Covid en China: las autoridades reportan tres muertos en el último brote en Shanghái

Los fallecidos serían personas mayores sin vacunar

China informó de la muerte de tres personas por covid en Shanghái por primera vez desde que el centro financiero entró en confinamiento a finales de marzo.Un comunicado de la comisión de salud de la ciudad dijo que las víctimas tenían entre 89 y 91 años y no estaban vacunadas.Los funcionarios de Shanghái dijeron que solo el 38% de los residentes mayores de 60 años están completamente vacunados.La ciudad va a llevar a cabo ahora otra ronda de pruebas masivas, lo que significa que el estricto confinamiento continuará durante una cuarta semana para la mayoría de los residentes.Hasta ahora, China había informado que nadie había muerto de covid en la ciudad, una afirmación que se cuestiona cada vez más.Las muertes del lunes también fueron las primeras relacionadas con covid reconocidas oficialmente por las autoridades en todo el país desde marzo de 2020.

Análisis de Robin Brant - Corresponsal en Shanghái

Reuters No hay fecha establecida para el fin del confinamiento en Shanghái.

El momento de este anuncio es extraño.En primer lugar porque, hasta este punto, era casi imposible pensar que nadie enhabía sucumbido a esta ola del virus.Pero en segundo lugar, y más importante, sabemos que ya ha habido fallecidos después de contraer covid en este brote. Los medios hemos informado de esto. Sucedió con docenas de pacientes ancianos enPero las autoridades no los contabilizaron como muertes oficiales por covid. Aparentemente, murieron por problemas subyacentes.Entonces,La respuesta es que nada parece haber cambiado en términos de evaluaciones clínicas.Las personas con problemas de salud subyacentes murieron después de dar positivo, pero la tasa de mortalidad se mantuvo en cero.Ahora tres personas han muerto en circunstancias muy similares peroEs justo preguntar: ¿es esta la razón por la cual las autoridades han decidido que necesitan hacer públicos loscontra el cual apenas la mitad de los chinos mayores de 60 años están completamente vacunados?Porque hasta ahora este era un virus que las autoridades de Shanghái habían advertido que podría devastar a la población -¿por qué si no cerrarían la ciudad?- y aún así oficialmente no había matado a nadie.En un comunicado anunciando las muertes, la Comisión de Salud de Shanghái dijo que las tres personas fallecieron en el hospital el domingo a pesar de "todos los esfuerzos por resucitarlos".El organismo agregó que las tres personasDesde el descubrimiento de un brote de omicrón hace tres semanas,, lo que ha enfurecido a los residentes.Millones de personas se han visto confinadas en sus hogares, y cualquiera que dé positivo es enviado aEn las últimas semanas, muchos han recurrido a las redes sociales para quejarse de las restricciones y la falta de alimentos.La gente se ha visto obligada a pedir comida y agua y esperar a que el gobierno repartiera verduras, carne y huevos.Los analistas estiman queLa extensión del cierre ha abrumado los servicios de entrega, los sitios web de tiendas de comestibles e incluso la distribución de suministros gubernamentales.Pero con más de, las autoridades están en aprietos.En las últimas semanas, la ciudad ha convertido salas de exposiciones y escuelas en centros de cuarentena y ha instalado hospitales improvisados.El reciente aumento de casos en China, aunque pequeño en comparación con algunos países, es un desafío importante para, que utiliza confinamientos rápidos y restricciones agresivas para contener cualquier brote.La política de China contrasta con la de laPero la mayor transmisibilidad y la naturaleza más suave de la variante omicrón ha generado dudas sobre si la estrategia actual es sostenible a largo plazo.