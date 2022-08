Cuevas-refugio y enormes bloques de hielo: las creativas medidas de los chinos frente a la ola de calor

Getty Images

Muchos en el suroeste de China están optando por ir a restaurantes bajo tierra.

La ola de calor en China está dejando temperaturas extremas superiores a los 40 °C. Para hacerle frente, los residentes de las provincias del suroeste están tomando algunas medidas creativas. Quienes viven en Chongqing y en la vecina Sichuan están yendo a búnkeres subterráneos y restaurantes en cuevas en un intento de busca refugio del calor. Algunos expertos dicen que la intensidad de la ola de calor que actualmente se vive en el país podría convertirla en una de las peores registradas en la historia mundial.Esto, además, ha exacerbado una severa sequía en China.Una de las medidas que han tomado algunas estaciones de tren en dichas provincias es atenuar sus luces, generalmente muy brillantes, para poder ahorrar electricidad. En redes sociales hay fotos y videos que muestran escenas bastante inquietantes de personas sentadas en los vagones de tren a oscuras en Chongqing o caminando por las calles también sin luz.

Due to record heatwave and low water level of Yangtze River, much of Sichuan and Chongqing in SW China which depend on hydropower has cut electricity.



What Chongqing subway looks like now pic.twitter.com/2gkxGq3ECX— Carl Zha (@CarlZha) August 23, 2022

Para convservar energía, las autoridades de Sichaun han pedido que se mantengan los niveles de aire aconcidionado a no menos de 26 °C, mientras que en Chongqing han ordenado a las empresas industriales que se restrinja la producción al menos hasta el jueves. En lugar de esto, las empresas han usado grandes bloques de hielo para ayudar a enfriar sus oficinas, según reportan medios locales.

Trying to stay cool. pic.twitter.com/6y3aod4AAw— Manya Koetse (@manyapan) August 23, 2022

Y, fuera de las oficinas, han sido muchos quienes, para comer, se han metido bajo tierrra en un intento por escapar aún más del calor.Los restaurantes "Cueva HotPot", llamado así por el tipo de comida que se sirve, en una suerte de calderos calientes, y por dónde se ubican, suelen ser muy populares en los meses de verano, ya que la temperatura es más fresca bajo tierra. Ahora se han convertido en algo imprescindible. La temperatura en estos restaurantes-cueva es de unos 16 °C. Un lujo en comparación con los 42 °C abrasadores del exterior que reportaba el medio estatal de noticias China Daily el sábado pasado.

In the scorching hot #summer, #Chongqing people will take an adventure having #hotpot 30-m #underground #cave restaurant transformed from an old bomb shelter.

Nice and cool, no need for air conditioning.

A warm reminder: No cellphone signals down there! pic.twitter.com/9wfXHR3BXk— China Up Close (@China_Up_Close) July 14, 2022

Hay quienes buscan refugio en túneles subterráneos, donde ponen esterillas o cuelgan hamacas en las vigas.

Afectaciones

Los productores agrícolas se han visto especialmente afectados durante la ola de calor y la sequía resultante. En un video que se ha hecho viral se ve a undurante la noche debido a los cortes de energía en un día muy calurosos. En algunas partes de Sichaun, el mayor productor de energía hidroeléctrica del país, tuvieron un pequeño respiro el jueves cuando unas fuertes lluvias arreciaron por la noche.Aunque, la contraparte es que unas 30.000 personas tuvieron que ser evacuadas por la tormenta, según reporta la emisora estatal CCTV.La agencia de meteorología dijo que se esperaba que siguiera el clima caluroso al menos durante los próximos tres días en esa zona, así como en las provincias que rodean el núcleo comercial de Shanghái. Pero no es solo Sichuan la que se ha visto afectada: con menos lluvias yendo hacia el río Yangtze (China),y, en consecuencia, laen varias ciudades de China, incluido el centro financiero de Shanghái.Cuenta Stephen McDonell, corresponsal de BBC News en China, que ladesde sus inicios. Para unos, es una maravilla de la ingeniería quePero sus detractores argumentan quey la eliminación de muchas especies de peces y animales. Pero en este momento, comenta McDonell, la sequía ha hecho que no haya agua suficiente para tener unos niveles óptimos de energía, necesarios para la economía de la zona. Y, apunta, puede queTan grave es la escasez de agua, que las históricas reliquias budistas que han estado sumergidas por años han reaparecido, en las últimas semanas.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.