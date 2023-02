De cero al Super Bowl: 4 cosas que quizá no sabías de Rihanna y su regreso a los escenarios después de siete años de ausencia

Reuters

Rihanna dijo haber modificado la lista de canciones para la presentación del Super Bowl unas 39 veces.

Los fanáticos de Rihanna esperan con ansias su actuación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, uno de los conciertos más grandes y prestigiosos de la música.La cantante se presentará durante el descanso cuando los Philadelphia Eagles se enfrenten a los Kansas City Chiefs el domingo.Rihanna no ha hecho giras ni lanzado un álbum desde Anti en 2016, así que las expectativas son altas. Sobre todo después de la llegada de la maternidad el año pasado.Los fanáticos esperan que la actuación de la artista de 34 años en el Super Bowl pueda señalar un regreso musical más grande a finales de este año.La intérprete de éxitos compo Umbrella dijo el jueves que inicialmente fue "aterrador" aceptar la invitación y subirse a uno de los escenarios más grandes de la música. "No he estado en el escenario durante siete años", dijo, hablando en una conferencia de prensa antes del gran juego.Pero dijo que era importante para ella "representar a los inmigrantes, representar a mi país, Barbados, representar a las mujeres negras en todas partes".

¿Qué ha estado haciendo en este tiempo?

Chelsea Lauren/HFPA Rihanna y el director de Black Panther Ryan Coogler en los Globo de Oro

Era una "niña isleña que volaba cometas en el cementerio"

Getty Images

Los récords de Rihanna

Getty Images La última presentación en vivo de Rihanna fue en 2018, con DJ Khaled

Reuters Las contribuciones de Rihanna a la banda sonora de Wakanda Forever fueron sus primeros lanzamientos en más de 6 años

El cambio más grande que ha tenido la artista en este tiempo ha sido la maternidad, la cual según le dijo a Apple Music, ha hecho que se vuelva mucho más selectiva con los proyectos que escoja porque sabe que cualquiera le involucra pasar tiempo lejos de su bebé de 10 meses."Es muy distinto", empezó diciendo. "El balance es casi imposible porque sin importar cómo lo mires, trabajar siempre va a ser algo que te va a robar tiempo de estar con tu hija. Ese es el intercambio hoy en día, hacia allá va. La magnitud del peso.""Cuando tomas decisiones de a lo que le vas a decir sí, tiene que valer la pena". Su proyecto más reciente en el mundo de la música estuvo de lado de Marvel, para la película Wakanda Forever.Pero de pronto lo que más ha capturado titulares aparte de la música ha sido su espíritu empresarial, el que la llevó a ser la cantante mujer con mayores ingresos del mundo. La fortuna de la estrella del pop alcanza US$1.700 millones.Cerca de US$1.400 millones provienen no de la música sino del valor de su empresa de cosméticos, Fenty Beauty.El resto de su dinero proviene principalmente de la compañía de lencería, Savage x Fenty, con un valor estimado de US$270 millones, y de sus ganancias de la música y la actuación."Pero tenía grandes sueños", dice Rihanna en el trailer que lanzó Apple de su presentación del domingo.Nació hace 34 años en Saint Michel, en la isla de Barbados, y no es alguien que venga del mundo del espectáculo.La verdad, su camino a la fama comenzó cuando hizo una audición con el productor musical Evan Rodgers con dos compañeras de colegio más en 2003. Rodgers diría después de ese encuentro: "En el momento en el que Rihanna entró en ese recinto, fue como si las otras dos chicas no existieran".Pero el verdadero momento revelación vino en 2007 con Umbrella, el éxito que grabó con Jay-Z ,y que llevó a que su disco Good Girls Gone Bada convirtirse en el número 1 del Reino Unido por 10 semanas."Recuerdo que el Reino Unido me culpó por tener el verano más lluvioso en la historia", recordó Rihanna. "Dijeron que cada semana que estuvo número 1, llovió.Más allá de ser la cantante femenina de mayores ingresos, o haber firmado un contrato con Jay-Z cuando apenas tenía 16 años, la estrella se ha dedicado a romper récords de todo tipo.Por ejemplo, Rihanna tiene más éxitos en el Top 40 que los Beatles. Con un muy humilde lugar número 23 en el Top 40, la colaboración de Rihanna con PartyNextDoor "Believe it"se convirtió en su canción número 51 en alcanzar la anhelada lista.Es decir, uno más que el impresionante récord de 50 que sostuvieron los chicos de Liverpool.También es la artista que más rápido alcanzó la marca de 1 millón de discos vendidos -conocida como disco de platino-. Lo hizo después de que Samsung hubiera firmado un contrato de más de US $25 millones para regalarle el disco a los compradores de sus teléfonos.Nadie sabe con certeza qué canciones pasarán el corte. Las listas de canciones del espectáculo de medio tiempo y los invitados especiales de los artistas se mantienen en secreto para garantizar que los fanáticos se sorprendan en la noche."La lista de canciones fue el mayor desafío", le dijo Rihanna a Apple Music el jueves. "Estás tratando de meter 17 años de trabajo en 13 minutos".Pero la estrella debería poder exprimir bastantes de sus muchos éxitos, particularmente porque los artistas a menudo tocan solo fragmentos cortos de algunas canciones para que puedan cubrir más de su catálogo.Especular sobre la posible lista de canciones es parte de la diversión para los fans. El medio de chismes Deuxmoi citó a una fuente la semana pasada que sugirió que Rihanna se apegaría a sus éxitos más antiguos y conocidos, pero agregó que la lista de canciones se está modificando y puliendo constantemente.En la conferencia de prensa del jueves, Rihanna confirmó, medio en broma, que hay "alrededor de 39 versiones del set list en este momento".Usualmente, los artistas de medio tiempo también traen invitados muy especiales a aparecer junto a ellos. Coldplay presentó a Beyoncé y a Bruno Mars, mientras que Katy Perry presentó a Missy Elliott y a Lenny Kravitz.Pero asociarse con otras estrellas a menudo puede dar lugar a los momentos más controvertidos de los espectáculos de medio tiempo, como el "error del vestuario" de Justin Timberlake y Janet Jackson.