Damar Hamlin: la Liga Nacional de Fútbol americano suspende un partido después de que el jugador colapsara en el campo

Getty Images

La estrella del fútbol americano Damar Hamlin se encuentra en estado crítico después de sufrir un paro cardíaco durante un partido de la Liga Nacional de Fútbol de Estados Unidos.El jugador de los Buffalo Bills, de 24 años, cayó al suelo tras chocar con un rival durante el primer cuarto de un partido ante los Cincinnati Bengals.Recibió atención médica en el campo durante más de 30 minutos antes de ser trasladado a un hospital cercano.La NFL suspendió el partido aproximadamente una hora después del incidente.Su equipo, los Buffalo Bills, confirmaron más tarde el paro cardíaco en un comunicado y agregaron que su ritmo cardíaco se restableció en el campo.El accidente generó una oleada de apoyo hacia Hamlin y volvió a llamar la atención sobre la peligrosidad del deporte más popular de EE.UU., mientras la temporada de la NFL se acerca a sus etapas de play-offs,los encuentros a todo o nada hasta la gran final o Super Bowl.Hamlin estaba tacleando al receptor de los Bengals, Tee Higgins, en el estadio de Cincinnati, Ohio, cuando el casco de Higgins pareció golpear a Hamlin en el pecho. Después de ponerse en un principio de pie, cayó de espaldas.Los jugadores de ambos equipos se reunieron alrededor de Hamlin mientras el personal médico de emergencia le practicaba una reanimación cardiopulmonar y le aplicaba oxígeno. Varios parecían visiblemente angustiados, muchos se arrodillaron para rezar y algunos lloraron.La cobertura televisiva se alejó de lo que sucedía en el campo, mientras que la multitud en Cincinnati permaneció en silencio durante la terrible experiencia.

USA Today Sports/Reuters

Los jugadores de los Buffalo Bills se arrodillan para rezar mientras la ambulancia se lleva a su compañero Damar Hamlin.

Jordon Rooney, representante de Hamlin, escribió en Twitter: "Sus signos vitales han vuelto a la normalidad y lo han dormido para colocarle un tubo de respiración en la garganta. Ahora mismo le están realizando pruebas. Proporcionaremos actualizaciones a medida que las tengamos".Los partidos de la NFL rara vez se suspenden debido a una lesión. Los comentaristas aseguraron que el hecho de que el juego se hubiera paralizado era señal de lo impactante y la gravedadde laemergencia.

Entre los favoritos para la Super Bowl

USA Today Sports/Reuters El partido fue suspendido en el pirmer cuarto.

Los dos equipos se encuentran entre los principales contendientes al Super Bowl -o Súper Tazón- de este año, cuyo cara a cara tendrá lugar en horario de máxima audiencia el lunes por la noche en la penúltima semana de la temporada regular de la NFL.En un comunicado, la asociación de jugadores de la liga afirmó que: "hemos estado en contacto con los jugadores de los Bills y los Bengals y con la NFL. Lo único que importa en este momento es la salud y el bienestar de Damar".Hamlin, oriundo de McKees Rock, Pensilvania, fue seleccionado de la Universidad de Pittsburgh por los Bills en 2021.Lasque ha organizado cada año en su ciudad natal desde antes de ser un atleta profesional han recibido muchos elogios.Una colecta de juguetes que se había organizado en la página GoFundMe volvió a ser compartida después de que Hamlin colapsara el lunes, y recaudó casi US$3 millones.En apoyo al jugador, los edificios de Cincinnati se iluminaron de azul el lunes por la noche, incluido el estadio Paycor, donde ocurrió el incidente.Las contusiones son comunes en los deportes de contacto, pero esque generen problemas cardíacos como en este caso.Sin embargo, un golpe directo en el pecho es capaz de provocar un paro cardíaco, cuando el corazón deja de latir correctamente y no puede bombear sangre por todo el cuerpo.Es diferente a un ataque cardíaco, que sucede cuando se interrumpe el suministro de sangre al músculo cardíaco.En el caso de Hamlin, los médicos lograron que su corazón volviera a latir rápidamente. Todavía no se sabe qué lesiones internas pudo haber sufrido por el incidente o si se ha producido algún daño importante en el corazón.Desde el incidente, se han sucedido las."Fue algo terrible de ver y solo deseo lo mejor para ese chico", aseguró la estrella del baloncesto, LeBron James. En Twitter, el ala defensiva de los Arizona Cardinals, JJ Watt, escribió: "Por favor, que estés bien, hombre. Por favor, que estés bien", mientras que el defensa retirado de los Pittsburgh Steelers, Ryan Clark, aseguró al programa SportsCenter de ESPN que "esto no va de un jugador de fútbol, sino de un ser humano".Bruce Sharpe, un hincha de los Bills que estaba en el estadio cuando sucedió, afirmó que había sido "devastador"."Todo quedó en silencio. Incluso los hinchas de los Bengals, nadie quiere ver algo así", dijo. "Solo rezamos para que todo vaya bien".Información adicional de Michelle Roberts,del equipo deSalud de la BBC.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.