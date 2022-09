Cristina Kirchner: acusan formalmente a Fernando Sabag Montiel y su novia de haber intentado dar muerte a la vicepresidenta con planificación y acuerdo previo

Reuters

Brenda Uliarte, de 23 años, fue captada el día de los hechos por las cámaras de seguridad ubicadas cerca del apartamento de la vicepresidenta.

"Intento de asesinato con planificación y acuerdo previo".La jueza argentina María Eugenia Capuchetti imputó formalmente a Fernando Sabag Montiel y su novia, Brenda Uliarte, por el ataque del pasado jueves contra la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner.La noticia se conoció este miércoles de fuentes judiciales, mientras el caso sigue bajo secreto de sumario.Los cargos son preliminares y todavía pueden ser modificados, pero suponen la primera acusación oficial de que el ataque contra Fernández de Kirchner fue premeditado.Sabag Montiel fue detenido poco después del ataque frustrado, mientras que su novia, de 23 años, fue arrestada el domingo, tras el registro de la residencia que mantenía con el implicado, quien es de origen brasileño y tiene 35 años. De acuerdo con la jueza Capuchetti, en expresiones recogidas por medios locales, la mujer también estaba a las afueras del apartamento de Fernández de Kirchner cuando sucedió el "intento de magnicidio".

Otros delitos

El periódico Clarín informó que las autoridades del país sudamericano entrevistaron a Uliarte el martes, pero ella negó cualquier implicación con lo sucedido.En el encuentro le leyeron la acusación y detallaron que, además de "planificar" el ataque, se determinó que "detentaban el arma de fuego secuestrada con sus municiones desde fecha anterior al hecho, cuanto menos desde el 5 de agosto de 2021".Uliarte les dijo a las autoridades que no había tenido contacto con Sabag Montiel desde 48 horas antes del atentado, cuando su pareja apuntó a Fernandez de Kirchner con un arma cargada que no detonó, en medio de una actividad multitudinaria en apoyo a su figura, asediada por una acusación judicial de corrupción. Pero, según la agencia AFP, hay videos de cámaras de seguridad que la muestran en compañía de Sabag Montiel el día de los hechos.Ambos también están acusados de haber, cada una de 50 cartuchos de calibre 32 automático, continúa Clarín.Estas pruebas las obtuvo la policía cuando registró el apartamento de la pareja el viernes. El periódico también informó que se les señala de haber "falsificado" unos certificados de discapacidad aprobados por el Ministerio de Salud de Buenos Aires.