Covid: la fortuna que gasta Rusia para mantener a Putin blindado frente al coronavirus

En el apogeo de la pandemia de covid-19, el presidente ruso, Vladimir Putin, era uno de los líderes más protegidos del mundo. Y lo sigue siendo, a pesar de la relajación de las medidas contra el coronavirus en todo el mundo. Toda persona invitada a estar enun radio de un kilómetro del líder ruso (y son decenas de personas, como médicos, personal de servicio, pilotos y muchos otros) tiene que pasar dos semanas en cuarentena.Además, se debe someter a no menos de cuatro pruebas de covid-19, entre otros test médicos, incluyendo en algunos casos muestras de heces. Un sistema complejo que protege la salud de Putin.

Gasto sin precedentes

Getty Images Las pruebas de covid-19 no son lo único que deben pasar los que quieran acercarse a Putin.

Pruebas y más pruebas

Reuters Desde que inició la pandemia, Putin ha evitado las reuniones regulares con su gabinete, que ahora conduce de forma virtual.

El séquito médico

¿Cómo se compara esto con otros países?

"Y luego fue mi turno. Nos dimos la mano y le transmití los mejores deseos a él [Vladimir Putin] de parte de todos los veteranos de guerra de nuestra república", les dijo a medios locales un general retirado de la región rusa de Tatarstán, Akhat Yulashev, cuando regresó a casa desde Moscú."Me sonrió. ¡Le causó buena impresión!".El hombre de 94 años viajó a Moscú para asistir aldel 9 de mayo pasado en la famosa Plaza Roja de la ciudad. Pero debido a que se iba a acercar a Putin, primeroen un hotel de Moscú que describió como "lujoso".El estado ruso ha hecho todo lo posible para proteger al presidente de la infección por coronavirusLa BBC no logró hablar personalmente con el general Yulashev, pero se cree que fue una de las alrededor deen destacados hoteles de Moscú (uno de cinco estrellas y otro de cuatro estrellas) antes de un encuentro cercano con el líder ruso ese día.Incluso con la disminución de la pandemia y el lanzamiento de varias vacunas, las medidas de protección en torno a Putin se han mantenido.El presidente se mueve mucho más por sus residencias ahora que durante los últimos dos años, al igual que su personal de servicio y médico y todos los que entran en contacto con él.Los datos disponibles públicamente de fuentes estatales rusas revelan que hubo un gasto de alrededor deen proteger la salud de Putin a través de estas medidas. Mikhail Fremderman, un médico israelí que hasta 2014 residió en Rusia, describe esto como."A partir de estas medidas, es imposible juzgar si el presidente ruso tiene problemas de salud graves. Lo más probable es que sean precauciones de seguridad".Konstantin Balonov, un médico estadounidense que ha tratado a pacientes con covid-19 en estado crítico, vivió en Rusia hasta mediados de los 90. Dice que las medidas excesivas podrían estar relacionadas con los médicos del Kremlin que evitan a toda costa ser culpados.Si bien había muchas razones para las pruebas con hisopos al principio de la pandemia, a medida que pasó el tiempo y disminuyeron los casos en Rusia, las medidas de contención entorno a Putin no se relajaron.A pesar de que se informó que el presidente Putin había sido vacunado contra la covid-19, las pruebas para todas las personas que entran en contacto con él siguen siendo obligatorias.También se agregaron nuevos controles, comoSegún las fuentes estatales públicas, desde principios de 2021, alrededor de 1.500 personas se han sometido a pruebas exhaustivas.En febrero de 2022, algunos medios rusos, citando fuentes anónimas, informaron que algunos miembros del personal del Kremlin con acceso al presidente tuvieron que pasar por.Las fuentes públicas indican que las tripulaciones aéreas y el personal involucrado en el transporte del presidente ruso también se someten a pruebas periódicas.En su caso, se trata de una amplia variedad de controles, desde pruebas rápidas PCR hasta pruebas de anticuerpos y muestras de heces. En total, el personal de vuelo gastó US$2,1 millones en los últimos dos años para estos test.Solo en mayo de este año, las tripulaciones de vuelo presentaron 1.376 hisopos y 98 muestras de heces, así como 447 análisis de sangre. Un número significativo de personal pasó dos semanas en cuarentena en hoteles en las afueras de Moscú.Un médico ruso, especialista en enfermedades infecciosas, le dijo a la BBC que."Estas pruebas están duplicando las PCR normales", dice al explicar que no se conoce que la ruta fecal influya en la infección por covid-19.La prueba de otras infecciones y una fuerte reducción en el contacto con el mundo exterior es común para los pacientes críticos, dice el médico, pero solo cuando están a punto de someterse a una cirugía.Para él, es probable que todo esto no se base en la ciencia médica, sino que sea un intento de los funcionarios de menor rango de "ganarse el favor de sus jefes, para demostrar que han pensado en todo".En marzo de 2021, el Kremlin anunció que Putin había sido vacunado. Más tarde se anunció que la vacuna utilizada fue la primera producida en Rusia, la Sputnik V.Sus procesos de prueba fueron cuestionados por muchos expertos fuera de Rusia.Tras la vacunación, Putin volvió a viajar con más frecuencia por el país, alojándose en sus residencias fuera de Moscú. En estos viajes suele estar acompañado por médicos.La BBC supo a través de fuentes públicas que hasta cuatro médicos acompañan al presidente Putin en sus visitas a su residencia de vacaciones en el pintoresco lago Uzhyn, unos 400 kilómetros al noroeste de Moscú. Se han gastado decenas de miles de dólares en alojamiento para el personal médico.También hay indicios de que los médicos han acompañado a Putin en sus viajes a otra residencia, esta vez en Sochi, en el sur de Rusia, así como a foros empresariales en San Petersburgo y en Vladivostok. Esta última es una empresa especialmente complicada ya que Vladivostok se encuentra en el Lejano Oriente ruso, a 11 horas de vuelo desde Moscú.Los medios rusos independientes han informado que algunos miembros del personal del Kremlin han pasado hastade ocupación exclusiva.El médico israelí Mikhail Fremderman dice que las medidas actuales en Israel son las mismas para el jefe de gobierno que para los ciudadanos comunes. No están realizando pruebas o medidas adicionales en ese país. El primer ministro israelí está acompañado por médicos, pero solo en viajes al extranjero.El médico estadounidense Konstantin Balonov dice que nunca ha oído hablar de nadie que se haya hecho la prueba de covid-19 a través de muestras de heces y que las únicas pruebas que conoce son PCR o de antígenos.Balonov dice que sus fuentes familiarizadas con los protocolos médicos en la Casa Blanca confirmaron que actualmente no se aplican pruebas ni cuarentenas a los miembros de la prensa, aunque antes en la pandemia, los periodistas que asistían a conferencias de prensa debían presentar resultados negativos y cubrirse la cara, medidas que eran estándar en todos los espacios públicos en EE.UU. en ese momento.Lo de Rusia no tiene un comparativo en ningún otro país.Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.