De la movilización de reservistas a las amenazas nucleares: 4 claves del discurso de Putin sobre la guerra en Ucrania

Putin acusó a Occidente de buscar "debilitar, dividir y finalmente destruir" a Rusia.

El presidente ruso, Vladimir Putin, pronunció este 21 de septiembre un discurso televisado en el que anunció el inicio de una movilización parcial y apoyó la celebración de "referendos" en los territorios ocupados de Ucrania, entre otras medidas. Analistas de la BBC examinan los puntos principales del mensaje.

1. Movilización parcial

EPA "Gloria a los héroes de Rusia", dice esta pancarta en San Petersburgo. Muchos rusos consideran abandonar el país debido a la movilización, según analistas.

Reuters El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, dijo que se tenía previsto movilizar un total de 300.000 reservistas.

2. Rusia apoyará "referendos" en regiones ocupadas por Rusia en Ucrania

Reuters Destrucción en Luhansk. Líderes de varios países de Occidente dijeron que no reconocerán los resultados de los referendos en territorios ocupados de Ucrania.

EPA El diálogo de paz cesó cuando quedó claro para ambas partes que el resultado de la guerra se decidiría en el campo de batalla, según dijeron fuentes cercanas a las conversaciones a la BBC.

3. Rusia acusa a Occidente del fracaso de las conversaciones de paz con Ucrania

Reuters Vehículos militares abandonados por tropas rusas en Ucrania.

4. Putin volvió a amenazar con armas nucleares

Reuters Putin acusó a los países occidentales de fomentar el bombardeo de la central nuclear de Zaporizhzhia.

