Desde ese día siempre miro lugares para esconderme: el precupante aumento en Brasil de los ataques en escuelas por parte de exalumnos

BBC

Yanne Cezário sobrevivió el tiroteo que ocurrió en su escuela.

"Todavía me afecta. Desde ese día, cuando salgo, me veo buscando lugares en los que podría esconderme y rutas de escape, en caso de que pase algo".Yanne Cezário es una sobreviviente de un tiroteo que ocurrió en una escuela en 2019, en la ciudad brasileña de Suzano.En el ataque, perpetrado por dos jóvenes en la escuela Raúl Brasil, murieron ocho personas y otras 11 resultaron heridas. Ha sido uno de los peores que se hayan producido en el país.El trauma de lo ocurrido ese día no ha abandonado a Yanne, quien tenía 17 años, y cursaba su último año. Recuerda huir de uno de los atacantes y, al voltearse, verlo dispararle a uno desus amigos. Se tuvo que esconder debajo de los cuerpos, mientras que otros alumnos, en su intento por escapar, la pisaban."Cuando finalmente salí, vi que tenía sangre en toda mi ropa, sangre mía y de otras personas".La realidad de lo que había sucedido solo la golpeó al día siguiente, dice, cuando regresó a su casa después de asistir al funeral colectivo que organizaron las autoridades locales."Me acosté al lado de mi madre y comencé a gritar a todo pulmón, gritaba que quería recuperar a mis amigos, que no entendía lo que había pasado".

Efectos irreversibles

Getty Images Cinco adolescentes murieron en el ataque perpetrado en la escuela en Suzano, en 2019.

Una puerta

BBC Rhyllary Barbosa tenía 15 años cuando su escuela fue atacada.

"Es terrible"

BBC Las escuelas en Suzano ahora mantienen sus puertas cerradas en todo momento.

La arena política

BBC Escuelas municipales en Suzano son patrulladas por la poilicía.

La prevención

BBC Muchos maestros han sido capacitados para identificar el acoso y el comportamiento violento en los estudiantes.

