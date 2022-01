Covid: la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, cancela su boda en medio de un brote de ómicron

Getty Images

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, decidió cancelar su boda luego de anunciar nuevas restricciones contra la covid-19 en el país insular. Tras un brote de la variante ómicron, todo Nueva Zelanda —que ha registrado un total de 15.104 casos y 52 muertes— quedará bajo el nivel más alto de restricciones contra el coronavirus. Entre otras cosas, se limitará la asistencia a los eventos a un máximo de 100 personas vacunadas y se introducirá nuevamente el uso de mascarillas en tiendas y en el transporte público.

Casos ómicron

Las nuevas medidas entrarán en vigencia en la medianoche de este domingo, hora local. Ardern confirmó a los periodistas este domingo que su boda con el presentador de televisiónno se llevará a cabo."Mi boda no tendrá lugar", dijo."No soy diferente a miles de otros neozelandeses que han sufrido, el más devastador es el no poder estar con un ser querido cuando está gravemente enfermo", agregó."Eso superará con creces cualquier tristeza que yo experimente".Nueva Zelanda decidió imponer nuevas restricciones luego de que se confirmaranUna familia que había asistido a una boda en Auckland, en el norte del país, dio positivo después de regresar a su hogar en el sur.Una azafata también contrajo el virus. Las autoridades señalaron que se espera queEl país liderado por Ardern ha operado bajo estrictas medidas desde el comienzo de la pandemia, lo que le ha permitido mantener las muertes al mínimo. Fue, de hecho, uno de los primeros países del mundo enPero desde la aparición de, la primera ministra pasó de una estrategia de eliminación total de la covid-19 a impulsar tasas de vacunación más altas y tratar el virus como endémico.Se cree quey el 56% de las personas elegibles han recibido sus dosis de refuerzo.El año pasado, el país insular anunció planes para reabrir sus fronteras por etapas. Los viajeros extranjeros serán el último grupo en poder ingresar al país, a partir del 30 de abril.