Covid: el caos en Canadá por la protesta de camioneros contra la vacuna obligatoria

Docenas de camioneros llegaron a Ottawa durante el fin de semana como parte de lo que llamaron el "Tren de la Libertad".

Se hacen llamar "Freedom Convoy" ("Tren de la Libertad") y protestan contra la obligatoriedad de la vacuna para los camioneros que cruzan la frontera entre Estados Unidos y Canadá.Miles de manifestantes se unieron a la protesta iniciada por los camioneros durante el fin de semana y paralizaron la capital canadiense, Otawa.La policía inició investigaciones después de varios incidentes, incluida la aparición de banderas con esvásticas e imágenes de una mujer bailando sobre la tumba de un soldado desconocido.La ministra de Defensa, Anita Anand, dijo que los incidentes fueron "más que reprochables".La policía en Ottawa dijo en una publicación en Twitter que se estaban llevando a cabo "varias" investigaciones sobre la "profanación" de varios monumentos en la ciudad capital, así como el "comportamiento amenazante/ilegal/intimidatorio hacia la policía/trabajadores de la ciudad y otras personas y daños a un vehículo de la ciudad".En otras partes de la ciudad, los camioneros bloquearon las calles alrededor del edificio del parlamento de Canadá y el alcalde de Ottawa, Jim Watson, dijo que algunos manifestantes habían acosado al personal en un comedor de beneficencia, exigiendo comidas gratis después de que los restaurantes los rechazaron por negarse a cumplir con los mandatos de máscaras en interiores.El primer ministro Justin Trudeau y su familia también abandonaron su casa en Ottawa el sábado por motivos de seguridad.Alrededor del 90% de los 120.000 camioneros transfronterizos de Canadá ahora están vacunados en línea con la población adulta del país.La manifestación ha crecido más allá de un llamado para poner fin al mandato transfronterizo a un impulso para poner fin a todos los mandatos de vacunas en todo el país; y algunos manifestantes se han comprometido a continuar con sus protestas hasta que sean eliminados.Trudeau llamó a los manifestantes "una pequeña minoría marginal" durante una conferencia de prensa a principios de esta semana.La líder conservadora Erin O'Toole se reunió con algunos de los manifestantes y se pronunció a favor del derecho a la manifestación pacífica, pero criticó a los "individuos que profanan" los monumentos conmemorativos en Ottawa.El gobierno liberal de Trudeau presentó una orden de vacunación el pasado 15 de enero que requeriría que los camioneros canadiensesquenoesténvacunadostengan que estar en cuarentena una vez que regresen a casa tras cruzar la frontera.EE.UU. también ha dicho recientemente que los conductores de camiones extranjeros deben mostrar prueba de vacunación para ingresar al país.

Consecuencias laterales

Los canadienses apoyan ampliamente los mandatos de vacunas (más del 80% de la población elegible está completamente vacunada. Pero la protesta ha recibido cierto apoyo de los políticos conservadores que dicen que se ha convertido en un "símbolo de la fatiga y la división" que se siente en Canadá tras dos años de la pandemia.Y aunque los camioneros están frustrados con las medidas de covid que ven como una extralimitación del gobierno, el nuevo mandato transfronterizo de Trudeau ha generado preocupaciones por otras razones.Al igual que muchos países, la escasez de mano de obra y el mal tiempo.Los precios van en aumento, incluidos los de los alimentos y la gasolina. Cada vez es más difícil encontrar algunos productos en los estantes de las tiendas de comestibles, y la economía de Canadá depende en gran medida de los hombres y mujeres que transportan la gran mayoría de los alimentos y bienes que se consumen en el país al otro lado de la frontera.Los camioneros que trabajan en las rutas transfronterizas habían estado previamente exentos de mandatos, considerados trabajadores esenciales.La Canadian Trucking Alliance estima que entre el 85 y el 90% de los 120.000 camioneros canadienses que trabajan en rutas transfronterizas están vacunados y dijo el sábado que parecía que muchos de los manifestantes en Ottawa no tenían conexión con la industria.Si bien la alianza no apoya la protesta, y ha dicho que la industria debe adaptarse al mandato, se dice que la medida podría eliminar hasta 16.000 conductores de esas rutas.Numerosos grupos empresariales también han dicho que les preocupa que el mandato solo agrave los problemas existentes en la cadena de suministro."Todo de lo que dependen los canadienses, alimentos, ropa, productos electrónicos, todo llega" en la parte trasera de los camiones, dijo a la BBC Ambarish Chandra, profesor asociado de la Escuela de Administración Rotman que estudia la frontera entre EE.UU. y CanadáCon información de Jessica Murphy.