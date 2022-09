Cristina Fernández de Kirchner: el congreso argentino condena el ataque contra la vicepresidenta entre gritos y una marcada divisón política

Getty Images

En una sesión marcada por los gritos y fuertes desacuerdos entre los legisladores argentinos, la Cámara de Diputados del país sudamericano condenó este sábado el ataque que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el jueves, cuando un hombre le apuntó con un arma cargada frente a su residencia en Buenos Aires.En un texto corto, acordado antes de comenzar los trabajos por la oposición y el oficialista Frente de Todos, los políticos expresaron su repudio a lo que llamaron un "intento de magnicidio" contra la también dos veces presidenta de la nación entre 2007 y 2015.Pese a que una mayoría apoyó el texto, los discursos que sucedieron la votación reflejaron la marcada divisiónpolítica en Argentina, cuando representantes de la derecha acusaron al oficialismo de utilizar los hechos para su beneficio político y catalogaron el ataque como un acto más de "violencia".

También condenaron la acción del presidente Alberto Fernández, quien declaró el viernes como feriado para que la población mostrara su apoyo a la vicepresidenta luego del atentado, que culminó con el arresto del sospechoso Fernando Sabag Montiel, de 35 años y nacionalidad brasileña.

La resolución aprobada es similar a un comunicado que publicó el Senado en su cuenta de Twitter el pasado 1 de septiembre. "Exigimos el pronto y completo esclarecimiento y condena a los responsables de este lamentable hecho, que empaña la vida en democracia", dice el escueto documento. Y agrega: "Exhortamos a la dirigencia toda y a la población a buscar todos los caminos que conduzcan a la paz social".Los diputados también expresaron su solidaridad con "la señora vicepresidenta y su familia".Luego de favorecer el proyecto, el Partido Propuesta Republicana, que forma parte de la coalición opositora Juntos por el Cambio, decidió retirarse del hemiciclo, en una acción que ha sido altamente criticada."No es la calle ni el recinto el lugar para determinar los culpables de un delito, es el poder judicial el único que tiene el deber de investigar, juzgar y condenar", sostuvo Cristian Ritondo, presidente del bloque. El diputado agregó que "no queremos que este hecho gravísimo sea utilizado con el objetivo de generar más divisiones, señalar culpables y mucho menos convertirse en una tribuna para atacar a la opinión política, el poder judicial y los medios de comunicación", agregó. Por su parte, el diputado Javier Milei, de Libertad Avanza, calificó el ataque contra la vicepresidenta como un "acto de violencia", pero alegó que el feriado declarado por el presidente fue un "rédito político".Su participación culminó entre gritos y una fuerte crítica de la izquierda, que lo acusó de no condenar los hechos hasta la sesión celebrada este sábado.Mientras, aunque el Frente de Izquierda se expresó en contra de lo ocurrido en la Cámara de Diputados,, por estar en desacuerdo con cambios que se le realizaron a última hora por las diferentes fuerzas políticas.Los hechos ocurren en medio de un crispado ambiente político, luego de que un fiscal presentó una acusación formal contra la vicepresidenta por supuesta corrupción y pide contra ella hasta 12 años de cárcel.El jueves una multitud recibió a la funcionaria en el barrio Recoleta, en donde ubica su residencia, para mostrarle su solidaridad en el marco de la causa penal. Cuando Fernández de Kirchner se acercó para saludar a la gente, un hombre sacó un arma, apuntó a su rostro y -según testigos- gatilló en dos ocasiones. La pistola no funcionó y la política salió ilesa. El sospechoso fue arrestado y hasta el momento se ha negado a declarar. La justicia investiga si actuó solo.