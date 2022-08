Cráter Nadir: identifican el impacto de un segundo asteroide que pudo acompañar al que provocó la extinción de los dinosaurios

Getty Images

Cuando un asteroide se estrelló contra lo que ahora es el golfo de México hace 66 millones de años y acabó con los dinosaurios, ¿tenía un compañero?¿Fue la Tierra bombardeada en ese terrible día por más de una roca espacial?El descubrimiento de lo que parece ser un segundo cráter de impacto al otro lado del Atlántico, de una edad muy similar, plantea estas preguntas.No es tan grande como el que conocemos en Chicxulub, México, pero aun así habla de un evento catastrófico.Bautizado como Nadir, este cráter se encuentra más de 300 metros por debajo del lecho marino, a unos 400 kilómetros de la costa de Guinea, en África occidental.Con un diámetro de 8,5 kilómetros, es probable que el asteroide que lo causó tuviera algo menos de medio kilómetro de diámetro.

BBC

Los cráteres Chicxulub (Ch), Nadir (Nd) y Boltysh (Bo) tienen edades en torno a los 66 millones de años.

La depresión oculta fue identificada por Uisdean Nicholson, un investigador de la Universidad Heriot-Watt en Edimburgo, Escocia.Había estado analizando datos de estudios sísmicos, buscando un lugar para perforar, para comprender mejor los cambios climáticos pasados ​​​​en la Tierra.Dichos estudios, obtenidos con frecuencia por buscadores de petróleo y gas, registran las diferentes capas de roca y sedimentos subterráneos, a menudo a una profundidad de varios kilómetros."Estas encuestas son como un ultrasonido de la Tierra. Probablemente pasé los últimos 20 años interpretándolas, pero nunca había visto nada como esto", le dijo Nicholson a la BBC."La forma de Nadir eseldiagnóstico del impacto de un asteroide. Tiene un borde elevado que rodea un área central levantada y luego capas de escombros que se extienden hacia afuera", explicó.Se estima que el asteroide que creó el cráter Chicxulub en el golfo de México tenía unos 12 kilómetros de diámetro. Abrió una depresión de 200 kilómetros de ancho y, en el proceso, desencadenó poderosos temblores de tierra, tsunamis y una tormenta de fuego global.El impacto arrojó tanto material polvoriento al cielo que la Tierra se hundió en un profundo congelamiento. Los dinosaurios no pudieron sobrellevar el choque climático.En comparación, los efectos de un asteroride capaz de provocar un cráter del tamaño de Nadir habrían sido mucho menores."Nuestras simulaciones sugieren que este cráter fue causado por la colisión de un asteroide de 400 metros de ancho en 500-800 metros de agua", explicó Veronica Bray, de la Universidad de Arizona."Esto habría generado un tsunami de más de un kilómetro de altura, así como un terremoto de magnitud 6,5, aproximadamente. La energía liberada habría sido alrededor de 1.000 veces mayor que la de la erupción y el tsunami de enero de 2022 en Tonga", dijo.

Cráter Chicxulub - Un evento que cambió la vida en la Tierra

Un objeto de 12 kilómetros de ancho cavó un agujero de unos 100 kilómetros de ancho y 30 kilómetros de profundidad.

Este cuenco luego se derrumbó, dejando un cráter de 200 kilómetros de ancho y unos pocos kilómetros de profundidad.

Hoy en día, gran parte del cráter está enterrado en alta mar, bajo 600 metros de sedimentos.

En tierra, está cubierto por piedra caliza, pero su borde está trazado por cenotes.

Científicos perforaron recientemente el cráter para aprender sobre su formación.

El equipo de Nicholson tiene que ser.A Nadir se le ha dado una fecha muy similar a Chicxulub con base en un análisis de fósiles de edad conocida que fueron perforados en un pozo cercano.Pero para hacer una declaración definitiva, las rocas en el cráter en sí tendrían que ser extraídas y examinadas.Esto también confirmaría que Nadir es de hecho una estructura de impacto de asteroide y no alguna otra característica no relacionada causada, por ejemplo, por el vulcanismo antiguo.La idea de que la Tierra pudo haber sido golpeada por grandes rocas espaciales en el pasado no es nueva.Se ha especulado que el asteroide que creó el cráter Boltysh en Ucrania también puede estar relacionado con el evento de Chicxulub de alguna manera. Su edad no es muy diferente.Sean Gulick, investigador de la Universidad de Texas y quien codirigió el proyecto reciente para perforar el cráter de Chicxulub, dijo que el asteoride que formó Nadir podría haber caído a la Tierra el mismo día.O podría haber chocado contra el planeta un millón o dos años después del cataclismo mexicano.Los científicos solo lo sabrán con certeza cuando las rocas del cráter de África occidental sean inspeccionadas en el laboratorio."Un, o una hermana, no necesariamente suma a lo que sabemos sobre la extinción de los dinosaurios, pero sí suma a nuestra comprensión del evento astronómico que fue Chicxulub", le dijo Gulick a la BBC."¿Fue esto una ruptura de un cuerpo principal que tenía múltiples fragmentos que impactaron contra la Tierra con el tiempo? ¿Era Chicxulub un asteroide doble donde un objeto más pequeño orbitaba alrededor de uno más grande?", se cuestionó."Estas son preguntas interesantes para seguir, porque saber que Chicxulub podría tener esta emoción adicional de un segundo cráter al mismo tiempo cambia un poco la historia sobre cómo surgió Chicxulub".El hallazgo del cráter Nadir fue publicado en la revista especializada Science Advances.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.