Desde el comienzo de lo que Putin llama una "operación militar especial" en Ucrania hubo rumores de una posible movilización. Siete meses después de la invasión de Ucrania, la medida es una realidad y será implementada a partir de este miércoles.Putin acusó a Occidente de buscar."Con el fin de proteger nuestra patria, su soberanía e integridad territorial, para garantizar la seguridad de nuestro pueblo… considero necesario apoyar la propuesta del Ministerio de Defensa para llevar a cabo una movilización parcial en la Federación Rusa", anunció el presidente ruso.Durante el período de movilización parcial, sólo se podrá renunciar al servicio por tres causas: haber alcanzado la edad límite, mal estado de salud o pena de prisión.El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, dio luego una entrevista al canal Rossiya-24, en el que afirmó que.Actualmente, los hombres rusos de entre 18 y 27 años están obligados a hacer el servicio militar, normalmente durante un año, pero existen muchas excepciones por motivos médicos o para estudiantes.Shoigu insistió en que no se convocará a los estudiantes, que podrían "estar tranquilos", y "seguir yendo a clase". Sin embargo no aclaró si se enviarán conscriptos al frente, un movimiento que habría sido muy impopular, según Sarah Rainsford, corresponsal de la BBC en el este de Europa.Rusia podría, en teoría,s para el servicio militar, pero eso aún no se está considerando. Shoigu dijo que se necesitaban tropas adicionales para defender una línea del frente que se extiende por unos 1.000 km.Rusia asegura que convocará a hombres que tengan experiencia en combate.No obstante,, según analistas.La impactante noticia de que la movilización comenzará de inmediato, significa que muchos rusos, especialmente jóvenes profesionales, considerarán abandonar el país lo antes posible.El mercado de valores ruso sufrió una fuerte caída con la noticia, y hay informes de.Se estima que Rusia tiene alrededor de 2 millones de reservistas. Estas son personas que han hecho el servicio militar, que es obligatorio en Rusia.Sarah Rainsford agregó que los comentaristas rusos ya han expresado serias dudas sobre las promesas del presidente y su ministro de Defensa de que la convocatoria será limitada.Señalan que, para cumplir con las cuotas.Paul Adams, corresponsal diplomático de la BBC, dijo que. "Se necesitan meses para movilizar, equipar y organizar nuevas fuerzas de combate, incluso si los llamados tienen experiencia militar previa", afirmó el corresponsal."Y dadas las pérdidas materiales catastróficas de Rusia, Moscú puede tener dificultades para proporcionar a las nuevas unidades el equipo que necesitan para luchar con eficacia"."Utilizando sofisticados equipos occidentales, el ejército de Ucrania ha causado estragos en la maquinaria de ocupación de Rusia, haciendo estallar depósitos de municiones, puestos de mando y bases detrás de las líneas del frente", agregó Adams."Cada vezen la lucha, y mucho más será hacerlo con las nuevas".El ministro de Defensa ruso dio este miércoles una nueva cifra de muertos: 5.937 soldados rusos fallecidos. Pero el número está muy por debajo de la estimación de 25.000 milatares muertos dada por el Ministerio de Defensa del Reino Unido en junio, mientras que Ucrania afirma que la cifra es de unos 50.000.Informes señalan que Rusia está reclutando prisioneros para luchar."Los parlamentos de las repúblicas populares de Donbás, así como las administraciones militares y civiles de las regiones de Jersón y Zaporizhzhia, decidieron celebrar referendos sobre el futuro de estos territorios y se dirigieron a nosotros, Rusia, con una solicitud para apoyar tal paso", dijo Putin en su discurso. "Hago hincapié en que haremos todo lo posible para proporcionar condiciones seguras para la celebración de referendos para que la gente pueda expresar su voluntad", agregó.Frank Gardner, corresponsal de seguridad de la BBC, dijo que el repentino éxito de Ucrania al recuperar territorio alrededor de Járkivcon el fin de convertirse en parte de Rusia."Denunciados ya como una farsa, estos referendos conducirían con toda probabilidad a Moscú a declarar toda la región de Donbás en Ucrania, así como Zaporizhzhia y Jersón en el sur, como parte de la Rusia soberana", agregó Gardner."Puede que el resto del mundo no reconozca esto, pero a Moscú eso no le importa"."Para el Kremlin, significará que Ucrania ya no está luchando para liberar su propio territorio, sino que, a los ojos de Putin, son invasores que utilizan las armas proporcionadas por la OTAN para amenazar a Rusia"."de una camarilla malvada de Ucrania y sus patrocinadores occidentales".Las regiones en que se prevén referendos representan alrededor del 15% del territorio ucraniano, o un área del tamaño de Hungría, según la agencia de noticias Reuters.Putin se refirió brevemente a las conversaciones de paz que Moscú y Kyiv sostuvieron desde el comienzo de la invasión y que incluyeron una reunión en Estambul. Se llegó a considerar un plan que incluía la posible negativa de Ucrania de unirse a la OTAN o ser miembro de otras alianzas militares a cambio de garantías de seguridad de varios estados extranjeros, incluidos los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU.Putin dijo en su discurso que la "solución pacífica" no le convenía a Occidente, por lo que "después de llegar a ciertos compromisos, Kyiv recibió una orden directa de interrumpir todos los acuerdos".Fuentes cercanas a las conversaciones dijeron a la BBC que la comunicación de las delegaciones continuó hasta principios del verano, peroy no en la mesa de negociaciones.Otros factores que influyeron en el cese del diálogo fueron el hallazgo de indicios de crímenes de guerra en la localidad ucraniana de Bucha y el hundimiento del Moskva, el buque insignia de la flota rusa en el Mar Negro.Por otra parte, las autoridades ucranianas ya habían advertido a Moscú en abril que cualquier intento de celebrar referendos en territorios ucranianos pondría fin a la posibilidad de un arreglo pacífico.Steve Rosenberg, editor de temas rusos de la BBC, dijo que Putin no mostró en su discurso ningún indicio de arrepentimiento por su decisión hace siete meses de invadir Ucrania."El líder del Kremlin".El presidente ruso lanzó en su discurso una advertencia: "Aquellos que intentan chantajearnos con armas nucleares deben saber que los vientos pueden soplar también en su dirección".Varios expertos consultados por la BBC señalaron que los resultados de los referendosaún más intensamente a Ucrania y Occidente, argumentando la necesidad de defender su territorio. Putin afirmó que los países occidentales están fomentando el bombardeo de la central nuclear de Zaporizhzhia, que podría "conducir a una catástrofe nuclear". También acusó a Occidente de permitirse hacer declaraciones sobre la "posibilidad y admisibilidad de utilizar armas de destrucción masiva, armas nucleares contra Rusia "."A los que se permiten tales declaraciones sobre Rusia, les quiero recordar que nuestro país también tiene varios medios de destrucción, y algunos componentes más modernos que los de los países de la OTAN", advirtió Putin.Putin prometió que en caso de una amenaza a la integridad territorial, "para proteger a Rusia y a nuestro pueblo, sin duda utilizaremos todos los medios a nuestra disposición".Para Steve Rosenberg, "con los territorios ocupados por Rusia en Ucrania a punto de celebrar los llamados referendos para unirse a Rusia, hay un mensaje claro para Ucrania y Occidente:y reclamaremos como nuestra".Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. 