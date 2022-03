Corea del Norte: por primera vez en 5 años, Pyonyang prueba un misil intercontinental prohibido

Getty Images

El público en la estación central de trenes de Pyongyang siguió el lanzamiento del misil en la televisión.

Corea del Norte probó un misil balístico intercontinental prohibido por primera vez desde 2017, afirmaron Corea del Sur y Japón.Los funcionarios japoneses estimaron que el misil balístico intercontinental (ICBM por sus siglas en inglés) voló 1.100 km durante más de una hora y cayó en aguas japonesas.Un misil balístico intercontinental puede viajar miles de kilómetros en una trayectoria estándar y, en teoría, podría alcanzar Estados Unidos.Corea del Norte ha realizado una serie de pruebas de misiles en las últimas semanas.Estados Unidos y Corea del Sur aseguran que algunas de esas pruebas, que Pyongyang afirmó eran lanzamientos de satélites, en realidad eran ensayos de partes de un sistema ICBM.El misil lanzado este jueves parece ser más nuevo y más potente que el que disparó Corea del Norte hace cinco años. En esa ocasión el misil alcanzó una altitud de más de 6.000 kilómetros, según funcionarios japoneses.

El 16 de marzo, Corea del Norte habría lanzado otro misil que pareció explotar cerca de Pyongyang poco después del despegue, según afirmó el ejército de Corea del Sur.

Reacciones

¿Señal de un alcance nuclear en expansión?

El ejército de Corea del Sur respondió con cinco pruebas de misiles desde tierra, mar y aire.Estados Unidos y Corea del Surque Corea del Norte podría estar preparándose para probar un misil balístico intercontinental a su máximo alcance por primera vez desde 2017.El 16 de marzo, Corea del Norte habría lanzado un misil que pareció explotar cerca de Pyongyang poco después del despegue, según afirmó el ejército de Corea del Sur.El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, condenó la última prueba y la calificó de "violación de la suspensión de los lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales prometida por el presidente Kim Jong-un a la comunidad internacional".El mandatario surcoreano agregó que el lanzamiento también violaba las sanciones de Naciones Unidas.La ONU prohíbe a Corea del Norte realizar pruebas de armas balísticas y nucleares,tras pruebas anteriores.En 2018, Kim Jong-un declaró una moratoria en las pruebas nucleares y de misiles balísticos de largo alcance, luego de reunirse con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump.Sin embargo, el líder norcoreano.En 2017 Corea del Norte probó un ICBM, el Hwasong-12, que alcanzó una altitud de unos 4.500 km.El Hwasong-14 demostró un potencial aún mayor, con un alcance de 8.000 km.SoloExpertos estimaron que el misil de 2017 podría haber viajado más de 13.000 km si se hubiera disparado en una trayectoria estándar, por lo que podría llegar a cualquier parte del territorio continental estadounidense.El lanzamiento del jueves se produjo mientras imágenes satelitales mostraron que Corea del Nortea principios de este mes.Esto avivó temores de que el gobierno norcoreano reanude sus pruebas de armas nucleares y misiles de largo alcance.La instalación, ubicada en el noreste del país, fue clausurada y algunas partes voladas en 2018 después de que Kim prometiera detener todas las pruebas atómicas.El régimen de Kim está decidido no solo a mantener a Corea del Sur como rehén de amenazas militares que pueden evadir las defensas antimisiles y las capacidades de ataque preventivo de Seúl.El objetivo de Corea del Nortepara disuadir a Washington de salir en defensa de sus aliados.Corea del Norte no está ni cerca de iniciar una agresión de la escala de la invasión rusa de Ucrania. Pero las ambiciones de Pyongyang también van más allá de la autodefensa, ya que busca derribar el orden de seguridad de la posguerra en Asia.La eficacia de las sanciones existentes contra Corea del Norte está disminuyendo debido a la falta de implementación por parte de algunos países.Dada la falta de cooperación de China y Rusia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es probable que Estados Unidos y sus aliadosy en otras naciones que están contribuyendo a los programas de armas de Corea del Norte.Se puede esperar que la administración entrante del presidente electo Yoon Suk-yeol en Corea del Sur aumente los ejercicios de defensa con Estados Unidos y la cooperación de seguridad con Japón.