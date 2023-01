Covid-19: qué se sabe de XBB15, la subvariante de coronavirus que se propaga rápidamente en EEUU

Getty Images

La pandemia del coronavirus fue declarada en marzo 2020.

En diciembre de 2021, tras casi dos años de pandemia por el covid-19, todo parecía retomar cierta normalidad gracias al avance de las vacunas administradas alrededor del mundo. Sin embargo, la aparición de la variante ómicron encendió otra vez las alarmas por su alta capacidad de transmisión y, desde entonces, se ha convertido en la variante dominante y responsable por los contagios en la mayoría de los países. Más recientemente, una subvariante de ómicron, llamada XBB.1.5 y detectada en Estados Unidos en octubre pasado, está demostrando ser la "más contagiosa" de las que se han registrado en los últimos dos años, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).Y ya se ha detectado en al menos 30 países en el mundo.Aunque en América Latina no se han reportado casos de esta subvariante, su capacidad de contagio es tal que ya representa el 40% de los casos de covid-19 en EE.UU. En Reino Unido también se ha registrado un notable aumento de los casos, muchos de ellos también relacionados con esta subvariante. Acá te contamos qué se sabe hasta ahora de la XBB.1.5.

La variante del coronavirus conocido como ómicron es la dominante actualmente.

¿Qué es la XBB.1.5?

¿XBB.1.5 es más peligrosa que las anteriores variantes del coronavirus?

Getty Images En EE.UU. se ha presentando un alarmante aumento de casos relacionados con el covid-19.

¿Donde se está propagando?

Getty Images Las vacunas contra el covid-19 brindan a la mayoría de las personas una buena protección contra enfermedades graves.

¿Están los científicos preocupados por el XBB.1.5?

Es otra subvariante de ómicron, que es actualmente la variante del coronavirus prevalente en el planeta.Y fue la que se convirtió en dominante desde que surgió a finales de 2021. A partir de allí se han producido una serie de subvariantes de ómicron, cada una más contagiosa que la anterior. Tanto la OMS como los(CDC, por sus siglas en inglés) señalan que los síntomas que produce esta subvariante son muy similares a los de sus predecesoras. Sin embargo, los expertos también aclaran que aún es muy temprano para confirmar estos detalles. La mayoría de las personas contagiadas experimenta síntomas parecidos al resfrío.La subvariante XBB.1.5 es una evolución de la XBB, que se detectó en Reino Unido en septiembre de 2022. Sin embargo, hasta el momento no ha sido catalogada como una "variante de preocupación" por las autoridades de salud. Ahora, la XBB tenía una mutación que ayudaba al virus a vencer las defensas inmunitarias del cuerpo,Sin embargo, de acuerdo con la profesora Wendy Barclay, del Imperial College de Londres, la XBB.1.5 tiene una mutación llamada F486P, que restaura la habilidad de saltearse las defensas del cuerpo a la vez que le permite infectar las células humanas.Barclay señala que estos cambios evolutivos han sido una suerte de "escalones" que el virus ha ido tomando para encontrar nuevas formas de eludir los mecanismos de defensa del cuerpo. Científicos de la OMS confirmaron este miércoles que la XBB.1.5 tiene una "ventaja de crecimiento" sobre las otras subvariantes vistas hasta el momento. Sin embargo, aclararon que no hay indicaciones de que sea más peligrosa que otras variantes de ómicron. La OMS también señaló que estará pendiente de los estudios de laboratorio y los datos que entreguen los hospitales para saber más del impacto que tiene la subvariante en los pacientes.Como hemos ya señalado, se estima que cerca del 40% de los casos de covid-19 en EE.UU. han sido causados por la XBB.1.5, lo que la convierte en la variante dominante en el país norteamericano. Y hay que tener en cuenta que a principios de diciembre solo representaban el 4% de los casos. Además, las admisiones en hospitales de personas afectados por el covid-19 han aumentado en las últimas semanas, especialmente en la región norte del país. En Reino Unido,Las cifras entregadas por el Instituto Sanger, en Cambridge,Pero el estudio se basó en solo nueve muestras, por lo que tendremos que esperar para obtener un mejor diagnóstico de situación. La Agencia de Seguridad Sanitaria británica publicará un informe sobre las variantes la próxima semana.La profesora Barclay dijo que esperaba más hospitalizaciones si la variante se propaga, "como esperamos que lo haga".La OMS señaló que esta variante se ha detectado en al menos 30 países, que incluyen varios en el sudeste asiático y África.Barclay dijo que no está especialmente preocupada por la población en general, pero sí le preocupa su efecto en las personas vulnerables, incluidas las inmunocomprometidas, que se benefician menos de las vacunas.Para el profesor Paul Hunter, de la Universidad East Anglia, no se ha visto hasta el momento evidencia de que la XBB.1.5 sea más virulenta, lo que significa que no es más probable que "te lleve a internarte en el hospital o te mate", en comparación con las variantes actuales de ómicron. Agregó: "Es irónico que todos se centren en las posibles variantes que surgen de China, pero la XBB.1.5 salió de EE.UU."El científico David Heymann, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, reconoció que aún queda mucho por aprender sobre esta última variante.Pero añadió que es poco probable que cause problemas importantes en países que tienen altos niveles de vacunación e infecciones previas.Su preocupación se centra en países con menor nivel de inmunización, como China, donde se ha registrado poca aceptación de las vacunas y poca inmunidad natural debido a los confinamientos prolongados."China necesita compartir información clínica sobre las personas infectadas para ver cómo se comporta la variante en una población no inmune", anotó Heymann.