Prestar atención

Desde entonces, Yanne ha estado tomando antidepresivos y haciendo terapia.Los ataques de ansiedad que sufre no son tan duros como los que padeció poco después de la tragedia,. Pero, a veces, todavía siente dificultad para respirar.Sin embargo, algunos de los efectos son irreversibles. Con 21 años, la tragedia hizo que Yanne decidiera optar poren lugar de ir a las clases presenciales en la universidad. Por años ha querido ser maestra, pero no se sentía preparada para volver a una clase llena de gente.Pronto será su primera presentación obligatoria en una escuela ypara ese momento, pero una serie de ataques recientes en escuelas, en Brasil, le han generado preocupación."El día que recibí el correo electrónico sobre la pasantía, recuerdo ir a mi habitación y pensar: 'No puedo creer que todo esto vuelva a suceder'", dice. "Pero esto es lo que elegí, así que seguiré adelante".Para horror de las familias y del gobierno de Brasil, estos ataques, que solían ser excepcionales, se están volviendo más comunes en todo el país. En las últimas dos décadas, han habido, de los cuales 13 ocurrieron en los últimos dos años, de acuerdo con el Grupo de Estudios e Investigaciones en Educación Moral (Gepem), de la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp).Rhyllary Barbosa de Sousa, otra sobreviviente del tiroteo en la escuela de Suzano, tenía 15 años cuando ocurrió el ataque.Desde ese día, ha experimentado depresión severa, incluso intentó suicidarse."Para ser honesta, lo único bueno que tengo de esa época es mi", dice.Desde su adolescencia, se ha entrenado en Jiu-Jitsu brasileño y -dice- fueron las habilidades que desarrolló gracias a ese arte marcial que la ayudaron a evitar que el asesino la derribara y pudo abrir una de las puertas de la escuela para que otros estudiantes pudieran escapar. Sigue asistiendo a las clases de Jiu-Jitsu de lunes a viernes. Los ataques recientes, dos de los cualeshan hecho que Rhyllary reflexione sobre por qué están aumentando y qué más se podría hacer para evitar que ocurran."Ellos (los padres) necesitan consolar a sus hijos, crear un espacio seguro para que hablen sobre sus problemas", dice.También siente que es necesario que la sociedad comience a prestar más atención a lo que sucede en internet. Rhyllary recibe constantemente amenazas por internet de adolescentes queCree que las redes sociales están jugando un papel en la radicalización de los jóvenes en Brasil.Esa idea la respalda la investigación realizada por el experto César Nunes, quien es parte del grupo Gepem de la Universidad Estatal de Campinas.Nunes estudia ataques de este tipo y ha estado monitoreando las plataformas de las redes sociales que se usaron para planificarlos.De acuerdo con el investigador, contenidos de extrema derecha que hace añosahora están ampliamente disponibles en las redes sociales. Eso, explica, ha facilitado que los grupos que promueven contenidos nazi, supremacista blanco y misógino atraigan a adolescentes que se sienten aislados o rechazados en la escuela."Les enseñan cómo usar armas, cómo ser uno de los grandes en su 'Salón de la Fama'; tienen este tipo de cosas. Es terrible".Pero, para Nunes,.Considera que la pandemia de covid-19, que obligó a muchos adolescentes a pasar más tiempo en internet y ayudó a debilitar sus lazos sociales con familiares y amigos, ha desempeñado un rol.Brasil se dividió aún más tras una campaña electoralen la que se enfrentaron el izquierdista Inácio Lula da Silva y el líder ultraderechista Jair Bolsonaro. Esto fomentó una retórica política violenta, lo que a su vez creó un entorno que afecta negativamente a los jóvenes, argumenta el experto.En octubre de 2022, Lula ganó las elecciones por el margen más estrecho registrado en la historia reciente de Brasil.Lula ha estado en el cargo desde enero, pero algunas de las políticas implementadas durante el mandato de Bolsonaro, como la flexibilización de las restricciones del porte de armas, están teniendo un efecto duradero, según un extenso informe preparado por un grupo de especialistas durante la transición de gobierno.El informe vincula el aumento de la violencia escolar con el crecimiento del extremismo de extrema derecha en Brasil en los últimos años y con laen internet.También enumera los intentos del Congreso brasileño de prohibir que temas como la diversidad y el racismo se discutan en las aulas como uno de los factores que impactan negativamente a los estudiantes.La respuesta a los ataques varía en todo el país. Cada uno de los 5.572 municipios de Brasil tiene control sobre su educación primaria, mientras que las escuelas secundarias están a cargo de los gobiernos estatales.Algunas áreas escolares se han centrado en reforzar la seguridad, especialmente después de una reciente ola de amenazas por internet que circularon en vísperas del 20 de abril, día en que, en, Estados Unidos.Yanne, la sobreviviente del tiroteo en la escuela de Suzano hace cuatro años, nunca había oído hablar de Columbine antes de que su propia escuela fuera atacada por dos adolescentes que les habían dicho a sus amigos que querían "copiar" la masacre estadounidense que dejó 12 niños y una maestra muertos.Desde entonces, las autoridades escolares han estado en alerta máxima en la época del aniversario de la tragedia de Columbine.Algunas escuelas brasileñas intentan abordar el problema antes de que se desarrolle, contratando psicólogos para tratar el acoso y la hostilidad entre los estudiantes.A nivel federal, el Ministerio de Justicia ha establecido una línea telefónica directa para que las autoridades puedan obtener información sobre la violencia escolar y ha ordenado a las plataformas de redes sociales que eliminen perfiles que fomentan ataques escolares.antes del 18 de abril de este año, según cifras de este ministerio.La ciudad de Suzano está intentando un enfoque dual. Por un lado, las autoridades locales han introducido medidas de seguridad más estrictas. Las 74 escuelas municipales de la ciudad son monitoreadas porde circuito cerrado y son patrulladas regularmente por policías armados y con perros.La ciudad también ejecuta un programa de capacitación de maestros para identificar y tratar el acoso y el comportamiento violento entre los estudiantes, lo que espera evitar que los niños con problemas se conviertan en agresores.En opinión de Nunes, trabajar dentro de las escuelas para crear un entorno acogedor e invertir en la resolución de conflictos es clave en los esfuerzos por abordar el problema."", dice. "Tenemos que aprender a compartir el espacio con los demás, a comprometernos con eso. Si no lo hacemos en nuestras escuelas, no podremos hacerlo como sociedad".El experto cree que impulsar la seguridad debe restringirse a casos más extremos, donde existe una amenaza específica. "Cuando miras lo que le está pasando a Estados Unidos, están invirtiendo mucho en seguridad y aún tienen más ataques escolares que en cualquier otro lugar".Adriana, una enfermera que vive en la ciudad de Vitória, en el sureste de Brasil, es madre de un adolescente que en agosto de 2022 atacó la escuela a la que alguna vez asistió.El entonces joven de 18 años irrumpió en el edificio con una ballesta y un cuchillo, pero afortunadamente los empleados de la escuela lo detuvieron antes de que pudiera llevar a cabo su plan.Adriana dice que hubode que algo andaba mal, y tiene una alerta clara para los demás."Mi consejo para los padres es: presten atención a sus hijos, sean conscientes de sus actividades en internet, con quién están hablando."El proceso de radicalización puede comenzar a una edad muy temprana. Es mejor prevenir que curar".Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.