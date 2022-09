Corea del Norte se declara un Estado con armas nucleares

Corea del Norte aprobó una ley en la que se declara a sí mismo como un Estado con armas nucleares, según informó la agencia estatal de noticias KCNA.El líder del país, Kim Jong-un, calificó la decisión de "irreversible" y descartó la posibilidad de cualquiernegociación sobre desnuclearización.La ley también consagra el derecho del país a utilizar un ataque nuclear preventivo para protegerse.A pesar de las sanciones que pesan sobre la nación asiática, Pyongyang realizó seis pruebas nucleares entre 2006 y 2017.El país ha seguido avanzando en su capacidad militar, en violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, representando una amenaza para sus vecinos e incluso situando a EE.UU. continental dentro de su rango de ataque.El gobierno de Kim realizó lanzamientos de misiles de largo alcance y pruebas nucleares en 2019 luego de dos cumbres entre el mandatario norcoreano y el entonces presidente de EE.UU., Donald Trump.

KCNA

Lanzamiento de misil de Corea del Norte.

Conversaciones estancadas

Las conversaciones entre los dos países se han estancado desde entonces. Aunque qel gobierno de Joe Biden ha indicado que está dispuesto a hablar con Pyongyang, no ha dicho si el presidente estadounidense se reunirá con Kim.La Casa Blanca también informó en los últimos meses que sus intentos de contactar a Pyongyang y las ofertas de ayuda por la pandemia de covid que vivió Corea del Norte no han recibido respuesta hasta el momento.EE.UU. revisó su política sobre Corea del Norte el año pasado y reiteró que. Biden dijo que aplicaría una mezcla de diplomacia y "disuasión severa". Kim respondió diciendo que su país debe prepararse.Mientras tanto, las tensiones en la península de Corea se han disparado este año con Pyongyang lanzando un número récord de misiles balísticos.Corea del Sur y EE.UU. respondieron con pruebas de misiles y los mayores ejercicios militares conjuntos en la península en años.