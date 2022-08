Cuál es el secreto de un buen sostén (y por qué es importante para tu salud)

Getty Images

Es de uso cotidiano, se lleva desde temprana edad y, sin embargo, lo usamos mal. Y esto puede estar afectando a tu salud. Hablamos del sostén.Joanna Wakefield-Scurr es biomecánica y jefa del grupo de Investigación de Salud Mamaria en la Universidad de Portsmouth (Reino Unido). Ella misma, como tantas mujeres, acudió al médico porque le dolía mucho el pecho. El doctor le dijo que la solución para sus dolores era que buscara un buen sostén.No fue sencillo. Cuenta que hace casi dos décadas, lo que encontró no le daba buen soporte. Como mujer y como consumidora en general, sintió que era algo decepcionante. Y, como científica, se dio cuenta de que no había investigación en esta área.Así comenzó su camino profesional. Ya lleva 17 añosdedicada a la investigaciónsobre la biomecánica de la mama, su movimiento, cuáles son las consecuencias de éste en las mujeres y, al fin, a la búsqueda del sostén perfecto, uno que se adapte a la mujer, que no le haga daño. Aunque su área de estudio se centra, específicamente, en la mejora de los sostenes deportivos y la influencia que tienen estos en el rendimiento de las atletas y deportistas, su labor se extiende para explicar cuáles son las ventajas de usar un buen sostén. Y cómo elegirlo.

