dos monedas terra, ahora es buscado por las autoridades de Corea del Sur, que lo acusan de esconderse en Serbia.Numerosos otros escándalos más pequeños han sacudido la confianza en el ecosistema de las criptomonedas, como quepor promocionar una moneda en problemas.También se ha producido el colapso del mercado de tokens no fungibles, que anteriormente estaba en auge, con NFT que antes obtenían millones y ahora luchan por venderse.Los pirateos informáticos masivos en las empresas de cifrado también han afectado la confianza, y los piratas informáticosCon el hundimiento del valor del bitcoin y las demás criptomonedas, grandes empresas del sector como, dejando a los pequeños y grandes inversores sin dinero, y a la policía investigando lo sucedido.El precio de un bitcoin, a menudo visto como un barómetro de cómo le está yendo a todo el ecosistema, ahora ronda los US$18.000, una caída del 70% desde su momento más alto en noviembre de 2021.La caída de FTX y otros deja un gran vacío en la industria y mucho nerviosismo sobre otros actores.El pasado martes 13 de diciembre,, aparentemente como resultado de los titulares negativos sobre las criptomonedas. El director ejecutivo de la compañía, Changpeng "CZ" Zhao,en Twitter y dijo que era "lo de siempre".Pero Andy Renshaw, vicepresidente senior de gestión de productos de Feedzai, aseveró que las criptomonedas requieren de un grupo de intercambios sólido y diverso para sobrevivir a esta lucha en curso."Sin un lugar creíble y confiable para intercambiar de manera segura, es poco probable que las criptomonedas regresen al estado de lucha por el título, sin importar el título", explicó.Las monedas digitales son, por supuesto, solo una parte del ecosistema criptográfico, pero.El profesor Omid Malekan, de la Escuela de Negocios de Columbia, reconoció que las cosas se ven sombrías para las criptomonedas como activo especulativo. "Los precios han bajado y muchos de los mayores proveedores de servicios relacionados con inversiones han estallado", dijo.Tras recordar que las criptomonedas siguen siendo, ante todo, una tecnología, el experto aseveró que si se mira solo ese aspecto el balance es positivo..Malekan recordó que la adopción del bitcoin y las llamadas monedas estables en países en desarrollo sin una infraestructura financiera confiable muestra que.Deleveaux también negó que los violentos auges y caídas de las criptomonedas desmientan el progreso general de estos instrumentos.Y señaló cómo las organizaciones benéficas están utilizando criptografía para llevar fondos a lugaresdebido a conflictos o represión.También explicó que los últimos escándalos sonde las criptomonedas."Cripto es básicamente una palabra muy corta para el futuro de la economía global digital", apuntó el profesor Alexander, citando el uso de la tecnología cripto en la construcción de entornos de metaverso que algunos piensan que serán el futuro del trabajo y la vida.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. 