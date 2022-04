Covid-19: una jueza de Florida anula la obligación de usar mascarilla en aviones y trenes en EEUU

Getty Images

Una jueza federal en Florida (Estados Unidos) anuló este lunes la obligación de usar mascarilla en aviones y otras formas de transporte público y la calificó de ilegal.La jueza federal de distrito Kathryn Kimball Mizelle dijo que la agencia nacional de salud pública se excedió en sus poderes legales al emitir el mandato.A partir de ello, la autoridad de tránsito de EE.UU. dijo que ya no exigirá el uso de mascarilla.Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. habían extendido la semana pasada la obligación hasta el 3 de mayo.Mizelle tiene su sede en Florida, pero los jueces federales pueden emitir fallos que bloqueen las políticas gubernamentales a nivel nacional.Su decisión elimina efectivamente el requisito de mascarilla en todos los aeropuertos, trenes, buses, taxis y terminales de tránsito.La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, calificó la decisión de "decepcionante" y señaló que los CDC aún recomiendan a los viajeros que se cubran la boca y la nariz.Los CDC no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de la BBC sobre el fallo del lunes.

La semana pasada, el director general de servicios de salud de EE.UU., Vivek Murthy, dijo que la obligatoriedad se había extendido hasta mayo debido al aumento de los casos de covid-19 en el país.El país norteamericano registró el domingo una tasa de 97 contagios de covid diarios en el promedio de los últimos siete días, una ligera alza respecto a los 79,4 del 4 de abril.

Demanda contra el mandato

Reacción de las aerolíneas

La demanda contra la obligación de llevar mascarilla fue presentada por primera vez en julio de 2021 por el grupo conservador Health Freedom Defense Fund y dos residentes de Florida que dijeron que usar mascarilla aumentaba su ansiedad y sus ataques de pánico.Los demandantes argumentaron que la normativa impuesta por los CDC eraporque otorgaba exenciones a ciertos grupos, como niños menores de 2 años, pero no a otros.Mizelle, quien fue nombrada por el expresidente Donald Trump, dijo en el fallo que los CDC habían invocado indebidamente lo que se conoce como la, lo que permitió a la agencia saltarse el aviso público y comentar sobre la decisión."Debido a que 'nuestro sistema no permite que las agencias actúen ilegalmente, incluso en busca de fines deseables'", escribió Mizelle, citando otro caso, "el Tribunal declara ilegal y anula el mandato de la mascarilla".El gobierno de Estados Unidos puede apelar el fallo, pero no está claro si lo hará.Poco después de que se emitiera la sentencia, la Administración de Seguridad del Transporte, que dirige la seguridad de los aeropuertos de EE.UU., confirmó que ya no haría cumplir la orden.United Airlines, Delta Air Lines, American Airlines y otras compañías aéreas de menor porte informaron que ya no se requerirán máscaras faciales en vuelos nacionales y ciertos vuelos internacionales.La decisión tomó por sorpresa a viajeros que en pleno vuelo recibieron la noticia. Las reacciones oscilaron entre los aplausos, el rechazo de quienes perciben la medida como prematura y la confusión general por lo inesperado del fallo. https://twitter.com/renniecook/status/1516195258438148106 Desde que los CDC emitieron por primera vez una orden de salud pública en febrero de 2021 que exigía mascarilla a los viajeros, se informaron, de los cuales el 70% estaba relacionado con las reglas de mascarillas, según la Administración Federal de Aviación.La normativa referente a la covid-19 del gobierno de Joe Biden ha tenido éxitos y fracasos en el sistema judicial.En enero, la Corte Suprema impidió que la Casa Blanca hiciera cumplir la obligación de vacunarse o de someterse a tests para empleados de grandes empresas privadas.Por el contrario, el requisito del gobierno de Biden de que todos los empleados federales estén vacunados contra la covid-19 se confirmó en una apelación a principios de este mes.