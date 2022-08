Cuba abre su comercio a la inversión extranjera por primera vez en 60 años para enfrentar el desabastecimiento

Getty Images

Cuba ha anunciado que permitirá la participación de inversionistas extranjeros en el comercio mayorista y minorista de la isla por primera vez en 60 años. La medida supone un cambio importante para la economía cubana y para la línea política que Fidel Castro marcó en los 60, donde la premisa era la nacionalización del comercio minorista. La viceministra primera del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex), Ana Teresita González Fraga habló de "las nuevas medidas que se han tomado" en el programa televisivo Mesa Redonda, donde se especificó que el gobierno lo había anunciado en la pasada Asamblea Nacional del Poder Popular. "Estas medidas anunciadas en la reciente sesión de la Asamblea Nacionalno son independientes ni aisladas, son decisiones destinadas a reparar la compleja situación económica", dijo González Fraga, quien aclaró que acudió en representación del Ministro de Comercio Exterior, Alejandro Gil, quien, dijo, en esos momentos se encontraba enfermo. Gil, a su vez, escribió en su cuenta de Twitter: "En medio de las fuertes restricciones que enfrentamos, la inversión extranjera en el comercio mayorista y minorista, con regulación del Estado, permitirá ampliar y diversificar la oferta a la población y contribuirá a la recuperación de la industria nacional."

Crisis severa

Cuba ahora enfrenta su crisis económica más severa en décadas, con precios en aumento y descontento público. Y esta política tiene como objetivo precisamente abordar esta situación. Pero no se abre completamente, sino que se hará, dijo González, una selección, un escrutinio, según dijo la ministra de Comercio Exterior, Betsy Díaz Velázquez en el mismo programa. Hasta ahora la inversión extranjera en Cuba estaba centrada en bienes y servicios, pero en adelante se primará aquellos inversionistas que se dediquen a la venta de materias primas, insumos, equipamiento "y otros", según reza la página web de Ministerio de Comercio Exterior de Cuba. También darán prioridad al desarrollo de sistemas de generación de electricidad con fuentes renovables de energía, que tengan una incidencia inmediata en los problemas de desabastecimiento y contribuyan a mejorar la oferta en el mercado nacional. En 1969, Fidel Castro nacionalizó la industria privada mayorista y minorista de Cuba.