Hemos comprobado que el movimiento de los senos durante la actividad física puede ser algo muy doloroso para algunas mujeres y puede ser una barrera para que participen en la actividad física. Pero, además, sabemos que este movimiento puede causar daño a los tejidos del seno. La piel es una de las principales estructuras de soporte que tiene y el movimiento puede estirar estas estructuras internas de la piel. Una vez que pasa, no podemos hacer nada al respecto, se estira de modo permanente y puede hacer que el seno se hunda o que aparezcan estrías allí donde la piel se ha estirado más allá de su límite natural. Es una lesión y es irreversible. La idea es que esto no pase dede el principio, por lo que es importante investigar cómo se mueve el seno y luego prevenir ese movimiento, ver cómo se trata de reducir. Y las marcas de ropa y lencería pueden probar y usar nuestra información para hacer mejores productos para mujeres.Estamos dentro del departamento de Ciencias del Deporte y Ejercicio, así que una de nuestra primeras preguntas era si un sostén deportivo podría ayudar a mejorar el rendimiento. Encontramos que el efecto de un buen sostén deportivo no es solo un beneficio para la salud y la comodidad, sino que también mejora el rendimiento. Si hay un sostén deficiente, todo se mueve, así que eso cambia el modo en que tú te mueves. Cuando usas un buen sostén, tienes un soporte y hay cambios, por ejemplo, giras más los hombros, das más zancadas, tienes más confianza.Hemos visto que hay un aumento de la zancada, aumenta unos 4 centímetros. No suena a mucho, pero durante un maratón esto equivale a una milla.Veníamos de trabajar con atletas individuales anteriormente, pero este fue un primer proyecto a mayor escala. Pero estábamos preparadas. Antes habíamos trabajado con pacientes clínicos que habían experimentado dolor en los senos. En el caso dela selección de Inglaterra, ganadoras de la Eurocopa 2022, trabajamos con ellas en el periodo previo al campeonato. Lo que hacemos también tiene que ver con educación sobre este tema, tratamos de ayudar. Porque la primera barrera con la que nos encontramos es que no entienden por qué necesitan un buen sostén. Y es una parte tan importante de la equipación como un buen par de botas de fútbol o zapatillas para correr. Las jóvenes tal vez no piensan tanto en eso, en sus senos y en el hecho de lo importante que es. Y nuestra labor es que se den cuenta.Hay muchos beneficios durante el deporte y en el día a día. En el caso de los sostenes deportivos estamos viendo un gran crecimiento en las ventas. Tienden a proporcionar mayor nivel de apoyo y ayudan a reducir cualquier dolor en los senos al reducir el movimiento. Luego está, como mencionaba, el daño de los tejidos. Con un buen sostén deportivo reducimos el daño potencial. Además está lo que comentaba del rendimiento.Es interesante, porque los sostenes de todos los días suelen tener dos cavidades, separan los senos y es una forma activa de dar más soporte. Los deportivos suelen tener un poco más de compresión, aplastan de algún modo el seno hacia la pared torácica. Suelo animar a las mujeres a que busquen un sostén deportivo que tenga este tipo de separación como en los de uso diario, algún tipo de copas estructuradas. Porque no se debería comprimir el tejido mamario. La forma más efectiva de que no se mueva, no se comprima, es separar las copas, lo que vemos en los sostenes de todos los días. En el caso de los deportivos, que tengan esto, una especie de copas moldeadas en el interior y luego compresión en el exterior.Si fuera yo, buscaría uno que me brinde apoyo, que detenga el movimiento, que los mantenga en su lugar, que rodee todo el cuerpo. La parte de abajo y que rodea la espalda (la tira donde se abrocha) tiene que ser firme, que se adapte bien, que no apriete pero que si te mueves, se quede en su lugar, es clave. Luego hay que evaluar el ajuste de las correas de los hombros, que tampoco apriete pero no se caigan las tiras, que se pueda meter un dedo o dos. Y que la parte central, la que está entre los pechos, se apoye sobre nuestra piel, que ni se hunda ni se quede elevado. Y el aro, de tenerlo, no debe asentarse sobre ningún tejido mamario. Pero la clave es buscar que la banda inferior se ajuste, sea firme y agradable.La evidencia científica dice que no tiene implicaciones negativas para la salud siempre que se ajuste correctamente y no se asiente en ningún tejido mamario. Lo que hemos visto en nuestros estudios es que esto puede ayudar con el soporte, porque brinda un punto de anclaje al cuerpo, así que da más apoyo al resto. En mi opinión, el aro es bueno siempre y cuando se ajuste correctamente.Durante el ciclo menstrual, el cambio promedio del volumen de los senos en una mujer es mejor que el tamaño de la copa, por lo que nuestro sostén habitual debería poder hacer frente al cambio promedio. Sin embargo, hay personas para quien sí es significativo. Si es así, las animaría a tener un sostén diferente para momentos distintos del mes. Sé que es más caro, pero es importante que lo hagan. Es mejor que lastimarse durante toda una semana al mes.Depende. Tiendo a hablar de los beneficios que podemos tener al usar un buen sostén y son muchos. Pero si no quieres usarlo, es una elección personal. Sabemos que hay un cambio amplio en la anatomía el llevarlo, que a algunas mujeres no les gusta la idea de que se modifique en algún modo su cuerpo. Por ejemplo, durante el confinamiento, hicimos una gran encuesta y muchas mujeres se decantaron por usar un soporte menos estructurado, por lo que es posible que hayan optado por tops o sostenes más livianos. Y encontramos en un gran porcentaje de ellas que la forma de sus senos, como resultado, había cambiado. Es importante que se sepa esto. Sigo diciendo que hay más beneficios en usarlo que no, pero depende de la persona.Los senos van a bajar más o menos según la anatomía, pero también según el sostén. Y, al final, vamos a perder firmeza por la edad. Las estructuras de soporte del seno se estiran a medida que envejecemos. Es inevitable. Pero la sugerencia es que, si protegemos esas estructuras y no las estiramos más, podemos evitar que se hundan antes de lo que lo habrían hecho de forma natural, aunque sea algo que sucederá tarde o temprano.Afortunadamente, ya hay buenos sostenes en el mercado en general para pacientes que han sufrido una cirugía, igual que para aquellas personas que están haciendo un camino de transición o que prefieren que su pecho no se note. Pero, siempre, en estos casos, les sugeriría que pongan sus senos por separado en lugar de comprimirlos.Gran parte del trabajo que hacemos es crear conciencia, tratar de hablar más sobre esto, alentar a las mujeres a ser más conscientes y a no avergonzarnos por hablar sobre senos y sostenes. Supongo que es un tema vergonzoso por la sexualización del seno que también se traduce en el sostén, pero espero que al hablar de ello más desde una perspectiva científica y de salud lo haga menos vergonzoso, que supere algunas de esas barreras.