Covid: la tensa situación que vive el puerto de Shanghái por el estricto confinamiento en la mega urbe china

Getty Images

Decenas ciudades chinas se encuentran estos días bajo confinamientos parciales o totales, después de un nuevo auge en casos de coronavirus en el gigante asiático que amenazan la controvertida estrategia de "covid cero" de las autoridades. Debido a la propagación de la variante ómicron, Shanghái, con 25 millones de habitantes y un peso vital para la economía del país, sufre la peor ola desde la originada en Wuhan hace más de dos años.Pero esta metrópolis china no es solo un centro financiero global, es también uno de los puertos de mercancías más importantes del comercio internacional.En 2021 representó el 17% del tráfico de contenedores de China y el 27% de las exportaciones de China, y ha sido el puerto más grande del mundo durante los últimos 10 años.Sin embargo, el confinamiento al que está sometida la ciudad dificulta la llegada de los camiones que tienen que llevarse las mercancías por carretera o distribuirlas a las fábricas cercanas. Muchas, como la de Volkswagen o Tesla tuvieron que parar sus actividades. "Las restricciones afectan principalmente a las carreteras que llegan y salen del puerto, lo que resulta en una acumulación de contenedores y una reducción del 30% en la productividad", explica Mike Kerley, gestor de inversiones de la firma Janus Henderson.

Getty Images

A esto se suma la escasez de trabajadores portuarios que tramitan los documentos necesarios para que los barcos descarguen su mercancía o la inspeccionen previamente.El primer problema es los barcos se acumulan enfrente de la costa y en los canales alrededor del puerto a la espera de luz verde.

BBC Mundo

Lavadoras, aspiradoras y ropa

Getty Images

Getty Images

Qué pasará en Latinoamérica

Getty Images

Los datos de VesselsValue demuestran cómo el tiempo de espera de los buques cisterna, graneleros y portacontenedores ha subido de forma abrupta.El segundo de los problemas es queponiendo de nuevo en jaque la cadena de suministros global justo cuando los analistas confiaban en su recuperación tras lo sucedido durante la pandemia.La Cámara de Comercio de la Unión Europea estimó que había entreY menos del 30% de la mano de obra de Shanghái podía volver al trabajo.Según las medidas impuestas por China en esta nueva ola, todos los que dan positivo por el virus, incluso si no tienen síntomas, deben ser puestosdonde muchas personas se han quejado de las malas condiciones.Y aunque el puerto de contenedores más grande del mundo permanece operativo, los expertos apuntan a que se está atascando cada vez más.Los principales productos exportados a través de Shanghái incluyen"Lapara estos productos, ya que la exportación a través de Shanghái representa entre el 30% y el 50% de las exportaciones totales de estos productos de China", afirmó Kerley, de Janus Henderson."Los contenedores se están acumulando en el puerto de Shanghai", dijo a sus clientes Ocean Network Express, una empresa japonesa de transporte y envío de contenedores."La situación no ha mejorado desde nuestra última actualización del 6 de abril. El transporte por carretera sigue siendo limitado ymientras que la capacidad de conexión de la zona de refrigerados sigue estando muy tensa", afirmó la empresa.La naviera Maersk, la más grande del mundo también emitió un comunicado esta semana diciendo quede Shanghái" debido a la escasez de espacio disponible para contenedores.Las: cadenas de suministro tensas, flujo de importaciones lento y un aumento en la inflación."Hay mucha preocupación de queen el mundo, incluida América Latina, que es un gran socio comercial de China", dice Alicia García-Herrero, economista jefe para Asia Pacífico el banco de inversión Natixis."Debido a que la capacidad del puerto no es la misma que en marzo, ni en febrero,. Incluso si el confinamiento de la ciudad terminara mañana, existe un retraso en la capacidad que no se resolverá rápidamente", le dijo a BBC Mundo Rodrigo Zeidan, profesor de Economía y Finanzas de la NYU de Shanghái."La inflación estará aquí por un tiempo. Los precios de muchos bienes tardarán algún tiempo en estabilizarse", añadió Zeidan.Por su parte, los expertos de Bank of America creen que es probable que"Aunque las autoridades ya notaron los problemas y comenzaron a tomar medidas en los últimos días […] es probable que estas interrupcionesy duren al menos hasta fines del segundo trimestre", afirman en un informe.El efecto en América Latina puede ser doble, cree Zeidán.Primero en términos de actividad económica, dice, ya que incluso aunque haya demanda de China de todas las materias primas que importa de América Latina,"Esto ya está sucediendo. Las tarifas de envío se están manteniendo absurdamente altas durante mucho tiempo y de hecho, los precios están subiendo".Y segundo,de dónde está ahora.Sin embargo, varios de los expertos consultados creen que teniendo en cuenta la importancia del puerto de Shanghái para el comercio de China, es poco probable que las restricciones duren mucho tiempo.Y que el Gobierno haga lo posible porPara Zeidan la situación debería mejorar para mediados de mayo.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.