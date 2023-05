Cuáles son las 5 playas de América Latina que cumplen los estrictos requisitos para ser Reserva Mundial del Surf

Getty Images

Para elegir una reserva mundial del surf no solo basta la calidad de las olas.

En el mundo hay infinidad de playas para surfear. Las hay de todo tipo: de olas gigantes, pequeñas, de rocas, de arena, con palmeras, desiertos, con corales, peces y una gran cantidad de características que las identifican.Pero entre todas ellas sólo hay 12 que ostentan el reconocimiento de ser consideradas Reserva Mundial del Surf.La número 12 fue aceptada recientemente. Es una costa de unos 30 kilómetros alrededor de Braunton Burrows en la costa norte de Devon, en el suroeste de Inglaterra."Estamos encantados de que se reconozca este extraordinario litoral por la calidad de su surf y su valioso ecosistema", explicó a la BBC Kevin Cook, surfero y admirador de una zona que también forma parte de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera por sus espectaculares paisajes, su vida silvestre y su herencia cultural.

La costa de Devon también forma parte de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera de la Unesco.

"Ahora podemos trabajar juntos para proteger esta zona para las generaciones venideras", agregó.Y es que de eso se trata la iniciativa que la Coalición Salvar las Olas comenzó en 2009 y que tiene como meta proteger ecosistemas alrededor del mundo utilizando el surf como un vehículo para la conservación costera a largo plazo.

El proceso

5 en América Latina

Huanchaco, Perú, 2013

Getty Images En Huanchaco conviven dos formas de correr las olas.

Bahía de Todos Santos, México, 2014

Getty Images El "tubo" de las olas en el pacifíco mexicano atrae un gran número de surfistas desde Estados Unidos.

Punta de Lobos, Chile, 2017

Getty Images Por su ubicación, Punta de Lobos ofrece un gran biodivesidad.

Guarda do Embau, Brasil, 2019

Playa Hermosa, Costa Rica, 2022

Getty Images El surf ha contribuido al auge turístico en muchos países latinoamericanos.

La primera playa en el mundo en ser distinguida como Reserva Mundial, lugar en el que desde hace un siglo se reúnen surfistas de todo el mundo persiguiendo la ola "perfecta".De Malibú se destacó en su momento "el papel fundamental que cumplió en el nacimiento de la cultura moderna del surf", así como por la riqueza del ecosistema que la rodea.La elección de los sitios se hace a través de un estricto proceso en el que se toman en cuenta cinco criterios muy definidos.La calidad y consistencia de las olas, características medioambientales únicas del lugar, su papel en la cultura e historia del surf, el apoyo y participación de la comunidad y que se trate de un área de protección prioritaria para la conservación.Después de Malibú las siguientes en ser aprobadas fueron Ericeira en Portugal y Mainly Bech en Australia.De hecho, el país oceánico también cuenta con las reservas de Gold Coast y Noosa, mientras que el único otro lugar donde hay más de una es Estados Unidos al sumar Santa Cruz.Con cinco playasen la lista de las Reservas Mundiales del Surf, siendo la de Huanchaco en Perú la primera en recibir el reconocimiento en 2013.Cada una con sus características, estas son las razones por las que fueron escogidas según la Coalición Salvar las Olas.Este pueblo marinero de la historia precolombina es famoso "por su oleaje constante y limpio", pero también por sus tradicionales embarcaciones que se conocen como Caballitos de Totora."Huanchaco tiene una tradición de cabalgar olas que se remonta a miles de años. Felicito a todos los peruanos por moverse para preservar y proteger esta playa única e histórica", dijo a Salvar Olas Felipe Pomar, campeón mundial de surf en 1965.Considerada como la cuna del surf en México, esta área en la costa del Pacífico mexicano ofrece todo tipo de desafíos para principiantes y más experimentados por la alta calidad de sus olas.Con olas desde uno hasta 10 metros, Punta de Lobos puede ofrecer secciones transitables que se conecten y producir más de 800 metros durante los grandes oleajes. Pero también está su biodiversidad con una gran variedad de especies marinas y plantas endémicas de la zona.Esta playa, que ofrece olas de calidad que rompen todo el año, está situada junto al Parque Estatal Serra do Tabuleiro, el área de conservación más grande del estado de Santa Catarina. Allí se forma un entorno natural que incluye el río Madre, un sistema de estuarios intacto y un sistema de dunas de arena.Recibió el título de reserva mundial gracias a "la increíble biodiversidad del área, el fuerte apoyo de la comunidad, una visión de conservación claramente articulada, así como sus olas de clase mundial".Son lugares únicos en el mundo para surfistas y quienes aman la naturaleza.