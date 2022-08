Crimea: imágenes satelitales muestran graves daños en la base aérea de la península ucraniana tras recientes explosiones

Reuters

El humo se eleva después de las explosiones en la base aére de Saky el martes por la tarde.

Imágenes satelitales muestran daños significativos y varios aviones de combate rusos destruidos en una base aérea de Crimea, luego de las explosiones registradas el martes. La base de Saky, ubicada en el oeste de Crimea y gobernada por Rusia, fue sacudida por una serie de explosiones que causaron la muerte de una persona.Ucrania no ha reivindicado la autoría, pero esta nueva evidencia sugiere la posibilidad de un ataque dirigido.Las imágenes de Planet Labs, con sede en Estados Unidos, muestran grandes áreas de tierra quemada luego de los incendios posteriores a las explosiones.Las pistas principales de la base parecen estar intactas, pero al menos ocho aviones parecen estar dañados y destruidos, con varios cráteres claramente visibles.La mayoría de ellos están en un área específica de la base donde una gran cantidad de aviones estaban estacionados al aire libre, lejos de la cobertura de los hangares.

Antes y después de las imágenes de satélite:

Un accidente

Presidencia de Ucrania Zelensky dijo que la guerra debe terminar "con la liberación de Crimea".

Derecho a atacar

Las imágenes de antes y después de, que monitorea cientos de transmisiones satelitales sobre Ucrania, son la primera confirmación independiente de que la base puede haber sufrido serios daños. Hasta el momento, los detalles sobre el alcance del impacto de las explosiones han sido escasos.Rusia insiste en que las detonaciones fueron causadas por municiones que explotaron en una tienda, debido a que se burlaron las reglas de seguridad contra.Ucrania no se ha atribuido la responsabilidad, y su ministro de Defensa sugirió que soldados rusos descuidados podrían ser los culpables."Creo que los militares rusos en esta base aérea arruinaron su regla muy conocida:", dijo Oleksiy Reznikov. "Eso es todo".La fuerza aérea de Ucrania dijo que, aunque Rusia negó que algún avión haya resultado afectado. Estas nuevas imágenes sugieren que eso no es cierto.En su discurso nocturno del martes, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aseguró que "la guerra en Ucrania empezó con Crimea y debe terminar con su liberación".Zelensky no mencionó las explosiones, pero dijo: "y nunca la entregaremos".El secretario de Defensa de Reino Unido, Ben Wallace, dijo que el hecho de que hubo dos explosiones separadas apunta a un. También defendió el derecho de Ucrania a atacar Crimea."Esque Ucrania use fuerza letal, si es necesario, para recuperar no solo su territorio, sino también para hacer retroceder a su invasor", declaró a la BBC.Cualquier ataque de Ucrania dentro de Crimea sería visto como una escalada de la guerra. Rusia hizo sonar una advertencia el mes pasado cuando el expresidente Dimitri Medvédev dijo que "el día del juicio llegará" si Ucrania ataca a Crimea.Crimea es reconocida internacionalmente como parte de Ucrania, pero. Muchos ucranianos ven esto como el comienzo de su guerra con Rusia.La anexión se produjo después de que el entonces presidente de Ucrania, respaldado por Rusia, fuera derrocado tras meses de protestas proeuropeas.El 24 de febrero de este año, ocho años después de la anexión de Crimea, Moscú lanzó una invasión a gran escala de Ucrania, utilizando la península como trampolín para mover las tropas rusas hacia el interior ucraniano.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.