Cuánto armamento tiene Corea del Norte y qué misiles está probando

Reuters

Un hombre en Seúl viendo las noticias del último lanzamiento de un misil norcoreano.

Corea del Norte disparó un misil sobre Japón, que viajó unos 4.500 km (2.800 millas) antes de caer al Océano Pacífico, algo que no hacía desde 2017.A la vez, en los últimos meses, probó por primera vez un misil balístico intercontinental prohibido desde 2017, según afirmaron Corea del Sur y Japón.La ONU prohíbe a Corea del Norte realizar pruebas de armas balísticas y nucleares, y ha impuesto sanciones estrictas tras pruebas anteriores.En 2018, Kim Jong-un declaró una moratoria en las pruebas nucleares y de misiles balísticos de largo alcance, luego de reunirse con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump.Sin embargo, el líder norcoreano anunció en 2020 que ya no estaba obligado por esta promesa.

Qué misiles ha probado Corea del Norte

North Korea state media El Hwasong-17 es el misil más grande lanzado hasta ahora por Corea del Norte.

BBC

Qué armas nucleares tiene Corea del Norte

BBC

¿Dónde podrían tener lugar las pruebas nucleares?

BBC

Reinicio del reactor nuclear de Corea del Norte

Corea del Norte ha llevado a cabo más de 30 pruebas de misiles este año, utilizando algunos con un alcance lo suficientemente largo como para llegar a Estados Unidos.Estos incluyen misiles balísticos, misiles de crucero y misiles hipersónicos.En 2017 Corea del Norte probó un ICBM, el Hwasong-12, que alcanzó una altitud de unos 4.500 km. También ha estado probando el Hwasong-14, con un potencial aún mayor y un alcance de 8.000 km, aunque algunos estudios sugieren que podría alcanzar los 10.000 km, una distancia capaz de llegar a Nueva York. SoloLos misiles hipersónicos vuelan a varias veces la velocidad del sonido ya baja altura para escapar de la detección del radar.Se cree que el último misil probado sobre Japón es un Hwasong-12 de alcance intermedio, que tiene un alcance de 4.500 km, lo suficientemente lejos como para golpear la isla estadounidense de Guam desde Corea del Norte.En el anterior lanzamiento, en marzo de este año, los funcionarios japoneses estimaron que el misil balístico intercontinental (ICBM por sus siglas en inglés)Podía transportar una carga útil de 2,5 toneladas, por lo tanto, en teoría capaz de cargar una cabeza nuclear. Los analistas del Centro James Martin para Estudios de No Proliferación dijeron a Reuters que parecía ser "una variante mejorada" de un misil probado anteriormente, el KN-23.Estados Unidos y Corea del Surque Corea del Norte podría estar preparándose para probar un misil balístico intercontinental a su máximo alcance por primera vez desde 2017."Corea del Norte ha estado probando misiles con alcances cada vez más largos", dice Joseph Byrne, investigador del Royal United Services Institute."Este es el misil de mayor alcance que jamás se haya disparado sobre Japón. Podría ser el precursor para probar otro tipo de cabeza nuclear, algo que se ha estado previendo que podría ocurrir".En el caso del, lo que pone a todo el territorio continental de EE. UU. en el punto de mira.En octubre de 2020, Corea del Norte presentó el último de sus misiles balísticos: el Hwasong-17, con un posible alcance de de 15.000 km o más. Posiblemente podría llevar tres o cuatro cabezas nucleares, en lugar de solo una, lo que dificulta que una nación se defienda.La presentación de los nuevos misiles pareció ser unsobre la creciente destreza militar del Norte, dicen los expertos.La última vez que Corea del Norte probó una bomba nuclear fue en 2017. La explosión de prueba en Punggye-ri tuvo una fuerza, o "rendimiento", de entre 100 y 370 kilotones.Una bomba de 100 kilotones es s.Corea del Norte afirmó que este era su primer dispositivo termonuclear, el más poderoso de todos los tipos de armas atómicas.Sin embargo, Corea del Norte ahora puede estar apuntando a probar un tipo más pequeño de cabeza nuclear con una fuerza explosiva similar, según Byrne."Parece que ahora están probando una nueva capacidad: una ojiva (cabeza nuclear) miniaturizada que se puede instalar en una variedad de misiles, incluidos misiles de corto alcance", dice.Previamente se han realizado seisSin embargo, en 2018, Corea del Norte dijo que cerraría el sitio porque había "verificado" sus capacidades nucleares.Posteriormente, hicieron estallar algunos de los túneles que conducen al sitio en presencia de periodistas extranjeros. Sin embargo, Corea del Norte no invitó a expertos internacionales para verificar si había dejado de usarse.Las imágenes de satélite publicadas a principios de este año sugieren que se había iniciado el trabajo de renovación de Punggye-ri .Cualquier prueba nuclear futura en el sitio violaría las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.En 2018, el líder norcoreano, Kim Jong-un, prometió al entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que Corea del Norte destruiría todas sus instalaciones de enriquecimiento de material nuclear.Sin embargo, la agencia atómica de la ONU dice que las imágenes satelitales sugieren que Corea del Norte había reiniciado el reactor que produce plutonio apto para armas.La Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA, por sus siglas en inglés) también ha dicho que el programa nuclear de Corea del Norte avanza "a toda máquina", con trabajos de separación de plutonio, enriquecimiento de uranio y otras actividades.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.