¿Debería Rusia ser desconectada de internet tras la invasión de Ucrania?

El mundo, tanto físico como digital, se encuentra en una época sin precedentes a medida que el conflicto en Ucrania continúa adelante. Megacorporaciones como Meta, Google y Apple, las cuáles siempre se han presentado como firmas de tecnología neutrales, ahora han decidido mostrar sus colores políticos prohibiendo sus productos en Rusia en respuesta a la invasión.Mientras tanto, la internet misma está cambiando para los usuarios rusos: bloqueos a Twitter y Facebook, TikTok impidiendo a los usuarios rusos subir videos en su plataforma y reportes de policías supuestamente parando personas en la calle para ver qué están viendo en sus teléfonos.Ahora hay preguntas sobre si el conflicto podría no solo alterar la geografía mundial, sino fundamentalmente cambiar la naturaleza de la internet.

¿Debería desconectarse a Rusia de internet?

Privar a personas de la herramienta más poderosa para compartir información

Imponer un precedente peligroso

Comprometer la seguridad y la privacidad

¿Qué es un 'splinternet' y cómo funciona?

¿Qué consecuencias tendría?

El gobierno de Ucrania ha señalado a firmas de tecnología individuales para pedirles que suspendan sus servicios en Rusia mientras la lista de compañías de tecnología que se rehúsan a hacer negocios o vender sus productos en el país continúa creciendo día a día.Ahora, los líderes de Ucrania y expertos en tecnología están pidiendo algo más contundente: desconectar a Rusia completamente de internet.Los llamados recibieron un enfático "no" por parte de la ICANN (la Corporación de Internet para la asignación de nombres y números), encargada de gobernar internet. Se le solicitó revocar los dominios rusos de más alto calibre como el .ru, al igual que los certificados SSL (Secure Socket Layers, o certificados digitales como se conocen en español).Pero el lema de la corporación es "un mundo, un internet", y en su respuesta al vice primer ministro de Ucrania Mykhailo Fedorov, el jefe ejecutivo de la ICANN Goran Marby, dijo: "Dentro de nuestra misión mantenemos la neutralidad y actuamos en apoyo al internet global. Nuestra misión no se extiende a tomar medidas punitivas, emitir sanciones o restringir el acceso a segmentos del internet, sin importar el tipo de provocación".El grupo de privacidad digital Fundación de la Frontera Electrónica (EFF, por sus siglas en inglés) fue una de las diferentes organizaciones que apoyaron esta postura.En un comunicado, Corynne McSherry y Konstantinos Komaitis, de la EFF, dijeron que la guerra no era un buen momento para "molestar con internet". Aseguraron que intervenir los protocolos de infraestructura de internet podría tener "peligrosas consecuencias de largo alcance".Éstas incluirían:Cloudfare, una firma de infraestructura web que ofrece protección en contra de cíberataques, también recibió la solicitud de Ucrania de finalizar sus servicios en Rusia.En un blog, la firma dijo que había considerado tales solicitudes, pero concluyó que "Rusia necesita más acceso a internet, no menos".Para muchos, los llamados para dejar a Rusia sin internet son una pendiente resbaladiza hacia lo que se conoce como 'splinternet', una situación en la que cada país tiene diferentes versiones de internet.El GranCortafuegosde China, como se lo conoce, es posiblemente el ejemplo más claro de cómo un país puede crear su propia web.En Irán también se controla el contenido en la web y la información externa se limita a través de la empresa estatal Compañía de Telecomunicaciones de Irán.Rusia lleva años experimentando con un internet soberano, conocido como Runet, pero a diferencia de la versión china que fue construida desde cero, la rusa es una versión de la web reacondicionada para operar con el internet ya existente.En 2019, el gobierno ruso dijo que había probado exitosamente el sistema. En ese entonces, pocos entendían la necesidad de tener un sistema así pero ahora, dentro del contexto de la invasión a Ucrania, "tiene mucho más sentido" dijo el profesor Alan Woodward, un científico de computación de la Universidad de Surrey, en Inglaterra.En esa prueba, se les solicitó a los proveedores de internet rusos que configuraran internet dentro de sus fronteras como si fuera una intranet gigante (una red privada de sitios web que no se comunican con el mundo exterior).La iniciativa involucraba restringir los puntos en los que la versión rusa de la web se conectaba con su contraparte global.Ahora parece que Rusia está nuevamente probando esos sistemas: en un memorando del gobierno ruso, se les pidió a los proveedores de internet incrementar la seguridad e intentar conectar a servidores DNS en Rusia.Algunos pensaron que el memorando, y la fecha de finalización de la prueba el 11 de marzo, significaban que Rusia tenía intenciones de desconectarse de manera inminente.El profesor Woodward lo ve como otra prueba para saber si están listos: "Esto fue más una llamada de Rusia a sus proveedores de internet para que se alisten, que hagan copias locales del DNS (la libreta telefónica de internet) y que hagan versiones locales de software de terceras partes que viene de servidores fuera de Rusia, como Javascript".Desde entonces, Rusia ha negado que se vaya a separar, diciendo que la prueba era para proteger los sitios web rusos de ataques cibernéticos foráneos. Pero James Griffiths, autor del libro "El gran cortafuegos de China", piensa que la desconexión podría ocurrir en cualquier momento: "Cortar el internet, asegurarse que los rusos solo consuman el contenido aprobado por el Kremlin, tiene sentido estratégico, así que te darás cuenta del camino que estamos recorriendo", contó a la BBC."No me sorprendería si se implementara en las próximas semanas o meses".Abishur Prakash, autor del libro "El Mundo es Vertical: Cómo la tecnología está rehaciendo la globalización", cree que el conflicto está dándole una nueva forma a la internet, pasando de "un sistema global en el que ha estado conectado todo el mundo" a algo más fracturado."Gracias la geopolítica, está surgiendo un diseño distinto para internet en el cual las naciones se están o desconectando o desarrollando una alternativa propia. Y, según James Griffiths, el nuevo eje de poder neto se dividirá entre Occidente y China/Russia."Fang Binxing, conocido como el padre fundador del gran cortafuegos de China, visitó Rusia en 2016 para asistirles en lo que estaban haciendo y hacer el cortafuegos ruso mucho más parecido al chino", agregó.Y ahora Rusia mirará una vez más hacia Pekín a medida que las firmas de internet comienzan a retirar bienes y servicios: "A medida que la economía rusa está siendo cercenada de la economía global, ellos se están enfocando en China. Van a tener que depender en China mucho más de lo que lo han hecho en el pasado."Hasta el momento, firmas tecnológicas como Huawei no han dicho nada al respecto.